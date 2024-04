Obecnie rozpętanie debaty o aborcji nie opłaca się nikomu, potwierdził Terlikowski. I nie ma to związku z Prezydentem Andrzejem Dudą.

Układ sił jest taki, że na tym etapie koalicja nie jest w stanie przegłosować w Sejmie aborcji do 12 tygodnia. Nie jest w tym wypadku nawet niezbędne weto Prezydenta Andrzeja Dudy, stwierdzi Terlikowski w czasie rozmowy w naszym studiu.

Gościem Piotra Nowaka był dzisiaj Tomasz Terlikowski - filozof, publicysta, tłumacz, pisarz i działacz katolicki, doktor nauk humanistycznych. Ciekawie mówi o polityce i społeczeństwie.

W czasie rozmowy w naszym studiu, po stwierdzeniu Piotra Nowaka, że obecnie rozpętanie debaty o aborcji nie opłaca się nikomu, Terlikowski potwierdził, że układ sił jest taki, że na tym etapie koalicja nie jest w stanie przegłosować w Sejmie aborcji do 12 tygodnia. Nie jest w tym wypadku nawet niezbędne weto Prezydenta Andrzeja Dudy.



Złożono cztery projekty ustaw o aborcji

Przypomnijmy, że w listopadzie zeszłego roku Lewica złożyła dwa projekty ustaw w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania.

Pod koniec stycznia do Sejmu wpłynął także projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, złożony przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.

Z kolei pod koniec lutego Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050, złożyły w Sejmie projekt ustawy, który odwraca wyrok TK z 2020 r. w sprawie przepisów dot. aborcji. Politycy TD zapowiedzieli też wniosek dotyczący referendum w tej sprawie.

Projekt autorstwa Trzeciej Drogi zakłada możliwość przerywania ciąży tylko w trzech sytuacjach - gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Jest to powrót do trzech przesłanek, które funkcjonowały przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r.