Zielony Ład – rozpoczną się prace nad jego korektą. Polska powinna wykorzystać swoją prezydencję w UE

Polska powinna wykorzystać swoją prezydencję w UE do przeprowadzenia reform w unijnej polityce rolnej. Rolnicy zapowiadają wznowienie protestów 10 maja. Trzeba zbilansować kwestię bezpieczeństwa żywnościowego, mówi Ardanowski.

Przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski poinformował PAP, że Rada rozpoczyna prace nad propozycją korektą Zielonego Ładu, która zostanie przedstawiona nowej Komisji Europejskiej.

Szef Rady powiedział, że we wtorek Rada rozpocznie prace nad propozycjami zmian w Zielonym Ładzie. Zaznaczył, że jest to inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy, który uważa, że Polska do przeprowadzania reform m. in. w unijnej polityce rolnej powinna wykorzystać swoją prezydencję w UE, która rozpocznie się w styczniu 2025 r. Ardanowski ocenił też, że przeforsowaniu zmian może sprzyjać nowa KE, która powstanie po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wyraził nadzieję, że korektę Zielonego Ładu poprą nie tylko polskie i unijne organizacje rolnicze, ale także instytucje, których bulwersują forsowane przez Brukselę kwestie dotyczące budownictwa, wytwarzania energii czy transportu. "Teraz rolnicy nieco wygasili protesty w związku z pracami na polach, ale zapowiadają, że wznowią je 10 maja br." - powiedział Ardanowski. Dodał, że tego dnia przewidziany jest m.in. kolejna akcja w Warszawie, przy czym - jak wskazał - zmieniona nieco zostanie jej forma, tak by "była ona mniej dotkliwe społecznie".

Poinformował również, że Rada czeka na sugestie zmian w Zielonym Ładzie nie tylko od ekspertów i organizacji rolniczych, którzy uczestniczą w posiedzeniach Rady, ale też od przedstawicieli oddolnych protestów rolników z całej Polski. Jego zdaniem, "ostatnie protesty uaktywniły młode pokolenie gospodarzy dobrze wykształconych, świetnie poruszających się w mediach społecznościowych, którzy zaczynają odgrywać coraz większą rolę w ruchu rolniczym". "Dlatego zależy nam na ich aktywności przy pracach nad propozycjami zamian w Zielonym Ładzie" - dodał.

Pytany, co w jego opinii należałoby zmienić, powiedział, że na pewno powinna być bardziej zbilansowania kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. "Nie może być tak, że Bruksela ograniczy produkcję rolną w państwach członkowskich argumentując to ochroną klimatu, a będzie importować żywność, z państw gdzie nie obowiązują normy środowiskowe i stosuje się niedozwolone substancje aktywne" - stwierdził Ardanowski.

Zapytany o harmonogram prac Rady, wskazał, że zbieranie propozycji korekt Zielonego Ładu uruchomione zostaną w tym tygodniu, natomiast w kwietniu i maju br. przewidziane są m.in konferencje i posiedzenia z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. "Następnie propozycje zostaną przekazane rządowi, który przedłoży je KE" - powiedział.

Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich to forum konsultacyjno–doradcze Prezydenta RP. Do jej zadań należy m.in. wspieranie rolnictwa i obszarów wiejskich, organizowanie tematycznych okrągłych stołów, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowym czy przegląd rozwiązań prawnych w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Zielony Ład w rolnictwie obejmuje m.in. ograniczenia w stosowaniu pestycydów, nawozów, środków przeciwdrobnoustrojowych, a także stymulowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego, ochronę i odbudowę ekosystemów oraz zwiększanie bioróżnorodności zasobów przyrodniczych. (PAP)