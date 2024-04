7000 zł zasiłku pogrzebowego coraz bliżej. Projekt ustawy podnoszącej kwotę jest już opiniowany - informuje MRPiPS.

Projekt ustawy podwyższającej zasiłek pogrzebowy do wysokości 7000 zł zostanie w najbliższych dniach skierowany do opiniowania w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Ile będzie wynosił zasiłek pogrzebowy po zmianach?

Koszt podwyżki zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł z 4 tys. wyniesie ponad 2 mld zł rocznie - poinformował resort rodziny i pracy w odpowiedzi na interpelację poselską.

„(...) projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw regulujący wskazane kwestie zostanie w najbliższych dniach skierowany opinii w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Szacuje się, że koszt podniesienia kwoty zasiłku pogrzebowego z obecnie obowiązującej kwoty 4000 zł do kwoty 7000 zł wyniesie ponad 2 mld zł w skali roku” - napisano.

Resort podał, że kwota zasiłku pogrzebowego będzie podwyższana co roku w marcu o wskaźnik inflacji ogółem publikowany za rok poprzedni przez GUS.

O zamiarach podwyżki zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł z 4 tys. resort pracy poinformował pod koniec stycznia. (PAP Biznes)