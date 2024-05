Kaucja za butelki plastikowe, szklane i metalowe puszki. Trwają konsultacje projektu dot. systemu kaucyjnego.

Trwają prace nad systemem kaucyjnym. Projekt jest na etapie konsultacji ze stroną społeczną. System ma zacząć działać od 2025 r.

Projekt jest na etapie konsultacji ze stroną społeczną

Konsultacje społeczne projektu dotyczącego systemu kaucyjnego zakończą się w maju – zapowiedziała w poniedziałek podczas spotkania z mediami wiceminister MKiŚ Anita Sowińska. Zaznaczyła, że chciałaby, aby projekt był procedowany w Sejmie i w Senacie przed wakacjami.

Wiceminister środowiska Anita Sowińska mówiła podczas poniedziałkowego spotkania z mediami o projekcie nowelizacji ustawy o systemie kaucyjnym, który 30 kwietnia br. został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Poinformowała, że projekt jest obecnie na etapie konsultacji ze stroną społeczną. Zaznaczyła, że konsultacje te zakończą się w maju, dlatego projekt nie trafi do Sejmu w tym miesiącu.

„Przed wakacjami chciałabym, żeby ta ustawa została procedowana w Sejmie i w Senacie. Robię wszystko, co możliwe, żeby tak się właśnie stało” – powiedziała wiceszefowa resortu klimatu i środowiska.

Zaznaczyła, że resort czeka na uwagi strony społecznej. „Musimy zobaczyć, ile tych zgłoszeń będzie. Odpowiemy tak szybko, jak to tylko możliwe. Wiele zależy od tego, jakie to będą uwagi (...) i czy oczywiście Marszałek Sejmu przyjmie to w trybie pilnym” – powiedziała Sowińska. Przyznała, że dokładny termin rozpoczęcia procedowania projektu zależy też m.in. od liczby uwag.

REKLAMA

System kaucyjny ma zacząć działać od 2025 r.

Dodała, że trwają także prace nad projektem edukacyjnym, aby informacje o systemie kaucyjnym dotarły do szerszej publiczności. „Żeby każdy konsument, każda konsumentka wiedzieli jak, co, gdzie mają oddać i w jakiej formie. Pracujemy również nad nowym logotypem systemu kaucyjnego (...)” – wskazała Sowińska.

Zgodnie z obecnym kształtem przepisów system kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od 2025 r. Jego celem jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań będzie w ich przypadku dobrowolne.

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań.

System ma objąć trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra. Nowe przepisy zakładają, że obowiązek zbiórki opakowań po mleku i produktach mlecznych w ramach systemu kaucyjnego zostanie wprowadzony w życie od początku 2026 r., a opakowań po pozostałych napojach od początku 2025 r. (PAP)