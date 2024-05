Projekt ustawy o ochronie ludności. Jak będzie wyglądał system ostrzegania i alarmowania, ewakuacji i przyjęcia ludności oraz schronów w razie wybuchu wojny?

Wiceszef MSWiA, Wiesław Leśniakiewicz, poinformował, że zakończyły się uzgodnienia wewnątrzresortowe dotyczące projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Teraz projekt ma trafić do uzgodnień międzyresortowych.

Podczas konsultacji wewnątrzresortowych uwzględniono wiele propozycji, które przesłała m.in. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej i departamenty, które zajmowały się dokumentem.

Planowane przedłożenie projektu

Resort planuje, aby pod koniec maja projekt został wniesiony do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Zgodnie z harmonogramem, 12 czerwca projekt ma zostać przedłożony Radzie Ministrów.

Zakres ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Ustawa ma usystematyzować obszary związane z zadaniami wynikającymi z Konwencji o ochronie ofiar wojny. W projektowanej regulacji znalazło się siedem podstawowych zagadnień dotyczących: systemu ostrzegania i alarmowania; ewakuacji i przyjęciu ludności; schronów i ukryć dla ludności; wzmacniania społecznej odporności; budowania zasobów i struktur ochrony ludności i obrony cywilnej; funkcjonowania ochrony ludności w czasie wojny, a także finansowania.

Podstawowe organy ochrony ludności

Podstawowymi organami ochrony ludności są: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, wojewoda, minister właściwy do spraw wewnętrznych, inni ministrowie. Dużą rolę w ochronie ludności mają pełnić organizacje pozarządowe, które będą prowadzić działania edukacyjne i pomocowe, a także działania ratownicze.

Rządowy Zespół Ochrony Ludności

Na czele podmiotów ochrony ludności ma stać RZOL, w którego skład wejdą przedstawiciele MON oraz ministrowie kierujący działami administracji rządowej: administracją publiczną, aktywami państwowymi, informatyzacją, łącznością i zdrowiem. Przewodniczącym RZOL zostanie minister właściwy do spraw wewnętrznych, zaś w pracach zespołu będą uczestniczyć szefowie PSP, RCB, RARS oraz przedstawiciele innych ministrów.

Szef MSWiA w czasie wojny staje się Szefem Obrony Cywilnej Kraju

Osobą odpowiedzialną za realizację polityki państwa w zakresie ochrony ludności oraz sprawującym nadzór nad realizacją zadań ochrony ludności przez organy ochrony ludności administracji rządowej będzie szef MSWiA. W przypadku ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny szef MSWiA staje się Szefem Obrony Cywilnej Kraju.

Centralna ewidencja zasobów ochrony ludności

Projekt zakłada, że szef MSWiA prowadził będzie centralną ewidencję zasobów ochrony ludności.

Informowanie, ostrzeganie i alarmowanie

W projekcie znajdą się przepisy dotyczące informowania, ostrzegania i alarmowania. Chodzi o integrację istniejących systemów oraz utworzenie systemu bezpiecznej łączności państwowej. Rozwijane mają być także nowoczesne systemy ostrzegania i alarmowania.

Zadania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Do zadań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jako organu ochrony ludności na obszarze gminy ma należeć m.in. współfinansowanie utrzymania, modernizacji i budowy gminnych obiektów przeznaczonych do ochrony ludności, w tym budowli ochronnych. Samorządy mają też m.in. planować i organizować szkolenia i ćwiczenia z reagowania na zagrożenia.

Koordynacja przedsięwzięć przez starostę

Przedsięwzięcia dotyczące ochrony ludności ma koordynować starosta. Do jego zadań będzie też należało organizowanie współpracy między gminami, czy wnioskowanie do organów administracji wojskowej o wyłączenie z nadawania przydziałów dla personelu przeznaczonego do realizacji zadań obrony cywilnej.

Zadania wojewody

Z kolei wojewoda będzie kontrolował realizację działań z zakresu ochrony ludności, prowadził działania z zakresu pomocy humanitarnej oraz współpracował z RZOL w kwestii informacji o zagrożeniach. Wojewoda zajmie się także tworzeniem i utrzymywaniem wojewódzkich zasobów ochrony ludności. Do jego zadań będzie należało także ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach.

Obiekty zbiorowej ochrony

Obiekty zbiorowej ochrony, zgodnie z propozycją, zostaną podzielone na budowle ochronne i tymczasowe miejsca doraźnego ukrycia. Do tych pierwszych zaliczane są schrony (budowle hermetyczne z urządzeniami filtrowentylacyjnymi) oraz ukrycia (o konstrukcji niehermetycznej); do drugich - obiekty budowlane przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi.

Uznanie za budowlę ochronną ma następować w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja ta będzie mogła być wydana na wniosek właściciela lub zarządcy obiektu albo z urzędu. Decyzja taka będzie mogła także dotyczyć planowanej budowli.

Ustawa o ochronie ludności. Priorytetowy projekt

Ustawa o ochronie ludności to jeden z najpilniejszych projektów, nad którym pracuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Projekt, który bazuje na propozycji złożonej przez Koalicję Obywatelską w 2023 r. ma zawierać kompleksowe rozwiązanie na wypadek różnego rodzaju kryzysów. W zespole pracującym nad przygotowaniem ustawy, obok przedstawicieli MSWiA, znaleźli się także przedstawiciele MON.