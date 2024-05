Waloryzacja 2024 – składki emerytalne, kapitał początkowy, subkonto w ZUS

ZUS informuje, że roczna waloryzacja ruszy już 1 czerwca 2024 r. Składki emerytalne i kapitał początkowy wzrosną o 14,87 proc. a środki zgromadzone na subkoncie o 9,91 proc. To wskaźniki podobne do tych, jakie były w 2023 roku, kiedy to waloryzacja roczna wyniosła 14,4 proc. dla składek emerytalnych i kapitału początkowego oraz 9,2 proc. dla subkonta.

Waloryzacja 2024. Dane na PUE ZUS

Coroczna waloryzacja

Kalkulator emerytalny Waloryzacja 2024. Dane na PUE ZUS Po zakończeniu waloryzacji dane będą udostępnione klientom ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zostaną one również uwzględnione w informacji o stanie konta ubezpieczonego według stanu na 31 grudnia 2023 r., którą ZUS przygotowuje, co roku.



- Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS otrzyma każda osoba urodzona po 1948 r., która choć przez krótki okres była objęta powszechnym systemem zabezpieczenia społecznego, a na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.



Według rzeczniczki, każdy, kto zaloguje się na PUE ZUS dowie się, ile na swoim koncie emerytalnym zgromadził składek w wysokości nominalnej oraz po przeprowadzanej przez ZUS, co roku waloryzacji. Informacja będzie dostępna na PUE ZUS. Od 2020 roku – zgodnie z przepisami – ZUS wysyła papierowe informacje tylko na życzenie klientów. REKLAMA Coroczna waloryzacja Rzeczniczka wyjaśnia, że zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, środki na kontach ubezpieczonych są waloryzowane każdego roku tak żeby nie straciły na wartości. Wysokość waloryzacji zależy m.in. od inflacji.



- Waloryzacja, która jest przeprowadzana 1 czerwca dotyczy osób, które jeszcze nie są emerytami. Waloryzacja marcowa dotyczy zaś osób, które już dostają emeryturę lub rentę – tłumaczy Kowalska-Matis.

Kalkulator emerytalny Przyszli emeryci, którzy zastanawiają się nad tym czy zakończyć aktywność zawodową, mogą sprawdzić ile, co miesiąc dostaną na swoje konto z ZUS.- Kwotę swojej przyszłej emerytury można poznać bardzo łatwo. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który pozwala obliczyć wysokość emerytury osobom, które chcą sprawdzić, czy opłaca im się przejść na emeryturę w bieżącym roku – mówi Iwona Kowalska-Matis.



Rzeczniczka dolnośląskiego ZUS radzi, aby przede wszystkim panie skorzystały z kalkulatora, zanim podejmą decyzję o przejściu na emeryturę. Różnice w wysokości emerytur dla kobiet i mężczyzn są niekiedy dosyć istotne i wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni.



- Panie mają także mniejszy kapitał emerytalny, gdyż przez część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka. Tymczasem pracujący w tym czasie panowie ciągle płacą emerytalne składki – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.



Na dodatek kobiety w Polsce żyją dłużej niż mężczyźni, więc ten kapitał jest dzielony przez większą ilość miesięcy tzw. dożycia, dlatego kwota kobiecej emerytury jest z reguły niższa. Zobacz również: ZUS: Członek rodziny może dostać emeryturę po zmarłym emerycie. Ale trzeba złożyć wniosek. W jakim terminie?

Wyrok SN: Zmarły nie skorzystał z emerytury. Trzy lata. Wdowa ma gwarantowaną wypłatę z emerytury

Czternasta emerytura w 2024 roku - termin wypłaty, kwota