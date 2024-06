500 zł mandatu i koszt wybitej szyby. Wystarczająca kara za psa w samochodzie w pełnym słońcu?

40-letnia kobieta z powiatu puckiego pozostawiła psa na kilka godzin w aucie zaparkowanym w pełnym słońcu w Słowińskim Parku Narodowym i poszła oglądać wydmy – poinformowały w poniedziałek służby prasowe lęborskiej policji.

40-latka zostawiła psa na kilka godzin w aucie w pełnym słońcu

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Słowińskim Parku Narodowym w powiecie lęborskim. O psie zamkniętym w aucie powiadomili policję świadkowie.



Gdy policyjny patrol dotarł na miejsce, pies ciężko dyszał. Szyba w aucie uchylona była na szerokość ok. 2 cm. Pies nie miał dostępu do wody. Policjantki po bezskutecznej próbie kontaktu z właścicielką auta, widząc pogarszający się stan psa, zdecydowały o wybiciu szyby. Spragnionemu zwierzęciu podały wodę.



Dopiero po ponad dwóch godzinach od policyjnej interwencji na miejsce przyszła właścicielka psa. Tłumaczyła, że zostawiła go w samochodzie ze względu na zakaz wprowadzania psów na wydmy parku.



Kobieta dostała mandat w wysokości 500 zł.



Lęborska policja przypomina, by nie zostawiać zwierząt w nagrzanym samochodzie. Wskazuje, że jeśli funkcjonariusze podczas interwencji stwierdzą, że życie zwierzęcia może być zagrożone, mają prawo wybić szybę w aucie, jeśli nie ma innego sposobu na wydostanie go z pojazdu. (PAP)

Autorka: Inga Domurat

