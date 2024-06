Uczelnie pozyskają więcej środków finansowych. Na horyzoncie remonty akademików i pomoc studentom

Uczelnie będą miały szansę na pozyskanie większej ilości środków finansowych. Otrzymają z resortu nauki pismo ze wskazaniem, z jakich mogą skorzystać. Inwestycje w laboratoria, sprzęt i infrastrukturę są na poziomie europejskim, ale brakuje inwestycji takich, które mogą pomóc studentom.

Jak poinformował minister nauki Dariusz Wieczorek, polskie uczelnie otrzymają pismo ze wskazaniem, z jakich środków finansowych mogą skorzystać. W jego ocenie uczelnie powinny m.in. zwrócić uwagę na wsparcie studentów, np. poprzez remonty akademików.

Podczas odchodów jubileuszu 25-lecia powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego minister nauki Dariusz Wieczorek poinformował, że w najbliższych dniach polskie uczelnie otrzymają z jego resortu pismo, wskazujące, z jakich źródeł, na jakie dziedziny i jakie obszary działania, będą mogły aplikować o środki.

"Możemy być dumni z nauki i naukowców, uczelni - nie mamy się czego pod tym względem wstydzić. Jeśli chodzi o inwestycje w laboratoria, sprzęt, infrastrukturę to jesteśmy na poziomie europejskim. Ale brakuje nam inwestycji takich, by studentom pomagać. Chodzi mi o budowę i remonty akademików, warto, by w strategiach uczelni o tym myśleć i ten obszar rozwijać" - powiedział Wieczorek.

Współpraca z przemysłem to szansa dla uczelni

Minister nauki zachęcał naukowców, by ściślej współpracowali z przemysłem. "Taka współpraca to jest szansa dla uczelni. Rolą rządu jest, by stwarzać możliwości, a rolą uczelni, by te możliwości wykorzystywać. Polski rząd w swojej polityce ma naukę i badania, i rozwój jako jeden z priorytetów" - zapewnił.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał w 1999 roku z połączenia trzech uczelni: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Na początku działalności miał 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia.

Obecnie uczelnia ma 15 wydziałów i 74 kierunki kształcenia. Na uczelni pracuje 1,7 tys. naukowców. Rektor uczelni prof. Jerzy Przyborowski poinformował, że w latach 1999-2023 olsztyńską uczelnię ukończyło 157,5 tys. osób.

Rektor zapowiedział, że uczelnia ma w planach m.in. budowę nowego szpitala klinicznego i renowację kilku zabytkowych budynków. (PAP)