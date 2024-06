Strefa buforowa przy granicy z Białorusią od 13 czerwca 2024 r. Jaki obszar? Zakaz przebywania osób postronnych. Minister podpisał rozporządzenie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak podpisał 12 czerwca 2024 r. rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej Polski z Republiką Białorusi. Rozporządzenie będzie jeszcze dziś opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie jutro - 13 czerwca.

Co wynika z projektu rozporządzenia MSWiA o utworzeniu strefy buforowej

Rozporządzenie o utworzeniu strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej przewiduje wprowadzenie strefy zakazu przebywania o długości 60,67 km. Na ok. 44 km jej szerokość wyniesie 200 m, a na 16 km - ok. 2 km.



Jak napisano w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia, zakaz przebywania osób postronnych na określonym obszarze strefy nadgranicznej przyległym do granicy państwowej z Białorusią wynika z konieczności zapewnienia ochrony granicy państwowej i jej nienaruszalności, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wprowadzenie zakazu podyktowane jest również potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa m.in. funkcjonariuszy i żołnierzy służących przy granicy.

Gdzie dokładnie jest strefa buforowa?

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby strefa zakazu przebywania obejmowała 60,67 km granicy na odcinku położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze.



Na odcinku 44,55 km obszar objęty zakazem obejmie 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku 16,12 km położonym w rejonie rezerwatów przyrody strefa będzie szersza i wyniesie ok. 2 km.

Na czym polega strefa buforowa?

Jak zaznaczono w OSR, projektowane przepisy spowodują ograniczenia możliwości przebywania osób na tym obszarze. Jednocześnie przepisy o ochronie granicy państwowej określają wyłączenia w stosunku do osób lub podmiotów, których zakaz nie dotyczy.



"Ponadto komendant placówki SG może zezwolić innym osobom na przebywanie na czas określony i na określonych zasadach, na obszarze objętym zakazem. Osoby przebywające w strefie objętej zakazem mogą także zostać poddane kontroli służb" - czytamy.

Kto dostanie zgodę na wejście do strefy buforowej

Jak zapewnił w środę w Radiowej Jedynce szef MSWiA Tomasz Siemoniak, zgody na wejście do strefy buforowej przy granicy z Białorusią będą wydawane dla mediów i organizacji pomocowych . "Nie ma żadnych powodów, by odcinać granicę od mediów" - mówił Siemoniak.



Zgodnie z propozycją obszar strefy objętej zakazem nie będzie obejmował co do zasady miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

W poniedziałek w Białymstoku odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu, na którym Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sytuacji na wschodniej granicy RP. Jak poinformował na konferencji po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk, konsekwencją praktyczną uchwały jest rozporządzenie MSWiA o utworzeniu strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej.



Również w poniedziałek zakończyły się konsultacje ws. rozporządzenia, w których wzięły udział m.in. organizacje pozarządowe.



"W efekcie przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych uwagi i postulaty do projektu, w szczególności dotyczące zmniejszenia obszaru strefy nadgranicznej objętej czasowym zakazem przebywania zostały uwzględnione, a strefa ta została ograniczona do niezbędnego minimum" - napisano w OSR

Ważne Rozporządzenie ma obowiązywać przez 90 dni od dnia ogłoszenia.

Dlaczego strefa buforowa jest potrzebna?

Wprowadzenie strefy buforowej ma związek z narastającymi atakami na funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz na pomagających im żołnierzy i policjantów.



W ubiegły czwartek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało informację o śmierci żołnierza ugodzonego nożem pod koniec maja przez jednego z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę na granicy z Białorusią. Donald Tusk poinformował, że na początku posiedzenia, Rada Ministrów uczciła w poniedziałek minutą ciszy zmarłego żołnierza.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

mchom/ agz/ lm/