Cło na jaja, cukier i owies z Ukrainy już teraz. Kontyngenty bezcłowe w 2025 roku

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że 18 czerwca 2024 r. Komisja Europejska uruchomiła w imporcie owsa z Ukrainy automatyczny mechanizm ochronny (ATM). 2 lipca 2024 r. ten sam mechanizm został uruchomiony w imporcie jaj oraz cukru z Ukrainy. ATM polega na objęciu tych produktów cłami do końca 2024 roku.

Cła na import z Ukrainy - skutek przekroczenia wielkości progowych

Decyzje Komisji Europejskiej wynikają z tego, że import z Ukrainy do UE od początku tego roku przekroczył określone dla tych produktów wielkości progowe, tj. (w zaokrągleniu) 2,4 tys. ton dla owsa, 262,7 tys. ton dla cukru i 23,2 tys. ton dla jaj.



Przyjęty przez KE środek ochronny obejmuje dwa elementy:

1) Przywrócone zostają w imporcie z Ukrainy do końca 2024 r. stawki celne.

2) Od 1 stycznia do 5 czerwca 2025 r. otwarte będą bezcłowe kontyngenty taryfowe.

Wysokość stawek celnych

Obowiązujące do końca 2024 r. stawki celne erga omnes zgodnie z taryfą celną UE wynoszą:

w imporcie owsa – 89 EUR/t;

w imporcie cukru – w zależności od pozycji taryfowej od 0,4 EUR/100 kg do 50,7 EUR/100 kg;

w imporcie jaj – w zależności od pozycji taryfowej od 16,7 EUR/100 kg do 142,3 EUR/100 kg.

Kontyngenty bezcłowe w 2025 roku

Kontyngenty bezcłowe, które będą obowiązywać w okresie 1 stycznia – 5 czerwca 2025 r. wynoszą (w zaokrągleniu):

4 tys. ton dla owsa;

109,4 tys. ton dla cukru;

9,7 tys. ton dla jaj.

Po ich przekroczeniu import z Ukrainy będzie ponownie podlegał stawkom celnym erga omnes UE.

Możliwe objęcie cłami innych produktów - np. drobiu, kukurydzy, miodu

Zgodnie z rozporządzeniem 2024/1392 ws. ATM oprócz owsa, cukru i jaj automatyczny mechanizm ochronny może być również uruchomiony w imporcie z Ukrainy w stosunku do: mięsa drobiowego, kukurydzy, niektórych produktów przetwórstwa zbóż, miodu.



Komisja Europejska stale monitoruje wielkość importu z Ukrainy do UE tych produktów. Jeśli ich import przekroczy określone dla nich wielkości progowe, wówczas KE zobowiązana jest w ciągu 14 dni przyjąć analogiczne środki ochronne, jak te przyjęte w stosunku do owsa, cukru i jaj. Załącznik do rozporządzenia wykonawczego KE 2024/1671 zawiera szczegółowy wykaz wielkości progowych dla wszystkich produktów objętych tym mechanizmem ochronnym, a także pozycje taryfowe (kody CN), których dotyczy.



Ewentualne uruchomienie automatycznego mechanizmu ochronnego w stosunku do kukurydzy importowanej z Ukrainy (co skutkowałoby przywróceniem unijnej stawki celnej erga omnes) w praktyce nie zmieni warunków importu z Ukrainy, gdyż obecnie obowiązująca stawka celna erga omnes UE w imporcie kukurydzy ze wszystkich kierunków wynosi zero.

