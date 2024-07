Nawet 1200,00 zł na rodzinę. Pobierz wniosek o bon energetyczny i złóż go 1 sierpnia 2024 r.

Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym. Jest to forma pomocy przysługująca beneficjentom, którzy z różnych przyczyn mają trudności w pokrywaniu rachunków za energię. Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Komu przysługuje bon energetyczny

Bon energetyczny będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w 2023 r. nie przekroczyły 2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Bon energetyczny przysługuje jednorazowo za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

W jakiej wysokości będzie przyznawany bon energetyczny

Bon energetyczny będzie przyznawany w wysokości:

300,00 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

400,00 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

500,00 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

600,00 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny zostanie przyznany w wysokości:

600,00 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

800,00 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

1000,00 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

1200,00 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Ważne Bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Bon energetyczny nie będzie przysługiwać, jeśli jego wysokość będzie niższa niż 20,00 zł.

Wniosek o bon energetyczny

Mimo że bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., to wniosek o przyznanie bonu można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało formularz wniosku o bon energetyczny (POBIERZ FORMULARZ).

Wniosek o bon energetyczny powinien zawierać:

dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, dane kontaktowe);

dane dotyczące dochodów wnioskodawcy;

informację o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego,

numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu energetycznego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać bon na ten rachunek;

informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy;

dane i informacje dotyczące członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego;

oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.

Gdzie złożyć wniosek o bon energetyczny

Wniosek o bon energetyczny trzeba będzie złożyć trzeba złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa. Wniosek należy złożyć na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 60 dni.

Wypłata bonu powinna być zrealizowana jesienią lub zimą 2024 r. W razie bonu energetycznego przyznanego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości, kwota w wysokości odpowiadającej kwocie nienależnie pobranych środków podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

