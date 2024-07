Postępowania kwalifikacyjne w Policji i Straży Granicznej. Będą ułatwienia w razie powrotu do służby – jest projekt ustawy

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej. Rozwiązania przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zwiększenie efektywności postępowań kwalifikacyjnych

Projekt ustawy ma na celu zwiększenie efektywności postępowań kwalifikacyjnych do służby w Policji i Straży Granicznej. Chodzi także o stworzenie możliwości pozyskania do tych służb jak największej liczby kandydatów, którzy odpowiadają potrzebom służby w formacjach mundurowych.

- Odbudowujemy wiarygodność Policji, zwiększamy jej liczebność tak, by mogła skutecznie wykonywać swoje zadania. Dziś rząd przyjął projekt ustawy o ułatwieniu w naborze do Policji, o klasach mundurowych o profilu policyjnym – powiedział wiceminister Czesław Mroczek. - Te regulacje będą służyć zwiększeniu liczebności i zapełnieniu wakatów poprzez ułatwienie powrotu do służby byłym policjantom, poprzez możliwość łatwiejszego wejścia do służby młodych ludzi, absolwentów szkół ponadpodstawowych. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie kraju i obywateli – dodał.

Odrębne postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie odrębnego postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do niektórych kandydatów. Chodzi tu o osoby, które złożyły podanie o przyjęcie do służby w Policji lub Straży Granicznej przed upływem 3 lat od ukończenia szkoły ponadpodstawowej w oddziale o profilu mundurowym (liceum ogólnokształcącego lub technikum), dla którego został określony odpowiedni program szkolenia. Absolwenci takich klas będą mieli pierwszeństwo w przyjęciu do Policji i Straży Granicznej.

Wobec takich kandydatów postępowanie kwalifikacyjne nie będzie obejmowało testu wiedzy. Ponadto kandydaci będą zwolnieni z testu sprawności fizycznej w sytuacji, gdy uzyskają pozytywny wynik ze spełniającego odpowiednie kryteria testu sprawności fizycznej, przeprowadzonego w ostatnim roku szkolnym nauczania w oddziale o profilu mundurowym przez zespół, w którym będą uczestniczyli funkcjonariusze lub pracownicy (Policji lub Straży Granicznej).

Nowe ścieżki postępowania kwalifikacyjnego

Zmienią się przepisy odnoszące się do byłych funkcjonariuszy, którzy postanowili ponownie wstąpić do służby w Policji lub Straży Granicznej. Przygotowane zostaną dla nich nowe ścieżki postępowania kwalifikacyjnego.

Wprowadzona zostanie zmiana polegająca na podniesieniu z 3 lat do 5 lat możliwości zastosowania uproszczonej procedury kwalifikacyjnej dla byłych funkcjonariuszy Policji, którzy zdecydowali się powrócić do służby.

Do Policji będą mogli zostać przyjęci byli funkcjonariusze, którzy złożyli podanie o przyjęcie do służby po upływie 5 lat od zwolnienia ze służby w Policji. Kandydaci ci będą musieli przejść również test sprawności fizycznej.

Skrócone postępowanie kwalifikacyjne

Byli funkcjonariusze Policji, którzy posiadają stopień w korpusie co najmniej oficerów młodszych Policji – ze względu na nabyte kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz kompetencje – będą podlegali skróconemu postępowaniu kwalifikacyjnemu. Dla tych kandydatów nie będzie cenzusu czasowego związanego z pozostawaniem poza służbą. Dodatkowo kandydaci nie będą przechodzili testu wiedzy, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego, w tym testu psychologicznego.

Wprowadzona zostanie osobna procedura kwalifikacyjna dla byłych funkcjonariuszy, którzy chcą być przyjęci do służby kontrterrorystycznej. Kandydaci ci będą zwolnieni z testu wiedzy.

Ułatwienia będą również dotyczyły powrotów do służby byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zmiany w tym zakresie będą dostosowane do specyfiki systemu naboru do tej formacji.

Służba kontraktowa w Policji

W projekcie ustawy proponuje się również wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących służby kontraktowej w Policji.

Będą one stanowiły kolejną ścieżkę umożliwiającą wstąpienie do służby w tej formacji. Do służby kontraktowej wstępować będą mogli również emerytowani funkcjonariusze Policji, w tym funkcjonariusze innych służb.

Wejście w życie ustawy

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.