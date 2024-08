Pomoc finansowa dla studentów. 850 złotych brutto miesięcznie przez 10 miesięcy na studia związane z nowymi technologiami

Pomoc finansowa dla studentów coraz większa. Można się starać o stypendium w wysokości 850 złotych miesięcznie na 10 miesięcy. Na studia dotyczące nowych technologii. Zostanie wyłonionych co najmniej 8 stypendystów i stworzona lista rezerwowa.

850 złotych stypendium miesięcznie na studia dotyczące nowych technologii

Stypendia Funduszu Grupy Pracuj są skierowane do studentów rozpoczynających studia na pierwszym rok studiów dziennych w polskich publicznych uczelniach akademickich na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami, a w szczególności na kierunkach takich jak: automatyka, informatyka, cyberbezpieczeństwo, inżynieria biomedyczna, inżynieria kosmiczna, inżynieria kwantowa i nanotechnologia. Celem Funduszu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z niezamożnych środowisk. O stypendia mogą się ubiegać absolwenci szkół średnich, którzy:

zdali maturę w roku szkolnym 2023/2024 i zostali przyjęci na studia dzienne w polskich publicznych uczelniach akademickich na określonych wydziałach i kierunkach,

pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczność lokalna (mile widziana rekomendacja od organizacji społecznej).

Fundusz oferuje stypendia w wysokości 850 złotych brutto miesięcznie wypłacane w pierwszym roku studiów stypendysty przez 10 miesięcy (od września do czerwca). Ponadto wspiera stypendystów edukacyjnie poprzez przekazywanie tematycznych newsletterów oraz organizowanie dedykowanych warsztatów o tematyce wybieranej corocznie (np. wchodzenie na rynek pracy, system programów rozwojowych dla młodzieży, wolontariat studencki).

Co najmniej 8 stypendystów i lista rezerwowa

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu udostępnionym online na stronie https://grupapracuj.mojestypendium.pl do 1 września do godziny 16:00. Dokonując wyboru spośród kandydatów, których wnioski przejdą pozytywnie ocenę formalną, Kapituła wybierze grupę co najmniej 8 stypendystów w oparciu o następujące kryteria:

sytuacja życiowa kandydata oraz ambicje i plany na przyszłość – w oparciu o przesłany esej (maks. 25 pkt.);

sytuacja materialna (maks. 25 pkt.);

zaangażowanie społeczne (maks. 25 pkt.);

wyniki w nauce (maks. 20 pkt.);

zamieszkanie w miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców (maks. 5 pkt.).

Zgodnie z regulaminem, Kapituła może zaprosić kandydata na rozmowę (bezpośrednią, telefoniczną lub online). Zostanie również ustalona lista rezerwowa osób, które będą mogły otrzymać stypendium w przypadku, gdyby kandydaci wytypowani w pierwszej kolejności zrezygnowali ze stypendium lub zmienili kierunek studiów. W terminie do 30 września 2024 r. osoby, które ubiegały się o stypendia, zostaną poinformowane drogą mailową, czy zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy stypendialnej.