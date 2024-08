Sprzęt lub urządzenie za 2 proc. ceny zakupu. Jak wypożyczyć technologię wspomagającą

Osoby z niepełnosprawnościami nie muszą kupować drogiego sprzętu rehabilitacyjnego ani płacić za korzystanie ze specjalistycznych technologii. Wszystko to dzięki programowi „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” prowadzonemu przez PFRON.

Wypożyczalnia technologii wspomagających

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) prowadzi program „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”. Program ten zwiększa dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaawansowanych technologicznie urządzeń dla osób z niepełnosprawnością.

Wypożyczalnia jest wyposażona w technologie wspomagające dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Można wypożyczyć, m.in. wózki elektryczne i skutery, aparaty słuchowe, powiększalniki, oprogramowanie wspierające komunikację.

Kto może wypożyczyć sprzęt

Sprzęt może wypożyczyć każdy, kto:

ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jeśli jednak stan zdrowia niepełnosprawnego pogorszył się na tyle, że nie może on korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo utracił go w wyniku zdarzeń losowych (np. kradzież, zniszczenie) – może zwrócić się do centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będzie można złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.

Jak wypożyczyć sprzęt lub urządzenie

W celu wypożyczenia sprzętu lub urządzenia należy złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej przy użyciu Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Wniosek powinien mieć formę dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W razie potrzeby pomoc w wypełnieniu wniosku zapewnia pracownik CIDON.

Po złożeniu wniosku pracownik CIDON sprawdza go pod względem formalnym. Sprawdza również czy osoba składająca wniosek nie otrzymała w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku dofinansowania na taką samą jak wnioskowana technologię wspomagającą.

Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.