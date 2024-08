Ponad 155 tys. złożonych wniosków o bon energetyczny. Można uzyskać 1200 zł dofinansowania

Wniosek o bon energetyczny można składać do 30 września. Szacuje się, że z bonu energetycznego będzie mogło skorzystać ok. 3,5 mln gospodarstw domowych. Ministerstwo cyfryzacji poinformowało o ponad 155 tys. złożonych wnioskach.

Ministerstwo cyfryzacji poinformowało we wtorek, 13 sierpnia, że zostało już złożonych ponad 155 tys. wniosków o bon energetyczny. W tym 100 tys. wniosków zostało złożonych w aplikacji mObywatel, a 55 tys. na portalu gov.pl.

REKLAMA

Ponad 155 tys. złożonych wniosków o bon energetyczny: jak złożyć wniosek

Wniosek o bon energetyczny można złożyć od 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024:

w aplikacji mObywatel,

na stronie gov.pl,

na stronie epuap.gov.pl,

stacjonarnie w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania.

Kto może skorzystać z bonu energetycznego

Z bonu energetycznego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, które spełnią kryteria dochodowe. Przysługuje on za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowego, jeśli jego miesięczne dochody nie przekraczają:

2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Wysokość bonu energetycznego

Wysokość bonu zależy od ilości osób w gospodarstwie domowym:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

300 zł – dla gospodarstw 1-osobowych,

– dla gospodarstw 1-osobowych, 400 zł – dla gospodarstw składających się z 2-3 osób,

– dla gospodarstw składających się z 2-3 osób, 500 zł – dla gospodarstw składających się z 4-5 osób,

– dla gospodarstw składających się z 4-5 osób, 600 zł – dla gospodarstw składających się z co najmniej 6 osób.

Należy pamiętać, że wysokość bonu energetycznego zależna jest także od głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego. Bon w podwyższonej wysokości przysługuje gospodarstwom, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (pompa ciepła/ bojler elektryczny). Warunkiem jest wpisanie lub zgłoszenie takiego źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 1 kwietnia 2024 r. – w przypadku źródeł już działających wcześniej, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

Podwyższone kwoty bonu energetycznego – ogrzewanie prądem plus wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB):