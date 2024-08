Zasiłek pogrzebowy 6 450 zł i bez waloryzacji. Minister finansów stawia sprawę jasno

Minister Finansów Andrzej Domański podtrzymuje swoje zdanie dotyczące kwoty zasiłku pogrzebowego. W jego ocenie, zasiłek pogrzebowy powinien wynosić 6 450 zł. Domański zwrócił uwagę na pewne ryzyko związane z podwyższeniem kwoty zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w przypadku poniesienia kosztów pogrzebu. Przysługuje członkowi rodziny niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebowych w wysokości 4 tys. zł, a innym osobom i podmiotom upoważnionym do zasiłku pogrzebowego – do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł.

Zasiłek pogrzebowy 6 450 zł i bez waloryzacji

Wiemy, że zasiłek pogrzebowy nie był waloryzowany przez wiele lat i widzimy miejsce dla jego zwiększenia do kwoty ponad 6 tys. 450 zł – powiedział we wtorek, w Polsat New minister finansów Andrzej Domański. Minister dodał, że resort finansów chce, by zasiłek pogrzebowy wzrósł do tej kwoty. Zaznaczył, że resort finansów zdaje sobie sprawę z "pewnych ryzyk związanych z tym projektem". Jako przykład podał ryzyko związane ze wzrostem cen usług pogrzebowych. Dopytywany o to, czy jego zdaniem zasiłek pogrzebowy powinien być waloryzowany, powiedział, że nie ma takiej potrzeby.

2 sierpnia 2024 r. Minister finansów w uwagach do projektu nowelizacji podwyższającej zasiłek pogrzebowy do 7 tys. zł wskazał, że zgodnie z deklaracją zawartą w "100 Konkretach na pierwsze 100 dni rządów", wysokość zasiłku pogrzebowego powinna być podwyższona od lipca 2024 r. maksymalnie do kwoty 6450 zł. Wskazał, że proponowana w nowelizacji kwota jest wyższa od wyżej wymienionej o 550 zł i wynosi 7 tys. zł. Zwracam uwagę, że podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego z 6450 zł do 7000 zł, tj. o 550 zł oraz coroczna waloryzacja zasiłku to dodatkowy koszt w wysokości 7,4 mld zł (w latach 2024-2033) – napisano w piśmie do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Zarekomendował przyjęcie kwoty zasiłku pogrzebowego odpowiadającej wysokości 6450 zł bez mechanizmu waloryzacji. W ocenie resortu wprowadzenie zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia, jakim jest pogrzeb, nie znajduje uzasadnienia ze względu na obciążenie dodatkowymi kosztami jednostek samorządu terytorialnego.

Zasiłek pogrzebowy 7 000 zł z waloryzacją

W maju 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych ukazał się projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w którym zaproponowano podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 tys. do 7 tys. zł oraz objęcie tego świadczenia mechanizmem waloryzacji. Pierwsza waloryzacja kwoty zasiłku pogrzebowego została zaplanowana na 2025 r.