MRiRW: Pomoc finansowa dla rolników poszkodowanych w wyniku gradobicia, przymrozków, deszczu nawalnego i huraganu

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce: od 2025 r. będzie zupełnie nowa ustawa. Co się zmieni?

Od maja 2024 r. toczą się w rządzie prace legislacyjne nad projektem nowej ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Projekt przygotował Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowa ustawa ma od 2025 roku kompleksowo uregulować zasady dostępu cudzoziemców do rynku pracy w Polsce, wydawania zezwoleń i innych kwestii w tym zakresie. W ostatnich dniach krytyczne uwagi do tego projektu złożyły min. resorty rozwoju i technologii oraz rolnictwa i rozwoju wsi.