Fundacje rodzinne na celowniku rządu! Drastyczne zmiany uderzą w przedsiębiorców

Rząd szykuje ostrą ofensywę przeciw fundacjom rodzinnym, zarzucając im unikanie podatków i zapowiadając radykalne zmiany przepisów. Przedsiębiorcy biją na alarm – nowe regulacje mogą zniszczyć zaufanie do instytucji, która dotychczas była wzorem współpracy biznesu z państwem. Rada Przedsiębiorczości apeluje o realny dialog, zanim zmiany pogrzebią przyszłość polskich firm rodzinnych.

W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów propozycjami radykalnych, niekorzystnych dla przedsiębiorców, zmian podatkowych w ustawie o fundacji rodzinnej, Rada Przedsiębiorczości apeluje do Ministra Finansów o wstrzymanie prac i realny dialog z biznesem. Konieczne jest wypracowanie rozwiązań służących dalszemu rozwojowi tej instytucji prawnej, a nie de facto jej zablokowaniu lub wręcz zniszczeniu.

Przedsiębiorcy z fundacji rodzinnych zaufali państwu. A dla Ministerstwa Finansów fundacje rodzinne to teraz patologiczne instytucje prawne

Ustawa o fundacji rodzinnej została wypracowana na drodze unikalnego dialogu i współpracy środowisk biznesowych, w tym firm rodzinnych, z administracją publiczną. Stawiano tę ustawę za przykład dobrej, kompromisowej legislacji, która bierze pod uwagę zarówno słuszne interesy Państwa, jak i przedsiębiorców.

Tymczasem 21 sierpnia br. na konferencji w PAP, Ministerstwo Finansów przedstawiło fundacje rodzinne jako de facto patologiczne instytucje prawne i zapowiedziało bardzo poważną ingerencję legislacyjną w ich działalność. Wskazano na konieczność „uszczelnienia systemu podatkowego” gdyż „beneficjenci fundacji korzystają z preferencji podatkowych wychodzących poza ducha ustawy”. Uznano, że „przepisy podatkowe w tym zakresie poszły za daleko” oraz że „blisko połowa z utworzonych fundacji została utworzona wyłącznie w celu unikania opodatkowania".

MF stwierdziło, że sytuacja wymaga radykalnej interwencji legislacyjnej ograniczającej prawa fundacji rodzinnych

Zdaniem Ministerstwa Finansów wymaga to pilnej interwencji ustawodawcy „przede wszystkim dla dobra fundacji rodzinnych". Chodzi o to, żeby nie uzyskały one łatki wehikułów służących do agresywnej optymalizacji podatkowej i żeby nie kojarzyły się z oszustwami podatkowymi.

W ten to sposób, Ministerstwo Finansów biorąc za przykład nieliczne i marginalne przypadki zakładania fundacji dla celów niezgodnych z intencją ustawodawcy, stworzyło obraz patologicznej instytucji prawnej. A to wymaga teraz radykalnej interwencji legislacyjnej ograniczającej prawa fundacji rodzinnych, tym samym MF postanowiło zmienić „reguły w trakcie gry”.

