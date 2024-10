Darmowy bilet na europejskie pociągi. Na 30 dni. Ruszyła kolejna edycja konkursu DiscoverEU. Warto wziąć w nim udział

Darmowy bilet na podróż koleją po Europie. Na miesiąc. Ruszyła kolejna edycja konkursu DiscoverEU. Powinni zwrócić na niego uwagę wszyscy młodzi ludzie, którzy mają szansę na progu dorosłość lepiej poznać Europę.

Darmowe pociągi przez 30 dni

Rozpoczęła się jesienna runda konkursy DiscoverEU, którego celem jest umożliwienie młodym Europejczykom wejścia w dorosłość od lepszego poznania kontynentu, na którym żyją. Nagrodą w konkursie jest bowiem możliwość darmowego podróżowania koleją po Europie przez okres od 1 do 30 dni. Tradycyjnie już w konkursie mogą wziąć udział 18-latkowie, czyli w tym wypadku osoby urodzone pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2006 roku.

Aby zawalczyć o darmową podróż należy wypełnić formularz aplikacyjny, w którym oprócz niezbędnych danych osobowych należy również wskazać planowaną trasę podróży. Konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na kilka pytań z zakresu kultury i historii Europy oraz unijnych inicjatyw skierowanych do młodzieży, a na koniec należy udzielić odpowiedzi na tzw. pytanie dodatkowe.

Oprócz darmowych biletów na podróż można dostać szereg innych zniżek

Laureaci będą musieli odbyć swoje podróże w okresie od 1 marca 2025 roku do 31 maja 2026 roku. W tym czasie należy odwiedzić co najmniej jeden kraj Unii Europejskiej inny niż kraj zamieszkania. Oprócz darmowych biletów na podróż pociągami młodzież może liczyć również na zniżki na bilety wstępu do określonych obiektów kulturalnych, sportowych, a nawet na kursy i warsztaty oraz na przejazdy transportem lokalnym, zakwaterowanie i wyżywienie.

Podróżować można w pojedynkę lub w grupie. Do grupy każdy może dodać maksymalnie cztery osoby pod warunkiem, że spełniają wszystkie warunki udziału w konkursie. Można również zaplanować podróż razem z innymi uczestnikami DiscoverEU, w czym pomocne może się okazać forum grupy DiscoverEU na Facebooku. Po dołączeniu do niej można łatwo skontaktować się z innymi uczestnikami programu. Po ogłoszeniu wyników konkursu agencje narodowe programu Erasmus+ zorganizują również spotkania, na których pomogą laureatom w nawiązaniu kontaktów i przygotowaniu się do podróży. Zgłoszenia można przesyłać do 16 października 2024 roku.