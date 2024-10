Ważne! Już można składać wnioski o nowe świadczenie. Komu przysługuje, co zawiera wniosek, wysokość świadczenia

Zamiast 500 plus na psa i kota będzie PESEL i obowiązkowa rejestracja. Zapłacą właściciele. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

PESEL dla zwierząt – to nowy projekt rządu. Zapłacą właściciele psów i kotów. Z jakimi kosztami muszą się liczyć i od kiedy? Baza będzie nazywała się KROPiK, a rejestracją w niej będzie obowiązkowa. Po co to wszystko?