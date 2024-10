Do 151 393 zł dofinansowania na mieszkanie. Tyle mogą otrzymać niepełnosprawni w 2024/2025

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poprzez program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” realizuje dofinansowania mieszkaniowe, które mają na celu pomoc osobom z niepełnosprawnością w uzyskaniu niezależności i poprawie warunków mieszkaniowych. Programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie” odpowiadają na istotny problem braku lokum spełniającego indywidualne potrzeby dostępności dla niepełnosprawnych. PFRON w swoich najnowszych komunikatach poinformował o maksymalnych kwotach dofinansowania dostępnych w IV kwartale 2024 roku. Kto może skorzystać z tej formy wsparcia?

„Dostępne mieszkanie” - od 79 326 do 151 393 zł na zmianę lokum dla niepełnosprawnych

Moduł „Dostępne mieszkanie” wspiera osoby z ograniczoną mobilnością, które napotykają bariery architektoniczne w swoim miejscu zamieszkania. Dofinansowanie umożliwia zamianę obecnego lokalu na mieszkanie pozbawione barier, umożliwiające samodzielne opuszczenie budynku na poziomie zero. Beneficjentem programu mogą być osoby, które:

posiadają orzeczenie o niepełnosprawności , w tym w stopniu znacznym lub orzeczenie wynikające z dysfunkcji narządu ruchu, która uniemożliwia samodzielne poruszanie się bez wózka inwalidzkiego;

dostarczą oświadczenie wraz z dokumentacją fotograficzną, potwierdzającą istnienie barier architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na poziom zero;

przedstawią oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu (prawo własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),

jeżeli wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, składany jest przez jej opiekuna prawnego, który dodatkowo dołącza oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu z osobą z niepełnosprawnością oraz orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność narządu ruchu, uniemożliwiającą poruszanie się bez wózka inwalidzkiego.

Kwota dofinansowania jest ustalana jako różnica między ceną sprzedawanego a kupowanego mieszkania, jednak nie może przekroczyć równowartości iloczynu 15 m² oraz średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Mieszkanie na Start” dla danej lokalizacji i kwartału. Aby rozliczyć przyznane środki, konieczne jest więc:

udokumentowanie różnicy między cenami mieszkań poprzez przedłożenie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz zakupu nowego, pozbawionego barier, lub umowy zamiany tych mieszkań,

złożenie oświadczenia, że nowe mieszkanie spełnia wymogi braku barier architektonicznych dla beneficjenta.



PFRON przekazał w swoim komunikacie informację o wysokości maksymalnych kwot dofinansowania „Dostępne mieszkanie” na IV kwartał 2024 roku. Kwoty te są dostępne w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego i zależą od lokalizacji nabywanego mieszkania.

WOJEWÓDZTWO Lokalizacja mieszkania docelowego Kwota (w zł) DOLNOŚLĄSKIE m. Wrocław 142.763,00 DOLNOŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Wrocław 130.751,00 DOLNOŚLĄSKIE pozostałe 118.740,00 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Bydgoszcz 111.539,00 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 100.181,00 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Toruń 103.863,00 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Toruń 96.343,00 KUJAWSKO-POMORSKIE pozostałe 88.823,00 LUBELSKIE m. Lublin 106.559,00 LUBELSKIE gminy sąsiadujące z m. Lublin 98.238,00 LUBELSKIE pozostałe 89.917,00 LUBUSKIE m. Gorzów Wielkopolski 118.808,00 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. 113.051,00 LUBUSKIE m. Zielona Góra 118.808,00 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 113.051,00 LUBUSKIE pozostałe 107.295,00 ŁÓDZKIE m. Łódź 97.223,00 ŁÓDZKIE gminy sąsiadujące z m. Łódź 89.501,00 ŁÓDZKIE pozostałe 81.780,00 MAŁOPOLSKIE m. Kraków 125.040,00 MAŁOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Kraków 106.731,00 MAŁOPOLSKIE pozostałe 88.943,00 MAZOWIECKIE m. Warszawa 151.393,00 MAZOWIECKIE gminy sąsiadujące z m. Warszawa 115.676,00 MAZOWIECKIE pozostałe 96.397,00 OPOLSKIE m. Opole 98.241,00 OPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Opole 88.784,00 OPOLSKIE Pozostałe 79.326,00 PODKARPACKIE m. Rzeszów 109.058,00 PODKARPACKIE gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 101.846,00 PODKARPACKIE pozostałe 94.635,00 PODLASKIE m. Białystok 115.403,00 PODLASKIE gminy sąsiadujące z m. Białystok 111.330,00 PODLASKIE pozostałe 107.258,00 POMORSKIE m. Gdańsk 137.978,00 POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 122.813,00 POMORSKIE pozostałe 107.648,00 ŚLĄSKIE m. Katowice 110.280,00 ŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Katowice 100.898,00 ŚLĄSKIE pozostałe 91.515,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE m. Kielce 109.814,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE gminy sąsiadujące z m. Kielce 101.700,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE pozostałe 93.585,00 WARMIŃSKO-MAZURSKIE m. Olsztyn 144.375,00 WARMIŃSKO-MAZURSKIE gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 124.988,00 WARMIŃSKO-MAZURSKIE pozostałe 105.600,00 WIELKOPOLSKIE m. Poznań 139.208,00 WIELKOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Poznań 115.407,00 WIELKOPOLSKIE pozostałe 96.173,00 ZACHODNIOPOMORSKIE m. Szczecin 111.323,00 ZACHODNIOPOMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Szczecin 103.133,00 ZACHODNIOPOMORSKIE pozostałe 94.943,00

Powyższe kwoty zostały zaokrąglone na ogólnych zasadach. Nabór wniosków na IV kwartał trwa do 31 grudnia 2024 r.

„Mieszkanie dla absolwenta” - od 1 481 do 3 835 zł miesięcznie

Program „Mieszkanie dla absolwenta” skierowany jest do młodych osób z niepełnosprawnością, które chcą rozpocząć życie zawodowe, ale nie posiadają własnego mieszkania. Dofinansowanie pokrywa koszty wszystkich ponoszonych kosztów wynajmu mieszkania lub domu przez maksymalnie 60 miesięcy, a jego wysokość maleje z czasem: 100% kosztów przez pierwsze 24 miesiące, 70% w okresie od 25. do 42. miesiąca, a następnie 40% od 43. do 60. miesiąca. Skorzystać mogą osoby, które:

posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub, w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ,

ukończyły szkołę podstawową, ponadpodstawową lub wyższą w ciągu ostatnich 36 miesięcy (3 lat) przed złożeniem wniosku lub opuszczają rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą,

mają pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych,

nie posiadają własnego mieszkania lub spółdzielczego prawa do lokalu w miejscu zamieszkania lub pracy,

przekażą oświadczenie o podjęciu lub poszukiwaniu zatrudnienia.

W komunikacie PFRON określono także maksymalne kwoty dofinansowania „Mieszkanie dla absolwenta” na IV kwartał 2024 roku. Kwoty te będą dostępne w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego i zależą od lokalizacji wynajmowanego mieszkania. Wysokość wsparcia może się różnić w zależności od tego, czy beneficjent porusza się na wózku inwalidzkim, czy należy do pozostałych osób uprawnionych.

WOJEWÓDZTWO Lokalizacja mieszkania wynajmowanego dla Beneficjenta poruszającego się przy pomocy wózka inwalidzkiego (kwoty w zł) dla pozostałych Beneficjentów (kwoty w zł) DOLNOŚLĄSKIE m. Wrocław 3.617,00 2.665,00 DOLNOŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Wrocław 3.312,00 2.441,00 DOLNOŚLĄSKIE pozostałe 3.008,00 2.216,00 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Bydgoszcz 2.826,00 2.082,00 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Bydgoszcz 2.538,00 1.870,00 KUJAWSKO-POMORSKIE m. Toruń 2.631,00 1.939,00 KUJAWSKO-POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Toruń 2.441,00 1.798,00 KUJAWSKO-POMORSKIE pozostałe 2.250,00 1.658,00 LUBELSKIE m. Lublin 2.699,00 1.989,00 LUBELSKIE gminy sąsiadujące z m. Lublin 2.489,00 1.834,00 LUBELSKIE pozostałe 2.278,00 1.678,00 LUBUSKIE m. Gorzów Wielkopolski 3.010,00 2.218,00 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Gorzów Wlkp. 2.864,00 2.110,00 LUBUSKIE m. Zielona Góra 3.010,00 2.218,00 LUBUSKIE gminy sąsiadujące z m. Zielona Góra 2.864,00 2.110,00 LUBUSKIE pozostałe 2.718,00 2.003,00 ŁÓDZKIE m. Łódź 2.463,00 1.815,00 ŁÓDZKIE gminy sąsiadujące z m. Łódź 2.267,00 1.671,00 ŁÓDZKIE pozostałe 2.072,00 1.527,00 MAŁOPOLSKIE m. Kraków 3.168,00 2.334,00 MAŁOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Kraków 2.704,00 1.992,00 MAŁOPOLSKIE pozostałe 2.253,00 1.660,00 MAZOWIECKIE m. Warszawa 3.835,00 2.826,00 MAZOWIECKIE gminy sąsiadujące z m. Warszawa 2.930,00 2.159,00 MAZOWIECKIE pozostałe 2.442,00 1.799,00 OPOLSKIE m. Opole 2.489,00 1.834,00 OPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Opole 2.249,00 1.657,00 OPOLSKIE Pozostałe 2.010,00 1.481,00 PODKARPACKIE m. Rzeszów 2.763,00 2.036,00 PODKARPACKIE gminy sąsiadujące z m. Rzeszów 2.580,00 1.901,00 PODKARPACKIE pozostałe 2.397,00 1.767,00 PODLASKIE m. Białystok 2.924,00 2.154,00 PODLASKIE gminy sąsiadujące z m. Białystok 2.820,00 2.078,00 PODLASKIE pozostałe 2.717,00 2.002,00 POMORSKIE m. Gdańsk 3.495,00 2.576,00 POMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Gdańsk 3.111,00 2.293,00 POMORSKIE pozostałe 2.727,00 2.009,00 ŚLĄSKIE m. Katowice 2.794,00 2.059,00 ŚLĄSKIE gminy sąsiadujące z m. Katowice 2.556,00 1.883,00 ŚLĄSKIE pozostałe 2.318,00 1.708,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE m. Kielce 2.782,00 2.050,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE gminy sąsiadujące z m. Kielce 2.576,00 1.898,00 ŚWIĘTOKRZYSKIE pozostałe 2.371,00 1.747,00 WARMIŃSKO-MAZURSKIE m. Olsztyn 3.658,00 2.695,00 WARMIŃSKO-MAZURSKIE gminy sąsiadujące z m. Olsztyn 3.166,00 2.333,00 WARMIŃSKO-MAZURSKIE pozostałe 2.675,00 1.971,00 WIELKOPOLSKIE m. Poznań 3.527,00 2.599,00 WIELKOPOLSKIE gminy sąsiadujące z m. Poznań 2.924,00 2.154,00 WIELKOPOLSKIE pozostałe 2.436,00 1.795,00 ZACHODNIOPOMORSKIE m. Szczecin 2.820,00 2.078,00 ZACHODNIOPOMORSKIE gminy sąsiadujące z m. Szczecin 2.613,00 1.925,00 ZACHODNIOPOMORSKIE pozostałe 2.405,00 1.772,00

Powyższe kwoty zostały zaokrąglone na ogólnych zasadach.