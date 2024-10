Stała dieta nawet 900 zł czy tylko dodatek ponad 300 zł w 2025 r.?

Wciąż przysługuje 336,36 zł dodatku sołtysowskiego w 2024 r. Świadczenie prawdopodobnie ulegnie waloryzacji w marcu 2025 r. Niemniej jednak może jeszcze na początku 2025 r. będzie przysługiwało inne świadczenie. Dieta dla sołtysa. Proponuje się wprowadzenie pewnego kryterium: powyżej 1000 mieszkańców - 900 zł; od 501 do 1000 mieszkańców - 700 zł; od 251 do 500 mieszkańców - 600 zł; do 250 mieszkańców - 500 zł.

Nie jest na chwilę obecną znana dokładna kwota waloryzacji dodatku sołtysowskiego w 2025 r. Niemniej jednak nie warto liczyć np. na kwotę 100 zł więcej. W 2024 r. dodatek sołtysowski został podwyższony o 36 zł i 36 groszy. W 2023 r. dodatek sołtysowski wynosił 300 zł, a w 2024 jest to 336,36 zł. Można przypuszczać, że dodatek sołtysowski będzie wynosił ponad 350 zł.

Wszystko za sprawą tego, że w dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. z 2024 r. poz. 1246). Ustawą wprowadzono dodatek sołtysowski. Dlaczego wprowadzono to świadczenie? Jak podkreśla projektodawca: "Mimo istotnej roli, jaką sołtys odgrywa w społeczności wiejskiej, ustawodawca nie przewidział dla niego obowiązkowego wynagrodzenia, jedynie rada gminy może przyznać sołtysowi diety oraz zwrot kosztów podróży. Tym samym sołtys nie jest, jak w przeszłości, opłacanym urzędnikiem, ale pełni on funkcję społeczną, gdyż nie otrzymuje wynagrodzenia. Sołtysi nie są również objęci ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Tym samym wysiłek włożony w pracę dla społeczności wiejskiej może nie zostać w odpowiedni sposób wynagrodzony, ponieważ może nie zostać mu przyznana ani dieta, ani nie zostanie zwiększona mu emerytura. Należy przy tym podkreślić nakład pracy, jaki wiąże się z pełnieniem funkcji sołtysa.".

Kto ma prawo do dodatku sołtysowskiego?

Ważne Od 16 września 2024 r. zaszły zmiany w dodatku sołtysowski Aktualnie dodatek sołtysowski przysługuje osobie, która pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 7 lat. Wcześniej było 8. Wszystko na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. 2024 poz. 1246).

W konsekwencji, od 16 września 2024 r. dodatek sołtysowski przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej 7 lat;

2) osiągnęła wiek: a) w przypadku kobiet – 60 lat, b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Dodatek sołtysowski nie przysługuje: osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Obowiązkowe diety dla sołtysów

Posłowie Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga w dniu 30 lipca 2024 r. złożyła na ręce Marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) i ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz. 301), dalej jako: projekt. Co jest głównym celem zmian? Mając na uwadze, że to organy jednostek pomocniczych oraz bezpośrednio działający mieszkańcy lokalnej wspólnoty samorządowej mogą najefektywniej wykonywać zadania, trzeba ich docenić. Jak można to zrobić? To pytanie retoryczne, ponieważ zwykle największą zachętą do bardziej efektywnego i proaktywnego działania są świadczenia, świadczenia pieniężne, a w tym przypadku diety dla sołtysów. Pomysł partii Polska 2050 Trzecia Droga sprowadza się więc między innymi do obowiązkowej diety dla wszystkich sołtysów oraz zapewnienia im przez gminę ubezpieczenia. Posłowie mają pomysł. W dniu 26 sierpnia 2024 projekt skierowano do I czytania w komisjach i do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Na chwilę obecną ustawa o samorządzie gminnym, a konkretnie art. 37b ust. 1 wskazuje, że: "Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.". Sprawa tyczy się o dwa słowa, ponieważ projektodawca, chce zamiast fakultatywności wprowadzić obligatoryjność. Słowa: "może ustanowić" chce zastąpić słowem: "ustanawia".

Ważne Przez pojęcie diety należy więc rozumieć zwrot ogólnych kosztów związanych z pełnieniem funkcji, natomiast "koszty podróży służbowej" to koszty związane z wyjazdem podjętym w celu realizacji zadań wynikających z pełnionej funkcji.

Obecnie jedynie część gmin przyjmuje przepisy regulujące tę kwestię, co powoduje nierówność uprawnień sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, którzy z poświęceniem wykonują swoje obowiązki” – podkreślono w uzasadnieniu. Powyższe uprawnienie ("może ustanowić") daje możliwość lokalnemu prawodawcy na swobodę oceny, czy istnieje potrzeba przyznania diety i zwrotu kosztów podróży, a jeśli tak, to na jakich zasadach, uwzględniając specyfikę lokalną. Nawet nieprzyznanie diety sołtysom nie powoduje naruszenia cytowanego przepisu. Rada uprawniona jest jedynie do określenia zasad, na jakich diety będą sołtysom przysługiwały, a nie do określenia sposobu ich wypłacania. Zasady na jakich przyznaje się dietę i (lub) zwrot kosztów podróży mogą być regulowane statutem gminy. Rada gminy może także podjąć odrębną uchwałę w tym zakresie.

Przykład Za przykładem wybranych gmin, propozycje w zakresie diety są też takie: powyżej 1000 mieszkańców - 900 zł; od 501 do 1000 mieszkańców - 700 zł; od 251 do 500 mieszkańców - 600 zł; do 250 mieszkańców - 500 zł. Trwają prace, bo mają być wprowadzone obowiązkowe diety dla wszystkich sołtysów oraz zapewnienie im przez gminę ubezpieczenia.