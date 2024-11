Nie tylko bon energetyczny. Trwa nabór wniosków o dodatek do energii elektrycznej

Trwa nabór wniosków o dodatek do energii elektrycznej w ramach programu „Aktywny samorząd”. Dodatek wynosi 100 zł miesięcznie. Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2024 r.

Wniosek o dodatek do energii elektrycznej składa się w ramach programu „Aktywny samorząd”, w którym wprowadzone zostało nowe zadanie – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej (Obszar E).

Dodatek do energii elektrycznej jest formą pomocy przeznaczonej na pokrycie kosztów opłaty za prąd. Pomoc ta stanowi refundację kosztów energii elektrycznej w związku ze stałym, intensywnym korzystaniem z koncentratora tlenu lub respiratora.

Wysokość dodatku wynosi 100 zł miesięcznie. Refundacja może obejmować koszty poniesione od dnia 1 lipca 2024 r. Czyli jeżeli wniosek o dodatek zostanie złożony w listopadzie 2024 r., to może on obejmować dodatek za miesiące od lipca do października (100 zł x 4 miesiące = 400 zł).

Okres objęty refundacją kosztów opłaty za energię nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (600 zł) i krótszy niż 3 miesiące (300 zł). Można złożyć wniosek o dodatek za każdy miniony miesiąc. Pierwszy miesiąc, za który można przyznać dodatek, to lipiec 2024 r. Przysługuje tylko jeden dodatek za każdy miesiąc w roku.

Konieczny stopień niepełnosprawności

Środki na dofinansowanie energii elektrycznej może uzyskać osoba, która spełnia określone warunki. Przede wszystkim osoba ta musi posiadać stopień niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz korzystać z koncentratora tlenu lub respiratorów ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej - t.j. osoba będąca pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie albo znajdująca się pod opieką poradni lub ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem.

Zaświadczenie i inne dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

Zanim wniosek o dodatek do energii elektrycznej zostanie przygotowany i złożony należy przygotować skan lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Potrzebne będzie również zaświadczenie potwierdzające korzystanie z respiratora lub koncentratora tlenu (lub z obu urządzeń). Zaświadczenie to jest podstawą do wypłaty dodatku. Należy więc dokładnie sprawdzić czy zawiera wszystkie dane i czy zostało poprawnie podpisane.

Wzór zaświadczenia

Wniosek o dodatek do energii elektrycznej należy złożyć w wersji elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). Aby wypełnić wniosek w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) należy:

Krok 1. Zalogować się do SOW (trzeba wejść na stronę SOW i zalogować się na swoim koncie. Jeżeli wnioskodawca nie ma konta, powinien je założyć);

Krok 2. Wybrać odpowiedni wniosek (po zalogowaniu należy przejść do sekcji wniosków i wybrać wniosek dotyczący Obszaru E);

Krok 3. Wypełnić wniosek (należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, wypełniając wszystkie wymagane pola. Można skorzystać z kreatora wniosków ułatwiającego proces aplikacji);

Krok 4. Załączyć wymagane dokumenty (należy dołączyć do wniosku wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczenia zdrowotnego, itp.).

Wniosek musi być podpisany z użyciem podpisu elektronicznego lub za pomocą profilu zaufanego/tymczasowego profilu zaufanego. Można też wypełnić wniosek w systemie SOW, wydrukować go i podpisać oraz przekazać go w wersji papierowej do Realizatora programu - samorządu powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (PCPR), ale to może spowodować, że wniosek będzie dłużej obsługiwany.

Po złożeniu wniosku należy czekać na informację w systemie SOW, czy wniosek został przyjęty do realizacji. Jeśli tak, to wnioskodawca otrzyma przyznany dodatek na rachunek bankowy wskazany we wniosku, Jeśli nie, to otrzyma informację dlaczego wniosek nie może być zrealizowany.