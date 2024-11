Paczka (przesyłka) do rodziny poza UE. Jak wypełnić deklarację celną CN 22 lub CN 23. Czego nie można przesłać w paczce lub przesyłce?

Obowiązki nadawcy – deklaracje celne w przypadku przesyłki poza Unię Europejską

Poczta Polska informuje, że nadawca przesyłki listowej z zawartością towarów adresowanej do odbiorcy w państwie lub terytorium spoza UE, ma obowiązek szczegółowego wymienienia zawartości tej przesyłki w deklaracji celnej CN 22 lub CN 23 oraz poświadczenia podpisem, że ich przesyłki nie zawierają żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przepisami pocztowymi.



Natomiast nadawca paczki pocztowej adresowanej do odbiorcy w państwie lub terytorium spoza UE, ma obowiązek szczegółowo wymienić ich zawartość w formularzu CP 72 oraz poświadczyć podpisem, że paczki nie zawierają żadnego niebezpiecznego przedmiotu zabronionego przepisami pocztowymi.



Pracownik Poczty Polskiej ma obowiązek odmówić przyjęcia przesyłki bez odpowiedniej dokumentacji. Uwaga, brak deklaracji celnej skutkuje zatrzymaniem przesyłki na granicy i potencjalnym opóźnieniem w jej dostarczeniu. Ponadto, zagraniczne urzędy pocztowe odmawiają przyjęcia przesyłki, co może wiązać się z dodatkowymi komplikacjami logistycznymi i kosztami dla nadawcy.



Co istotne, nadawca, który w sposób niezgodny ze stanem faktycznym opisuje zawartość przesyłki, także naraża odbiorcę na opóźnienie w doręczeniu oraz konieczność złożenia wyjaśnień służbom celnym w kraju doręczenia. Poczta Polska wskazuje, że poprawnie wypełniona deklaracja celna dotyczy także wskazania realnej wartości przesyłanego towaru.

Ważne Aktualne przepisy Światowego Związku Pocztowego i celno-podatkowe dotyczą przesyłek zawierających towary pochodzących z krajów spoza UE, które trafią do odbiorców – zarówno zamówień ze sklepów internetowych jak i prezentów. Niestety nie zawsze sprzedawcy informują klientów o możliwych dodatkowych kosztach, związanych z dostarczeniem zamówionego towaru (takich jak VAT i cło).

Jak wypełnić deklarację celną CN 22 i CN 23

Jak poprawnie wypełnić deklarację celną CN 22 i CN 23 pokazuje przygotowana przez Pocztę Polską poniższa grafika: