Zmiana w wystawianiu L4 już od 30 listopada br. ZUS poinformował o szczegółach

Już od 30 listopada 2024 roku lekarze i asystenci medyczni będą musieli przystosować się do nowego sposobu wystawiania zwolnień lekarskich e-ZLA (L4). Z powodu planowanego wyłączenia przez ZUS Pulpitu Lekarza – narzędzia służącego do wystawiania e-ZLA podczas przerw serwisowych PUE/eZUS – funkcje te przejmie aplikacja mobilna mZUS dla Lekarza.

Zakłada Ubezpieczeń Społecznych informuje o wyłączeniu Pulpitu Lekarza. W związku z tą zmianą - w czasie niedostępności PUE/eZUS - e-ZLA będzie można wystawiać w aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza.

REKLAMA

Zmiany w dostępie do wystawiania zwolnień e-ZLA (L4) – koniec Pulpitu Lekarza

REKLAMA

Od 30 listopada 2024 roku lekarze nie będą już mogli korzystać z Pulpitu Lekarza do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) podczas niedostępności serwisu PUE/eZUS – zapowiada ZUS w komunikacie skierowanym do środowisk medycznych. To oznacza, że do tej pory używane narzędzie, które stanowiło wygodną alternatywę w czasie przerw serwisowych e-ZUS, przestanie być dostępne.

Zmiana ta jest istotna, ponieważ wielu lekarzy było przyzwyczajonych do korzystania z Pulpitu Lekarza, który umożliwiał szybkie wystawianie zwolnień z użyciem komputera. W jego miejsce wchodzi teraz aplikacja mZUS dla Lekarza – mobilne rozwiązanie stworzone specjalnie na potrzeby lekarzy oraz ich asystentów.

Aplikacja mZUS dla Lekarza jest dostępna do pobrania w sklepach Google Play oraz App Store i można ją zainstalować na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Dzięki temu lekarze zyskają wygodną alternatywę do wystawiania e-ZLA, nawet w sytuacjach, gdy PUE/eZUS będzie czasowo niedostępne – wskazuje ZUS.

Zmiana może okazać się korzystna dla lekarzy, szczególnie tych, którzy pracują mobilnie i potrzebują większej elastyczności w zarządzaniu wystawianiem zwolnień lekarskich. Aplikacja umożliwia łatwe i szybkie wystawienie e-ZLA, co jest kluczowe w przypadku krótkotrwałych przerw w dostępie do serwisu PUE/eZUS, na przykład z powodu prac technicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak działa aplikacja mZUS dla Lekarza i jak można się przygotować do zmian w wystawianiu L4?

REKLAMA

Aplikacja mZUS dla Lekarza została zaprojektowana z myślą o intuicyjnej obsłudze i bezpieczeństwie danych. Aby zacząć z niej korzystać, konieczne jest wykonanie kilku prostych kroków, takich jak połączenie aplikacji z kontem PUE/eZUS oraz pobranie certyfikatu z ZUS. Proces ten jest stosunkowo szybki i można go przeprowadzić samodzielnie bez potrzeby odwiedzania placówki ZUS.

Pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji mZUS na urządzenie mobilne. Po zainstalowaniu należy połączyć ją ze swoim kontem PUE/eZUS oraz pobrać Certyfikat z ZUS, który umożliwia bezpieczne uwierzytelnienie i zatwierdzanie e-ZLA – tłumaczy ZUS. Certyfikat ten jest kluczowym elementem procesu, który zabezpiecza dane pacjentów oraz zapewnia autoryzowany dostęp do systemu.

ZUS zachęca lekarzy do pobrania aplikacji z wyprzedzeniem, aby mieli oni czas na zapoznanie się z nowym interfejsem oraz wykonanie niezbędnych kroków przygotowawczych. Pobranie aplikacji już teraz pozwoli lekarzom uniknąć pośpiechu i ewentualnych trudności, gdy 30 listopada nastąpi wyłączenie Pulpitu Lekarza. Zobacz: Więcej informacji o aplikacji mZUS dla Lekarza