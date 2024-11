ZUS podjął decyzję. Te osoby dostaną nie 800 plus, a 400 plus

Świadczenie 500 plus, a od początku 2024 roku podwyższone do 800 plus, wypłacane jest obecnie w cyklu rocznym, rozpoczynającym się 1 czerwca każdego roku. Mimo że podstawowa kwota świadczenia to 800 zł miesięcznie, niektórzy rodzice otrzymują jedynie połowę tej sumy. ZUS wyjaśnia, że takie sytuacje mają miejsce w określonych przypadkach. Jakich? Oto szczegóły.

800 plus dla Ukraińców Świadczenie wychowawcze 800 plus nie zawsze wypłacane jest w całości w jednym przelewie. ZUS informuje, że w niektórych przypadkach kwota 800 zł dzielona jest na dwa równe przelewy po 400 zł, które trafiają na konta różnych osób. Taka sytuacja ma miejsce, gdy świadczenie przysługuje dwóm osobom mających prawo do jego otrzymania. Czym jest 800 plus? "Rodzina 800+" to rządowy program wsparcia rodzin, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci. Od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 złotych miesięcznie na każde dziecko w rodzinie, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie 800 plus mniejsze o połowę W niektórych przypadkach, kiedy oboje rodzice dziecka sprawują nad nim opiekę naprzemienną, świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus, a obecnie Rodzina 800 plus, podlega podziałowi na równe części. ZUS podjął decyzję, że w takich sytuacjach świadczenie przeznaczone na jedno dziecko będzie wypłacane każdemu z rodziców w wysokości 50 proc. jego podstawowej wartości. Sytuacje komplikują się, gdy po rozwodzie oboje rodzice składają niezależne wnioski o świadczenie dotyczące tego samego dziecka. W takich przypadkach ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia do czasu wyjaśnienia sytuacji i podjęcia decyzji o tym, któremu z rodziców przysługuje prawo do całości świadczenia. Jak tłumaczy Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego oddziału ZUS, w trakcie weryfikacji wniosków okazuje się, że często zdarzają się przypadki wielokrotnego składania wniosków dotyczących tego samego dziecka przez rodziców lub opiekunów, przy czym dane w tych wnioskach bywają sprzeczne. Dodatkowo niejednokrotnie występują błędy w numerach PESEL dzieci. Dalszy ciąg materiału pod wideo 800 plus dla Ukraińców W latach 2022-2024 odnotowano znaczący spadek liczby ukraińskich dzieci otrzymujących świadczenie 500 plus, a następnie 800 plus. W 2022 roku świadczenie to wypłacono dla ponad pół miliona dzieci z Ukrainy, natomiast w 2023 roku liczba ta zmniejszyła się do około 323 tysięcy. W pierwszym półroczu 2024 roku świadczenie otrzymywało jeszcze 246,8 tysiąca dzieci z Ukrainy. Jednak od września 2024 roku wprowadzono nowy warunek otrzymania świadczenia – obowiązkowe uczęszczanie do polskiej szkoły. Ta zmiana legislacyjna spowodowała znaczący wzrost liczby ukraińskich uczniów w polskich szkołach. Po powiązaniu wypłaty świadczenia 800 plus z obowiązkiem szkolnym, do systemu edukacji weszło 39 tys. ukraińskich dzieci - powiedziała ministra edukacji narodowej, Barbara Nowacka, w rozmowie na antenie Radia ZET na koniec września.