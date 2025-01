Cena prądu w 2025 r. Gospodarstwa domowe wciąż z gwarantowaną ceną maksymalną 500 zł netto za 1 MWh

Do 30 września 2025 roku przedłużone zostało obowiązywanie mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych, ustalonej na niższym poziomie niż cena, która wynika z zatwierdzonych taryf dla energii elektrycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Stosowna ustawa w tej sprawie weszła w życie 12 grudnia 2024 r.

Od lipca 2024 r. mamy częściowe odmrożenie ceny energii elektrycznej

Do końca czerwca 2024 r. odbiorców indywidualnych (w tym gospodarstwa domowe) obowiązywała cena netto za sprzedaż energii na zamrożonym przez ustawę z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760) na poziomie 412 zł za 1 MWh (do określonych limitów zużycia prądu).



Zgodnie z ustawą z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859), w drugiej połowie 2024 r. cena ta wzrośnie do 500 zł netto za 1 MWh (bez względu na poziom zużycia energii).

Ważne Co składa się na rachunek za prąd?



URE wyjaśnia, że na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną składają się:

- koszty zakupu energii oraz

- koszty jej dystrybucji (transportu).

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, taryfy na energię elektryczną, zatwierdzane przez Prezesa URE ma obecnie pięciu tzw. sprzedawców z urzędu. Średnio wynoszą 622,80 zł za MWh netto i obowiązują do końca 2025 r. Do końca 2024 r. obowiązuje ustawowy limit ceny dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh. Różnicę między taryfą a zamrożoną ceną pokrywa sprzedawcom państwo z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Opłata dystrybucyjna też odmrożona ale pomniejszona do końca 2024 r. o opłatę mocową

Ten drugi składnik rachunku od 1 lipca został odmrożony, co oznacza, że opłata za dostarczenie energii ze stawki 289 zł/MWh wzrosła do 430 zł/MWh. Jednocześnie opłata ta w drugiej połowie br. zostanie pomniejszona o tzw. stawkę opłaty mocowej, która w 2024 r. dla gospodarstw domowych wynosi od 2,66 do 14,9 zł netto miesięcznie (stawka jest ryczałtowa, a jej wysokość zależy od wielkości rocznego zużycia energii elektrycznej przez danego odbiorcę). Opłata mocowa do 31 grudnia 2024 r. będzie wynosiła 0 zł.

MKiŚ zakłada przedłużenie na 2025 r. maksymalnej ceny za prąd i zawieszenie pobierania opłaty mocowej

W dniu 18 listopada 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw. Celem tej nowelizacji jest wprowadzenie działań osłonowych w 2025 r. dla gospodarstw domowych, dzięki czemu odbiorcy ci nie odczują w sposób znaczący wzrostu rachunków za energię elektryczną. W dniu 19 listopada 2024 r. projekt tej nowelizacji został przyjęty przez Radę Ministrów. Sejm uchwalił tę ustawę 27 listopada 2024 r., 11 grudnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 12 grudnia 2024 r. weszła w życie.

Zasadniczym elementem tej nowelizacji jest przedłużenie do 30 września 2025 r. obowiązywania mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych, ustalonej na niższym poziomie niż cena, która wynika z zatwierdzonych taryf dla energii elektrycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. A więc tak jak dotąd gospodarstwa domowe płacić będą w 2025 roku 500 zł netto za 1 MWh energii elektrycznej (bez względu na poziom zużycia energii). Bez tego przedłużenia gospodarstwa domowe płaciłyby ok. 623 zł/MWh, czyli tyle, ile wynosi średnia cena energii elektrycznej w grupie taryfowej G, obowiązująca od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.



Także w 2025 roku zawieszone będzie pobieranie opłaty mocowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych.



Ponadto w tej nowelizacji znajdują się następujące zmiany:

1) Obowiązek złożenia do 30 kwietnia 2025 roku przez przedsiębiorstwa obrotu wniosków do URE o zatwierdzenie taryf dla energii elektrycznej w celu obniżenia cen energii w drugiej połowie 2025 r. oraz wprowadzenie uprawnienia dla Prezesa URE do wezwania sprzedawców do obniżenia taryf dla energii elektrycznej w przypadku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania przez nich działalności gospodarczej,

2) poprawę przepływu środków finansowych przeznaczonych na wypłatę rekompensat w celu zapewnienia efektywnego wypłacania tych rekompensat oraz zwrotu nadpłaty odpisu na Fundusz. Projekt w szczególności wprowadzi możliwość przesuwania środków zgromadzonych w Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny przez Zarządcę Rozliczeń, na polecenie dysponenta Funduszu – ministra właściwego do spraw energii – oraz dostosuje terminy na rozliczenie końcowe dotyczące stosowania mechanizmu ceny maksymalnej w 2025 r. do terminów innych rozliczeń,

3) usprawnienie systemu rekompensat poprzez dodanie przepisów precyzujących rozliczenie przyznanej pomocy publicznej w postaci ceny maksymalnej dla podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w drugiej połowie 2024 r.