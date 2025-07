Co najmniej 120 proc. płacy minimalnej w budżetówce w 2026: taka propozycja

Co najmniej 120 proc. płacy minimalnej w budżetówce: taka propozycja padła. Dlaczego? Bo w wielu państwach Europy Środkowej płaca minimalna stanowi kluczowy instrument polityki społecznej i ekonomicznej, nie inaczej powinno być w Polsce, szczególnie w stosunku do pracowników budżetówki. Ich praca ma realny wpływ na funkcjonowanie sektora publicznego i generalnie państwa. W Polsce od lat obserwujemy systematyczny wzrost płacy minimalnej, jednak nadal utrzymuje się spora różnica między warunkami zatrudnienia w sektorze publicznym a prywatnym. Wciąż płaca minimalna jest wręcz niegodna!

W Polsce od 1 marca 2025 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze w administracji samorządowej wzrosło od 5% do ponad 16% w zależności od kategorii zaszeregowania, a w najniższej kategorii zrównało się z ustawową płacą minimalną (4666 zł brutto). Mimo to trwa odpływ doświadczonych pracowników do sektora prywatnego, gdzie wynagrodzenia są często wyższe o 20–30%. Jednocześnie blisko jedna trzecia urzędów w kraju nie jest w stanie w pełni realizować swoich zadań z powodu deficytów kadrowych. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w instytucjach rządowych i samorządowych do poziomu 120% statutu płacy minimalnej (np. 5767 zł brutto) - może zatrzymałoby pracowników budżetówki, przed odejściem z pracy.

Jaka będzie minimalna płaca od 2026 roku?

Minimalna płaca od 2026 roku będzie niewiele wyższa niż w 2025 r. Minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2026 roku ma wynieść 4806 zł brutto - takie są wstępne propozycje. To wzrost o 140 zł w porównaniu do 2025 roku, gdzie teraz minimalne wynagrodzenie to 4666 zł brutto. Oczywiście ma wzrosnąć też minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych w ramach tzw. niepracowniczego zatrudnienia.

Kiedy ogłoszenie minimalnego wynagrodzenia 2026?

Musimy jeszcze poczekać na ogłoszenie minimalnego wynagrodzenia 2026 roku. Opublikowania ostatecznej wysokości wynagrodzenia minimalnego przypada najpóźniej na 15 września. Wtedy właśnie w Dzienniku Ustaw pojawi się już rozporządzenie - właściwy akt prawny wskazujący kwotę obowiązującego w przyszłym roku wynagrodzenia minimalnego. Wrześniowa kwota wskazana w Dzienniku Ustaw będzie już pewna, bez możliwości zmiany.

Niskie i niegodne wynagrodzenia w budżetówce

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ... (?) września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.

Wszyscy czekają na dokładnie taki akt prawny: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ... (?) września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. Rok temu był wydany w dniu 12 września 2024 r. W treści rozporządzenia będzie wskazane:

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667) zarządza się, co następuje:

Ważne § 1. Od dnia 1 stycznia 2026 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości ... (?) zł.

za pracę w wysokości ... (?) zł. § 2. Od dnia 1 stycznia 2026 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości ... (?) zł.

w wysokości ... (?) zł. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Płaca minimalna minimalne wynagrodzenie

Co najmniej 120 proc. płacy minimalnej w budżetówce w 2026: taka propozycja

Dotarliśmy do propozycji Związkowej Alternatywy w sprawie podniesienia płacy minimalnej dla pracowników sektora publicznego w Polsce. Chodzi konkretnie o ustalenie kwoty 5767 zł brutto miesięcznie od przyszłego roku, co stanowiłoby 120% ustawowej płacy minimalnej. Godne wynagrodzenie w sektorze publicznym to zdaniem autorów nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, ale też warunek dla stabilnego działania państwa.

Główne argumenty związku:

Rosnące niedobory kadrowe w urzędach państwowych i samorządowych.

Odpływ specjalistów do sektora prywatnego ze względu na lepsze płace.

Niska atrakcyjność pracy i benefitów w instytucjach publicznych dla młodych.

Brak kadr zagraża sprawności funkcjonowania państwa.

"Wzywamy rząd do natychmiastowego wprowadzenia wyższej płacy minimalnej dla pracowników instytucji państwowych i samorządowych. Minimalne wynagrodzenie w tych sektorach powinno wynosić co najmniej 120% ustawowej płacy minimalnej, czyli w przyszłym roku 5767 zł brutto miesięcznie (przy założeniu, że ustawowa płaca minimalna wyniesie 4806 zł brutto)." - podkreśla Związkowa Alternatywa

Podwyżki w sektorze publicznym o 20%

Kolejnym postulatem Związkowej Alternatywy jest podwyżka w sektorze publicznym. Podkreślają:

"Proponujemy również ogólną podwyżkę wynagrodzeń w sektorze publicznym o co najmniej 20%, co pozwoliłoby utrzymać wykwalifikowanych specjalistów oraz zwiększyć konkurencyjność ofert pracy państwa względem rynku prywatnego. Godne wynagrodzenie dla pracowników sektora publicznego to warunek stabilnego i sprawnego funkcjonowania państwa. Stawką jest nie tylko zatrzymanie kryzysu kadrowego, ale również poprawa jakości usług publicznych i bezpieczeństwa instytucjonalnego."

Propozycja minimalnego wynagrodzenia na poziomie 120% płacy minimalnej dla pracowników sektora publicznego

Szczególnie w budżetówce, gdzie ważna jest stabilność, płace minimalne mogą zmniejszać rotację pracowników, motywować do większego zaangażowania oraz ograniczać koszty rekrutacji i szkoleń. W sektorze publicznym (w tym w samorządzie) stabilność kadr ma więc szczególne znaczenie ze względu na ciągłość realizowanych zadań administracyjnych. Różnica w średnim wynagrodzeniu między sektorem publicznym a prywatnym wpływa na decyzje zawodowe młodych absolwentów. Co jest wstanie ich zachęcić do pracy w budżetówce? Benefity i wysokie płace.

Związkowa Alternatywa wprost zaznacza: "Rosnące niedobory kadrowe w administracji państwowej i samorządach są skutkiem wieloletniego zaniedbywania kwestii płac. Doświadczeni eksperci porzucają sektor publiczny, wybierając lepiej płatne oferty w firmach prywatnych, a młodzi absolwenci nie są zainteresowani pracą w instytucjach publicznych z powodu braku perspektyw i niskich wynagrodzeń. W konsekwencji wzrasta liczba wakatów na kluczowych stanowiskach, co zagraża sprawnemu działaniu państwa. Już teraz około jedna trzecia urzędów nie jest w stanie wypełniać wszystkich zadań z powodu niedoborów kadrowych. Uważamy też, że państwo powinno dawać przykład w zakresie standardów zatrudnienia. Dlatego domagamy się wprowadzenia podwyższonej płacy minimalnej dla wszystkich jednostek administracji rządowej i samorządowej. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w tych obszarach do poziomu o 20% wyższego niż płaca krajowa powinno wejść w życie od stycznia 2026 r."

Szacunki modelowe sugerują, że wzrost wynagrodzeń o 20% może obniżyć rotację pracowników o 10–15%. W administracji przekładałoby się to na mniejsze koszty rekrutacji i szkolenia oraz na wyższą efektywność procesów decyzyjnych. Wyższe zarobki mogą zwiększyć motywację i satysfakcję z pracy urzędników, co w praktyce skutkuje lepszą obsługą obywatela, szybszą realizacją wniosków i mniejszą liczbą błędów proceduralnych.

Podsumowując, przedstawiono postulat Związkowej Alternatywy dotyczący ustanowienia minimalnego wynagrodzenia w instytucjach państwowych i samorządowych na poziomie 120% ustawowej płacy minimalnej, co przy prognozie 4806 zł brutto za pracownika miałoby odpowiadać 5767 zł brutto od stycznia 2026 roku. Jak ostatecznie będzie? Musimy poczekać do września 2025 r.