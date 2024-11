Od 1 stycznia 2025 r. nie wyrzucisz do śmieci odzieży (koszula, kurtka, spodnie). Ale i obrusa, firanki, zasłony, koca, narzuty, prześcieradła

Od 1 stycznia 2025 r. nie możesz wyrzucić do śmieci tekstyliów. Muszą trafić do PSZOK. Musisz je tam zawieźć. To wymóg prawa unijnego.

Gminy przygotowują się do nowych przepisów. Dominuje oparcie się na Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Gminy wypowiadają umowy firmom, które zbierały do kontenerów odzież używaną kierując ją po selekcji do tzw. "Szmatexów". Tylko niektóre będą wprowadzały mobilne punkty odbioru odzieży (ma to sens na dużych osiedlach mieszkaniowych i przy centrach handlowych). REKLAMA Ważne Samorządowcy podnoszą obawy, że w praktyce odzież, którą mieszkańcy przyniosą do PSZOK-ów, zostanie przekazana do spalarni, gdyż gminy nie mają technicznej możliwości segregowania używanej odzieży. Od 1 stycznia 2025 r. nie wyrzucisz do śmieci odzieży, obrusa, firanki, zasłony, koca, narzuty, prześcieradła Nowe zasady dotyczą: odzieży, obrusów, firan, zasłon, kocy, narzut, prześcieradeł, czystych szmat i czyściwa. PROMOCJA: Polecamy prenumeratę startową DGP. Opłata tylko 19,99 zł. Zobacz również: Tekstylia jako śmieci. Już od 2025 r. będzie to nowa frakcja odpadów

Zaostrzenie przepisów UE. Sprzedawcy tekstyliów będą pokrywać koszty ich zbierania, sortowania i recyklingu?

Strategia UE dla Zrównoważonych i Cyrkularnych Tekstyliów Przykładowy komunikat gminy o nowych obowiązkach (Urząd Miejski Wałcz) Link do komunikatu "Od 1 stycznia 2025 roku obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące zbiórki i recyklingu zużytych tekstyliów i odzieży. Ma to na celu minimalizowanie zużycia surowców oraz zmniejszenie produkcji odpadów, odzież i tekstylia będą obowiązkowo segregowane w osobnych pojemnikach lub punktach. Obecnie tekstylia i odzież możemy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na ul. Bydgoskiej, nr działki 80/2. Godziny otwarcia punktu: poniedziałek-piątek 9.00 – 17.00, oraz w soboty w godzinach 10.00 - 13.00. Do odpadów tekstyliów i odzieży zaliczamy: odzież, materiałowe obrusy, firany, zasłony, koce, narzuty, prześcieradła, czyste szmaty i czyściwa. Oddawane odpady nie mogą być zawilgocone oraz zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. smarami. Usługa dotyczy odzieży i tekstyliów pochodzących z gospodarstw domowych. Według danych Komisji Europejskiej przeciętny obywatel UE każdego roku kupuje ok. 26 kg nowej odzieży i wyrzuca ok. 11 kg zużytych i niepotrzebnych wyrobów tekstylnych. Pamiętajmy, że rzeczy które są nam już niepotrzebne, mogą być przydatne komuś innemu. Zachęcamy, aby w pierwszej kolejności ubrania, które można jeszcze nosić przekazać innym osobom." Jakie odpady można oddać w Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Najprostszym sposobem uzyskania odpowiedzi na to pytanie nie jest wertowanie przepisów unijnych, ale zajrzenie na stroną internetową najbliższego PSZOK w Twojej okolicy. Znajdziesz tam wykaz odpadów, które odbiera dany PSZOK. Przykład PSZOK Krosna Przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów funkcjonuje nowy Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Zastąpił on dotychczas istniejący Gminny Punkt Odbioru Odpadów. Zadaniem nowego PSZOK-u jest odbiór wyselekcjonowanych odpadów, które powstają w gospodarstwach domowych mieszkańców Krosna. Obiekt jest zorganizowany tak, by zachęcać mieszkańców do idei segregowania odpadów i właściwego z nimi postępowania. PSZOK umożliwia selektywne zbieranie ok. 20 różnych frakcji odpadów komunalnych, w tym m.in.: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, szkło, trawę, liście, gałęzie, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, popiół, styropian, wełnę mineralną, opony, zużyte baterie i akumulatory, oleje odpadowe, opakowania po farbach oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Podstawa prawna - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/851 [Zakaz wyrzucania tkanin do kosza] Nowe obowiązki dotyczące odzieży wynikają z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/851 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Link do aktu prawnego). Dalszy ciąg materiału pod wideo Inne Przykładowe zasady wprowadzone przez dyrektywę: Zasada 1 "odpady komunalne" oznaczają: odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z gospodarstw domowych, w tym papier i tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble; odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z innych źródeł, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych. Zasada 2 Państwa członkowskie ustanowią selektywną zbiórkę przynajmniej papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, a od dnia 1 stycznia 2025 r. tekstyliów.