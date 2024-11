Składka zdrowotna od 2025 r.: Jest już jasne jaka będzie podstawa wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców

Składka zdrowotna już od 2025 roku zostanie zlikwidowana w przypadku zbycia środków trwałych. Nastąpi także obniżenie minimalnej podstawy wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Takie zmiany zakładają przepisy uchwalone przez Sejm.

Składka zdrowotna ulegnie kilku zmianom. Nowe rozwiązania, które wejdą w życie od 1 stycznia 2025 roku, wprowadza nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmieni się m.in. minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej opłacana przez przedsiębiorców.

Nowelizację w Sejmie w dniu 17 listopada br. poparło 248 posłów, przeciwnych zmianom było 6 posłów, a 171 wstrzymało się od głosu. Wcześniej w głosowaniu Sejm nie zgodził się na odrzucenie rządowego projektu nowelizacji, o co wnioskowało koło Razem. Sejm nie poparł też wniosków mniejszości zgłoszonych przez PiS. Jedna z poprawek dawała możliwość korekty zapłaconej składki zdrowotnej przedsiębiorcom, którzy środki trwałe (np. nieruchomość) zbyli 1 stycznia 2022 r. i później.

Składki zdrowotnej już nie będzie w przypadku sprzedaży środków trwałych

Nowelizacja przewiduje, że zbycie środków trwałych nie będzie objęte składką zdrowotną. Innymi słowy, oznacza to, że już od 2025 roku nastąpi wyłączenie z podstawy wymiaru składki zdrowotnej, opłacanej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych, czyli m.in. nieruchomości.

Minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej od 2025 roku

Kolejne z rozwiązań (wprowadzone jako autopoprawka Ministerstwa Finansów do projektu Ministerstwa Zdrowia) zakłada zmniejszenie od 2025 r. minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jak w związku z tym zmieni się podstawa wymiaru składki zdrowotnej od 2025 roku?

Dla osób, które rozliczają się według skali podatkowej, w formie podatku liniowego oraz opłacających podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Rozwiązanie to będzie dotyczyło przedsiębiorców, którzy osiągają w danym miesiącu dochód do wysokości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Po przekroczeniu 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia składka wyniesie dodatkowo 4,9 proc. od nadwyżki ponad 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Dla osób, które rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składka zdrowotna wyniesie również 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Rozwiązanie będzie dotyczyło przedsiębiorców, którzy osiągają w danym miesiącu przychód do wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Po przekroczeniu progu 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia składka wyniesie dodatkowo 3,5 proc. od nadwyżki ponad 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby, które rozliczają się w formie karty podatkowej oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, będą płaciły stałą, niską składkę zdrowotną, wynoszącą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Według rządu na zmianie skorzysta ok. 934 tys. przedsiębiorców: osoby o najniższych dochodach lub o stracie zaoszczędzą dzięki temu do ok. 105 zł miesięcznie. Rząd zapewnia, że w budżecie na 2025 r. zarezerwowano środki, które mają wyrównać wpływy do NFZ zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej. W ocenie skutków regulacji zaznaczono, że koszt tego rozwiązania dla budżetu państwa to ok. 945 mln zł. Wiceminister finansów Marcin Łoboda poinformował w Sejmie, że ubytek ok. 1,5 mld zł spowodowany zmianami w składce zdrowotnej zostanie uzupełniony dotacją podmiotową dla NFZ. Pieniądze na ten cel są przewidziane w rezerwie celowej.

Zmiany w składce zdrowotnej planowane na 2026 rok

Poza powyższym, w Sejmie znajduje się jeszcze projekt zmian w składce zdrowotnej od roku 2026. "Na drugą część [zmian w składce zdrowotnej od roku 2026] się nie zgadzamy, dlatego że chcemy większej progresywności. Nie jest dobrze, jeżeli pracodawca jeżeli pracownik na umowie o pracę płaci większą składkę niż na jednoosobowej działalności gospodarczej, zarabiając te same pieniądze. Zresztą uważam tak uczciwie jako też obywatel, kiedyś przedsiębiorca. Masz mikrobiznes, płacisz mniej" - poinformował wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Podkreślił, że Lewica chce nadal pracować nad projektem.

"System ma być sprawiedliwy, a nie sprawiedliwy tylko dla wybranych. Zgłosiliśmy poprawki, będziemy pracowali, chcemy urealnienia tego projektu, większej progresywności. Nie odkładamy i nie chowamy głowy gdzieś w piasek, mówimy że chcemy pracować. Programy są po to, żeby były przepracowane" - wskazał wicepremier.

Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że "składka zdrowotna dla przedsiębiorców będzie niższa w 2025 roku - w sposób nie jakiś spektakularny, ale jednak i w większym wymiarze w roku 2026. Będzie to dla wielu przedsiębiorców wyraźne obniżenie składki zdrowotnej". "Będziemy mieć taki system, że do pewnego poziomu składka będzie ryczałtowa - zarówno na skali jak i na podatku liniowym jak i dla osób rozliczających się podatkiem ryczałtowym. Od pewnego poziomu składka będzie miała już poziom procentowy" - wyjaśnił szef MF. Podkreślił, że obniżenie składki zdrowotnej na przyszły rok i 2026 nie wpłynie na finanse Narodowego Funduszu Zdrowia. Różnica zostanie w pełni pokryta przez budżet, a środki te są od dawna zabezpieczone.