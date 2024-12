Już niedługo święta Bożego Narodzenia. Niektórzy pracodawcy szykują dla pracowników z tej okazji premie, paczki świąteczne z upominkami. Część zakładów pracy szykuje paczki dla dzieci zatrudnionych. Okazuje się, że część pracowników już pieniądze na święta ma na swoich kontach. Ale powstaje jedno pytanie - czy pracodawca płaci od tych prezentów podatek?

Już niedługo święta Bożego Narodzenia 2024 r. Wielu pracodawców z okazji świąt szykuje dla swoich pracowników, czy też ich dzieci paczki świąteczne. Inni wolą wypłacić premię czy obdarować zatrudnionych u siebie pracowników voucherem. Jak donosi Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej: w urzędach rozpoczęły się wypłaty środków z ZFŚS. Najmniej zarabiający mogą liczyć nawet na 1000 zł brutto świadczenia. Większość otrzyma około 700 zł brutto. Nie tylko pracownicy samorządowi mogą liczyć na premię. Przedsiębiorcy również dbają o swoich pracowników.

Często jednak zastanawiamy się co z podatkami? Czy od „prezentu” świątecznego pracodawca musi zapłacić podatek?

Zanim omówimy kwestie opodatkowania premii lub świadczeń dla pracowników na Boże Narodzenie 2024 r. należy poruszyć pewną kwestię, mianowicie z czego pracodawcy za takie upominki zapłacą. Okazuje się, że są dwa wyjścia. Pierwsze to oczywiście środki obrotowe pracodawcy. Drugi to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jak wiadomo nie w każdym zakładzie pracy, nie w każdej firmie taki fundusz jest. Przypomnijmy jednak kto taki fundusz mieć musi. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Temat finansowania „prezentów” świątecznych dla pracowników został poruszony, gdyż od niego uzależnione są zasady opodatkowania.

Zacznijmy więc od pracodawcy, który prezenty zakupił za środki obrotowe. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim wartość premii czy też świadczeń jest traktowana jako przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu. Inaczej wygląda to w sytuacji gdy mamy to finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W tym miejscu należy się odwołać do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 wspomnianej w zdaniu poprzednim ustawy wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.