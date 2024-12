Rząd podwyższa normy dla pelletu [projekt rozporządzenia]

Takie ryzyko wynika ze zmiany parametrów technicznych pelletu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Odbędzie się to poprzez zmianę odpowiedniego rozporządzenia.

Chodzi o rozporządzenie ministra Klimatu i ŚRODOWISKA w sprawie wymagań jakościowych dla biomasy pozyskanej z drzew i krzewów wprowadzanej do obrotu lub obejmowanej procedurą celną dopuszczenia do obrotu w postaci brykietu lub pelletu. Wprowadzi ono prawdopodobnie takie wymogi techniczne dla pelletu. Duża część małych i średnich producentów pelletu nie będzie w stanie ich spełnić. Pełna treść rozporządzenia w pliku Work na końcu artykułu.

MKiŚ: Zmiany dla pelletu. Czy kupisz jeszcze do ogrzania domu polski pellet? Czy będzie podwyżka ceny pelletu?

Tabela nr 2 z rozporządzenia. Wymagania jakościowe dla biomasy pozyskanej z drzew i krzewów wprowadzanej do obrotu lub obejmowanej procedurą celną dopuszczenia do obrotu w postaci peletu

-Parametr Symbol Jednostka Wartość minimalna maksymalna Średnica D mm 6,00 8,00 Długość L mm 3,15 40,00 Zawartość wilgoci W % w stanie roboczym 1) – 10,00 Zawartość popiołu A % w stanie suchym 2) – 1,20 Wytrzymałość mechaniczna DU % w stanie roboczym 1) 97,50 – Zawartość frakcji drobnej F % w stanie roboczym 1) – 1,00 Wartość opałowa Q MJ/kg w stanie roboczym 1) 16,50 – Gęstość nasypowa BD kg/m 3 w stanie roboczym 1) 600,00 750,00 Zawartość dodatków 3) – % w stanie roboczym 1) – 2,00 Zawartość azotu N % w stanie suchym 2) – 0,30 Zawartość siarki całkowitej S % w stanie suchym 2) – 0,04 Zawartość chloru Cl % w stanie suchym 2) – 0,02

Objaśnienia:

1) Stan, w którym paliwo jest użytkowane.

2) Stan po suszeniu przez ponad dwie godziny w temperaturze 105–110˚C.

3) Dodatki wspomagające produkcję, transport lub spalanie: dodatki do prasowania, inhibitory żużlowania lub inne, takie jak skrobia, mąka kukurydziana oraz ziemniaczana, olej roślinny, lignina.

Rozporządzenie o pellecie - projekt z końca listopada 2024 r. plik Word do ściągnięcia

Rozporządzenie ministra Klimatu i ŚRODOWISKA z dnia ………………. r. w sprawie wymagań jakościowych dla biomasy pozyskanej z drzew i krzewów wprowadzanej do obrotu lub obejmowanej procedurą celną dopuszczenia do obrotu w postaci brykietu lub peletu

Na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1209 i …) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wymagania jakościowe dla biomasy pozyskanej z drzew i krzewów, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wprowadzanej do obrotu lub obejmowanej procedurą celną dopuszczenia do obrotu w postaci brykietu lub peletu, z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych lub w instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia oraz klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).