Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Prezydent podpisał ustawę

Komunikat ZUS: W praktyce nie jest to nowe świadczenie, ale prawo do wypłaty dwóch różnych świadczeń w określonym zbiegu

Zbliża się szybko możliwość składania wniosków o rentę wdowią. Na same wypłaty trzeba poczekać do połowy 2025 r., ale pierwsze wnioski można składać zaraz po Nowym Roku. ZUS podkreśla, że nie mamy tu do czynienia z nowym świadczeniem.