Dodatek za długoletnią służbę wojskową. Zmiana od 1 stycznia 2025 r.

Dodatek za długoletnią służbę wojskową będzie naliczany już po dwóch latach służby wojskowej w wysokości 2 proc. należnego uposażenia zasadniczego, a następnie co roku zwiększany o 1 proc. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2025 r.

Od 1 stycznia 2025 r. uproszczeniu ulegną reguły przyznawania dodatku za długoletnią służbę wojskową - informuje Centrum Operacyjne MON. 27 grudnia 2024 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 20 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Zgodnie z nowymi regulacjami żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową o charakterze stałym po dwóch latach służby wojskowej. Dodatek przysługuje w wysokości 2 proc. należnego uposażenia zasadniczego. Dodatek zwiększa się o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej, ale nie więcej niż do wysokości 35 proc. po 35 latach służby wojskowej.

W poprzednim stanie prawnym żołnierz nabywał prawo do dodatku dopiero po trzech latach służby wojskowej. Do osiągnięcia przez żołnierza 15 lat służby wojskowej dodatek ten był zwiększany co 3 lata o 3 proc. należnego uposażenia zasadniczego.

Po osiągnięciu przez żołnierza 15 lat służby wojskowej dodatek za długoletnią służbę wojskową był zwiększany za każdy kolejny rok służby wojskowej o 1 proc., nie więcej jednak niż do wysokości 35 proc. po 35 latach służby wojskowej.