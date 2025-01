Uzupełniający urlop macierzyński. Jaka będzie treść wniosku o urlop i jakie trzeba będzie dołączyć załączniki

Będzie nowe rozporządzenie regulujące kwestie dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Wiadomo już, co będzie musiał zawierać wniosek o uzupełniający urlop macierzyński i jakie załączniki trzeba będzie dołączyć do wniosku.

Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień rodzicielskich

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Konieczność wydania tego rozporządzenia spowodowana jest nowelizacją Kodeksu pracy dokonaną przez ustawę z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1871.

REKLAMA

Wspomniana nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców hospitalizowanych dzieci urodzonych przedwcześnie oraz hospitalizowanych noworodków w wymiarze:

do 8 tygodni (dla rodziców dzieci urodzonych od 28 tygodnia ciąży) albo

do 15 tygodni (dla rodziców dzieci urodzonych do 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową do 1000 g).

Wniosek o udzielenie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego

Projektowane rozporządzenie określa treść wniosków dotyczących uprawnień rodzicielskich pracowników oraz dokumenty dołączane do tych wniosków.

Do projektowanego rozporządzenia zostanie przeniesione przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. poz. 937). Projekt zawiera też przepis określający treść wniosku o udzielenie uzupełniającego urlopu macierzyńskiego oraz dokumenty dołączane do tego wniosku.

W projekcie zaproponowano, aby wniosek o udzielenie pracownicy albo pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko uzupełniającego urlopu macierzyńskiego zawierał:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

imię i nazwisko pracownika;

termin zakończenia urlopu macierzyńskiego;

wskazanie okresu, na który ma być udzielony uzupełniający urlop macierzyński.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego albo z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi uzupełniającego urlopu macierzyńskiego przez drugiego z rodziców dziecka;

zaświadczenie wydane przez szpital zawierające informacje o tygodniu ciąży, w którym urodziło się dziecko lub masie urodzeniowej dziecka oraz informacje o okresie pobytu dziecka w szpitalu.

Wniosek od pracowników przyjmujących dziecko na wychowanie

Prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie przysługiwało także:

pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej),

pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka

- jeżeli pobyt dziecka w szpitalu będzie miał miejsce po przyjęciu dziecka na wychowanie.

Wniosek o udzielenie temu pracownikowi uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie zawierał:

imię i nazwisko pracownika;

termin zakończenia urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;

wskazanie okresu, na który ma być udzielony uzupełniający urlop macierzyński.

Projekt przewiduje także, że do wniosku trzeba będzie dołączyć:

zaświadczenie wydane pracownikowi przez szpital zawierające informacje o tygodniu ciąży, w którym urodziło się dziecko lub masie urodzeniowej dziecka oraz informacje o okresie pobytu dziecka w szpitalu;

oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierającego datę urodzenia dziecka (dzieci) z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu, lub zaświadczenie sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka (dzieci), zawierające datę urodzenia dziecka (dzieci), albo kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, albo kopię umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą.

Wejście w życie rozporządzenia

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 19 marca 2025 r. wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej uzupełniający urlop macierzyński.