MEN: jedna godzina religii lub etyki w tygodniu od 1 września 2025 r. Na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej

Jedna lekcja religii na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Właśnie podpisałam rozporządzenie, które wprowadza te zmiany od 1 września 2025 r. - powiedziała 17 stycznia 2025 r. ministra edukacji Barbara Nowacka.

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Ta nowelizacja wejdzie w życie 1 września 2025 r.

Jedna godzina w tygodniu na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że nowela ujednolica tygodniowy wymiar godzin nauki religii lub etyki w publicznych szkołach. Oznacza to, że oba zajęcia będą realizowane w wymiarze jednej godziny tygodniowo.



Zgodnie z nowymi przepisami, lekcje religii lub etyki mają odbywać się bezpośrednio przed obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ucznia lub bezpośrednio po nich. Resort zaznaczył, że zasada ta nie obowiązuje jednak w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których – na dzień 15 września roku szkolnego – wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii lub etyki.



W opublikowanym na X filmie szefowa MEN powiedziała, że "to nie tylko nasze zobowiązanie wyborcze, konkret, który obiecywaliśmy, ale też zdrowy rozsądek".

✍ Rozporządzenie dotyczące 1 lekcji religii zostało podpisane. pic.twitter.com/P7bOlTzQ3Z — Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOVPL) January 17, 2025

Zwróciła uwagę, że "do tej pory młodzież miała więcej lekcji religii niż biologii, chemii, fizyki, WOS-u, edukacji dla bezpieczeństwa (...)". "To właśnie się zmienia, a szkoła będzie uczyła i przygotowywała do przyszłego życia, również zawodowego, jak najlepiej" - dodała.



Resort poinformował, że kolejnym rozwiązaniem jest stosowanie - w wypadku organizowania nauki religii poza szkołą (tj. w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym) – tych samych zasad łączenia uczniów, które obowiązują w szkole i stosowanie w wypadku organizowania zajęć etyki tych samych zasad, jak w wypadku religii.



Nowe przepisy ograniczają możliwość łączenia na lekcjach religii i etyki w grupy międzyklasowe uczniów klas I–III szkoły podstawowej "wyłącznie do sytuacji, kiedy uczestnictwo w zajęciach religii lub etyki w danym oddziale klasowym zadeklaruje mniej niż siedmioro uczniów".

Jak jest obecnie?

Obecnie nauka religii w publicznych szkołach organizowana jest w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, a jeśli chodzi o etykę, tygodniowy wymiar godzin ustala dyrektor szkoły. Uczeń może chodzić na religię lub na etykę, na oba te przedmioty lub na żaden. (PAP)

