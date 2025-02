Ekoschemat Dobrostan zwierząt. MRiRW: zmiana korzystna dla hodowców

W komunikacie z 11 lutego 2025 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że wydłużony został do 14 marca 2025 r. termin na określenie w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu. Jest to ważna informacja dla rolników (hodowców zwierząt) wnioskujących o płatności do ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów.

Jak określić przeznaczenie bydła do opasu?

Określenia przeznaczenia bydła do opasu w systemie IRZplus można dokonać poprzez wybór jednego z kierunków użytkowania:

- mleczny do opasu,

- mięsny do opasu,

- do opasu.

Jaka korzyść dla hodowców?

Dzięki wydłużeniu terminu rolnicy (hodowcy) będą mogli otrzymać płatność do bydła, dla którego realizowali praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego, a dla którego nie określili dotychczas w IRZplus przeznaczenia tego bydła do opasu.



Do płatności zostanie także zakwalifikowane:

1) Bydło poddane ubojowi do 14 marca 2025 r., w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia tego bydła do opasu.

2) Bydła sprzedane do 14 marca 2025 r., w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia tego bydła do opasu. Rolnik wnioskujący o płatność w ramach wariantu Dobrostan opasów powinien złożyć do ARiMR oświadczenie o opasaniu tego bydła w gospodarstwie do czasu jego sprzedaży.



Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. 2025 poz. 148).