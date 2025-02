"Klucz do mieszkania" z limitem dochodu: w przypadku jednej osoby 6,5 tys. zł netto, a dla dwuosobowego gospodarstwa 9,5 tys. zł

"Klucz do mieszkania" będzie zawierał limit dochodu – w przypadku jednej osoby wyniesie on 6,5 tys. zł netto, a dla dwuosobowego gospodarstwa domowego 9,5 tys. zł. Minister rozwoju, Krzysztof Paszyk, zaznaczył, że jego celem jest, aby program wszedł w życie w IV kwartale 2025 roku.

Program "Klucz do mieszkania" staje się jednym z najważniejszych punktów rządowej polityki mieszkaniowej. Minister rozwoju, Michał Paszyk, zapowiedział wprowadzenie nowego rozwiązania, które ma na celu ułatwienie Polakom dostępu do mieszkań. Program, który będzie realizowany przez dwa projekty ustaw, obejmuje wsparcie zarówno dla mieszkalnictwa komunalnego, jak i własnościowego, a także uwzględnia specjalne rozwiązania dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu przewidziano liczne limity – zarówno dochodowe, jak i cenowe – które mają umożliwić jak najszerszą pomoc dla osób potrzebujących, przy jednoczesnym kontrolowaniu rozwoju rynku mieszkaniowego. Na program "Klucz do mieszkania" rząd zamierza przeznaczyć miliardy złotych, a jego celem jest wspieranie budownictwa mieszkaniowego oraz pomoc osobom, które marzą o własnym kącie, ale dotychczas nie miały na to szansy. Jakie zmiany przyniesie ten program i kto będzie mógł z niego skorzystać? O tym w poniższym artykule.

"Klucz do mieszkania". Nowy program mieszkaniowy już na horyzoncie

Minister rozwoju Krzysztof Paszyk, pytany na antenie Radia ZET o datę wejścia w życie przedstawionego w ubiegłym tygodniu programu "Klucz do mieszkania", odparł, że program ten będzie wprowadzany dwoma projektami ustaw. "Pierwszy projekt już został skierowany w ubiegłym tygodniu na stały komitet rady ministrów; to jest ta gwarancja 2,5 mld zł na mieszkania komunalne i społeczne". Jak zaznaczył, ma nadzieję, że to "pójdzie bardzo sprawnie".

Dodał, że projekt dotyczący wsparcia mieszkalnictwa własnościowego (tylko przy zakupie na rynku wtórnym) "rozpocznie procedurę legislacyjną na poziomie rządu". "Będę robił wszystko, żeby to procedowanie nad nim odbywało się jak najszybciej. Moim celem jest, żeby ten program od czwartego kwartału tego roku zaczął obowiązywać" - podkreślił.

Program pełen limitów: maksymalna cena metra kwadratowego, limit dochodu, limit zgód na skorzystanie z programu

Minister podkreślił, że oprócz limitów dot. maksymalnej ceny metra kwadratowego będzie obowiązywał również limit dochodu. "W przypadku jednej osoby będzie to 6,5 tys. złotych netto dochodów, dwuosobowe gospodarstwo to max 9,5 tys. złotych, 3-osobowe gospodarstwo to 11,5 tys., 4-osobowe gospodarstwo to 13,5 tys. złotych, a 5-osobowe gospodarstwo 15,5 tys." – wskazał Paszyk.

Dodał, że w programie będzie obowiązywał również limit zgód na skorzystanie z programu. "Chcemy, żeby to rozkładać w ciągu roku. Myślimy o ok. 10 tys. wniosków co kwartał, żeby rozciągać program w czasie" - wskazał. Według szacunków resortu rozwoju, z programu w ciągu roku skorzystać będzie mogło ok. 40 tys. osób.

Paszyk był również pytany o zapowiadane powstanie portalu cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym (portal DOM). "Ustawa, którą roboczo nazywamy portal DOM, jest w końcowej fazie konsultacji i powinna w ciągu najbliższych dni trafić na stały komitet cyfryzacji" - powiedział.

Z czego będzie się składał program "Klucz do mieszkania"?

W ubiegłym tygodniu minister Paszyk poinformował, że pierwszym komponentem programu "Klucz do mieszkania" jest wsparcie mieszkalnictwa komunalnego i społecznego. Resort rozwoju chce na to w 2025 r. przeznaczyć 2,5 mld zł. Założono, że pula ta pozwoli na sfinansowanie do 15 tys. mieszkań komunalnych oraz tych budowanych przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i społeczne towarzystwa budownictwa społecznego. "W kolejnych latach planujemy wydatkowanie jeszcze wyższych kwot" - mówił minister Paszyk. Dodał, że te 2,5 mld zł będę przeznaczone nie tylko na budowę, ale też na remonty i modernizację istniejących już zasobów.

Drugim komponentem strategii jest wsparcie mieszkalnictwa własnościowego. "Tam, gdzie nie ma żadnych form budownictwa społecznego chcemy wspierać zakup domów z rynku wtórnego, a także zakup działki i budowę domów metodą gospodarczą" - podkreślił wtedy Paszyk. W przypadku zakupu mieszkań z rynku wtórnego nabywcy będą musieli zmieścić się w ustalonych limitach ceny metra kwadratowego. Limit wynosi do 10 tys. zł, a w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu - do 11 tys. zł. Gminy będą mogły podnieść ten limit ceny, samodzielnie kształtując politykę mieszkaniową - poinformował Paszyk.

Podczas prezentacji strategii zaznaczono, że program wsparcia zakupu mieszkań lub domów na własność ma być dostępny wyłącznie dla osób, które nie miały i nie posiadają własnego mieszkania ani domu. Ponadto będą one musiały też spełnić określone ustawą kryteria dochodowe. Paszyk, pytany czy nie obawia się, że dofinansowanie wpłynie na wzrost cen nieruchomości, powiedział, że w przygotowanych regulacjach znajdą się zabezpieczenia, mające temu zapobiegać.

Nowy program mieszkaniowy ma wspomóc także seniorów i osoby niepełnosprawne

Do programu „Klucz do mieszkania” wprowadzono też rozwiązania, które mają wspomóc seniorów i osoby niepełnosprawne. W przypadku osób starszych planowane jest wprowadzenie pierwszeństwa w wynajmie mieszkań gminnych dostosowanych do ich potrzeb oraz umożliwienie przeprowadzki z dotychczas zajmowanego lokalu do lokalu gminnego. Ponadto - jak czytamy - "osoba starsza będzie mogła wydzierżawić swoje mieszkanie gminie, w zamian uzyskując możliwość wynajęcia dostosowanego do jej potrzeb mieszkania komunalnego". Kolejną propozycją jest rozwiązanie wspierające budowę i remonty akademików. Kwota wsparcia wyniesie nawet 80 proc. kosztów inwestycji...

Portal Danych o Obrocie Mieszkaniami (Portal DOM) ma prezentować statystyki dotyczące cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym, a dane będzie można sortować według wszystkich przekrojów rodzajowych danych i informacji gromadzonych w portalu, np. liczby pokoi, powierzchni użytkowych, rynku pierwotnego lub wtórnego, domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, umiejscowienia na danej kondygnacji czy lokalizacji.