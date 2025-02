Ulga hipoteczna 200 tys. zł na zakup pierwszego lokum. Rewolucja na rynku nieruchomości czy złudna nadzieja?

Już w dniu 14 lutego 2025 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie wystawiania recept. Trzeba przyznać, że takich zmian to jeszcze nie było. Czy to będzie podłoże do kolejnych nadużyć (jakie w ostatnim czasie mają miejsce), co do wystawiania recept? Zobaczymy. Póki co przedstawiamy najważniejsze zmiany.