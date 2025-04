IMGW ostrzega: burze, trąby powietrzne, wiatr do 100 km/h i gwałtowne wzrosty stanów wody

IMGW alarmuje. Trąby powietrzne mogą wystąpić w pasie od Lubelszczyzny po Kujawy. Tam też zostało wydane ostrzeżenie II stopnia przed burzami, którym może towarzyszyć wiatr do 100 km/h. IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed burzami. Na południu kraju intensywne opady deszczu mogą powodować podtopienia.

IMGW: Ostrzeżenia II stopnia przed burzami

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami obowiązują w woj. łódzkim i w części woj. podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu – od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 40 mm – i porywy wiatru do 85 km/h, lokalnie do 100 km/h. Lokalnie grad. Istnieje ryzyko trąb powietrznych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc. Alerty będą obowiązywały od godz. 16.00 i potrwają do sobotniej nocy.

IMGW: Ostrzeżenia I stopnia

Ostrzeżenia I stopnia będą obowiązywały w woj. pomorskim, małopolskim i śląskim. Alerty obejmą również część woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego i opolskiego.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm i porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk atmosferycznych szacuje się na 80 proc. Ostrzeżenia będą obowiązywały od piątku od godz. 14.00 lub 16.00 zależnie od terenu. Mieszkańcy zagrożonych terenów mogą się zmagać z burzami do sobotniej nocy.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

IMGW: Ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia

IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód dla woj. małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Będą one obowiązywały od piątku od godz. 14.00 i potrwają najdłużej do soboty do godz. 3.00.

W związku z lokalnymi opadami o charakterze burzowym, które mogą być intensywne i punktowe, ostrzeżenia hydrologiczne dotyczyć będą zagrożenia ze strony mniejszych rzek czy zlewni zurbanizowanych na których mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody, które poskutkują możliwymi podtopieniami – głównie na obszarach miejskich.

W zlewniach kontrolowanych w razie wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.