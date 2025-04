Deregulacja Brzoski 2025: najważniejsze zmiany i korzyści dla Polaków [LISTA]

Deregulacja Rafała Brzoski nabiera tempa. To pierwsza na tak dużą skalę współpraca przedsiębiorców z rządem nastawiona na szybkie wprowadzenie zmian w przepisach prawa. Oto lista najważniejszych zmian i korzyści dla Polaków.

Rafał Brzoska o deregulacji

„Deregulacja nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem do poprawy jakości życia wszystkich obywateli” – podkreśla Rafał Brzoska, lider inicjatywy SprawdzaMY . „Chcemy wspólnymi siłami uprościć przepisy tak, by państwo stało się bardziej przyjazne dla obywateli i przedsiębiorców. Nasz zespół pokazuje konkretnie, gdzie prawo powinno się zmienić – to pospolite ruszenie ekspertów, urzędników i obywateli ma sprawić, że każdy Polak odczuje realną różnicę w swoim codziennym życiu. Jednak naszym celem są także projekty rozwojowe – dzięki którym nasz kraj będzie mógł iść do przodu” – dodaje.

Brzoska i SprawdzaMY

Inicjatywa SprawdzaMY – Wielka Siódemka deregulacji koncentruje się na rozwiązaniach, które odciążą obywateli i MŚP, usuwając zbędne bariery biurokratyczne. To pierwsze tak szerokie partnerstwo rządu i społeczności ekspertów, nastawione na szybkie efekty. Społeczny zespół deregulacyjny będzie nadal monitorować postępy i proponować kolejne usprawnienia – zgodnie z zasadą, że prawo ma służyć ludziom, a nie ich przytłaczać.

Organizatorzy zachęcają do śledzenia postępów prac na oficjalnej stronie internetowej sprawdzamy.com, gdzie opublikowano pełną listę zgłoszonych postulatów. Każdy obywatel może tam również zgłosić własną sugestię deregulacyjną lub skomentować istniejące propozycje – do tej pory internauci zamieścili już setki komentarzy do opublikowanych pomysłów. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu rządu i społeczeństwa, kolejne miesiące przyniosą dalsze decyzje ograniczające nadmierne przepisy i uwalniające polską gospodarkę od zbędnych obciążeń. Nowe, przyjazne regulacje mają sprawić, że prowadzenie firmy stanie się prostsze, a załatwianie urzędowych spraw – szybsze i mniej stresujące. Inicjatorzy Wielkiej Siódemki deregulacji zapowiadają bieżące informowanie o losach poszczególnych ułatwień i kontynuowanie misji budowania nowoczesnego państwa na miarę oczekiwań obywateli XXI wieku.

Deregulacja Brzoski - najważniejsze zmiany i korzyści dla Polaków

Według badań IBRIS od 5 marca do 5 kwietnia 2025 roku społeczna znajomość deregulacji wśród Polaków wzrosła do 61,8% (+10,8pp). Proponowane zmiany koncentrują się na praktycznych udogodnieniach, które Polacy odczują na co dzień – od szybszego załatwiania spraw urzędowych, przez przyjazne podatki, po łatwiejsze procedury dla przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy wybrane postulaty (spośród 24 aktualnie procedowanych) wraz z ich konkretnymi korzyściami, pogrupowane tematycznie:

PODATKI I FINANSE PUBLICZNE

Domniemanie niewinności podatnika – podatnik będzie chroniony przed bezpodstawnymi zarzutami skarbowymi. Vacatio legis minimum 6 miesięcy – przedsiębiorcy otrzymają odpowiedni czas na przygotowanie się do nowych regulacji. Leasing elektroniczny – łatwiejsze zawieranie umów leasingowych, obniżające koszty operacyjne firm. Zakaz częściowej korekty deklaracji po kontroli celno-skarbowej – jasne zasady kończenia kontroli podatkowych.

CYFRYZACJA

Rozszerzenie usług aplikacji mObywatel – więcej spraw urzędowych możliwych do załatwienia przez telefon. Integracja systemów administracyjnych – zmniejszenie liczby formalności i szybszy dostęp do danych urzędowych. Pełna digitalizacja umów o pracę – ułatwione i bezpieczniejsze zawieranie oraz aneksowanie umów. Elektroniczne doręczanie załączników do decyzji administracyjnych – szybsza i wygodniejsza komunikacja obywateli z urzędami.

OCHRONA KONSUMENTÓW

Ograniczenie kradzieży tożsamości – skuteczniejsze zabezpieczenie obywateli przed wyłudzeniami finansowymi. Uproszczenie procedur dla e-commerce – jasne zasady określania statusu konsumenta, upraszczające handel internetowy. Informacja o śmierci posiadacza rachunku – zabezpieczenie rachunków bankowych bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.

SĄDOWNICTWO I ADMINISTRACJA

Cyfryzacja postępowań sądowych – wymiana dokumentów online, co przyspieszy procesy sądowe. Zdalne rozprawy przed KIO – oszczędność czasu i kosztów dla przedsiębiorców uczestniczących w przetargach. Usprawnienie mediacji sądowych i administracyjnych – szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie sporów. Nowoczesna definicja rzemiosła – dostosowanie prawa do potrzeb nowoczesnych, cyfrowych firm rzemieślniczych. Zasada jednoinstancyjności w postępowaniach administracyjnych – szybsze uzyskiwanie ostatecznych decyzji. Możliwość umorzenia dawno zawieszonych postępowań administracyjnych – kończenie przeciągających się postępowań, zmniejszające biurokrację.

ENERGETYKA I ŚRODOWISKO

Podniesienie limitu instalacji energetycznych do 500 kW – większe możliwości inwestowania firm w odnawialne źródła energii na własne potrzeby. Czytelne rachunki za prąd – łatwiejsze zarządzanie wydatkami za energię elektryczną dzięki prostszym rachunkom.

BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

Certyfikowanie firm uczestniczących w przetargach – przejrzystość zamówień publicznych i większa pewność uczciwości przedsiębiorstw. Przegląd przypadków goldplatingu – ograniczenie dodatkowych obciążeń wynikających z nadgorliwego wdrażania przepisów unijnych.

ZDROWIE I USŁUGI SPOŁECZNE