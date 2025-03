111 propozycji deregulacji przepisów. R. Brzoska: dziś przekazaliśmy rządowi i rusza licznik 100 dni; liczymy, że w maju pierwsze z nich trafią do Sejmu

Stronie rządowej przekazanych zostało pierwszych 111 propozycji deregulacyjnych - poinformował 24 marca 2025 r. przed spotkaniem przedstawicieli strony społecznej z premierem Donaldem Tuskiem prezes InPostu Rafał Brzoska, który kieruje zespołem mającym zgłaszać propozycje zmian w prawie. "Do rządu, włącznie z dzisiejszym pakietem, poszło ponad 110, dokładnie 111 (propozycji deregulacyjnych - PAP) i dzisiaj odpalamy na stronie internetowej licznik odliczający 100 dni od momentu przekazania tych pierwszych 111 propozycji już oficjalnie stronie rządowej" - powiedział Brzoska.

Brzoska: przekazaliśmy rządowi 111 propozycji deregulacyjnych, do końca kwietnia może być 300

Rafał Brzoska powiedział też, że na stronie internetowej "SprawdzaMY" zgłoszono ponad 170 propozycji, do których każdy może złożyć swój komentarz.



"Liczba absurdów biurokratycznych, szanowni państwo, jest przytłaczająca. To co mnie najbardziej cieszy, to, że mam wrażenie, że ponad politycznymi podziałami wszyscy widzą potrzeby deregulacji. (...) My tylko pokazujemy, co warto zmienić dla dobra nas wszystkich. Wierzę osobiście, że to się uda. (...) Myślę, że strona rządowa zupełnie na serio pierwsze zgłoszenia przyjęła. Poziom odrzucenia mamy na poziomie tylko 9 proc. z tego, co przekazaliśmy" - stwierdził.



Prezes Brzoska liczy, że w maju 2025 r. pierwsze propozycje deregulacyjne trafią do Sejmu.



"Powiedzieliśmy, że do 1 czerwca zależy nam na zgłoszeniu 300 dobrych propozycji (...) w tym tempie myślę, że skończymy na koniec kwietnia ten sprint. Dlatego też moja wielka prośba i do pana premiera i do rządu i do wszystkich polityków, by nie zwlekać i rzeczywiście w maju procedować pierwsze projekty w Sejmie" - powiedział Brzoska. Dodał, że do kierowanego prze niego zespołu wpłynęło ponad 13 tys. propozycji zgłoszonych przez obywateli, z czego 70 proc. to nie są zgłoszenia ze świata biznesu, tylko przypadki, kiedy obywatele przegrywają w starciu z biurokracją i z państwem.



Jak podkreślił, zespołowi przygotowującemu propozycje zmian zależy przede wszystkim na tym, żeby regulacje przestały być hamulcem, a były katalizatorem zmian.

Lista 111 pomysłów deregulacyjnych przekazanych rządowi

Lista propozycji deregulacyjnych znajduje się na stronie sprawdzamy.com. Te które już zostały przekazane rządowi mają adnotację ("przekazano stronie rządowej"). Publikujemy te propozycje, na które zagłosowało ponad 1000 osób (kolejność od tych, które zyskały najwięcej głosów):



Zniesienie obowiązku badań okresowych dla osób z trwałą niepełnosprawnością

Usunięcie wymogu cyklicznego odnawiania orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, których stan zdrowia nie rokuje ich poprawy. Obecnie osoby np z Zespołem Downa, dotknięte autyzmem oraz innymi trwałymi nieuleczalnymi schorzeniami, uniemożliwiającymi pracę i normalne funkcjonowanie muszą regularnie udowadniać, że ich stan się nie zmienił. Wprowadzenie bezterminowych orzeczeń zmniejszy stres ale też biurokrację, poprawiając komfort życia osób z niepełnosprawnościami.



Nowoczesna rejestracja sprzedaży – wyeliminowanie obowiązku drukowania paragonów w przypadku płatności bezgotówkowych

Zmiana przepisów pozwalająca na rejestrowanie sprzedaży dokonanych bezgotówkowo (w tym zbliżeniowo) bez konieczności wydawania papierowych paragonów (które w 90% przypadków zaraz po wydrukowaniu lądują w koszu),, co zmniejszy koszty przedsiębiorców i usprawni ewidencję transakcji. Obecne przepisy zobowiązują sprzedawców do drukowania paragonów, nawet jeśli klient płaci kartą lub BLIKiem, mimo że transakcja jest już odnotowana w systemie bankowym. Możliwość prowadzenia rejestracji wyłącznie w formie cyfrowej ograniczy zbędne zużycie papieru i uprości działalność małych firm.



Koniec z wymaganiem przez urzędy publicznie dostępnych danych od obywateli i przedsiębiorców



Zakaz żądania przez urzędy i instytucje bankowe dokumentów i informacji dostępnych w publicznych rejestrach, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, repozytorium sprawozdań finansowych czy dane z ksiąg wieczystych lub bazy danych PESEL i innych. Obecnie obywatele i przedsiębiorcy muszą dostarczać te same dane, które urzędy mogą sprawdzić samodzielnie, co generuje zbędną biurokrację. Nowe podejście przyspieszy procedury administracyjne i zmniejszy koszty dla obywateli i firm.



Vacatio legis – koniec z nagłymi zmianami podatkowymi wobec zarówno obywateli jak i firm

Wprowadzenie obowiązkowego 12-miesięcznego okresu przejściowego dla zmian w przepisach podatkowych. Obecnie nowe regulacje wchodzą w życie niemal natychmiast, co destabilizuje działalność firm i utrudnia planowanie finansowe. Kiedyś praktyką było wprowadzanie zmian podatkowych od 1 stycznia nowego roku. Zapewnienie stałego okresu dostosowawczego zwiększy pewność prawa i poprawi zaufanie obywateli do Państwa.



Krótszy termin zwrotu VAT

Długie terminy zwrotu VAT utrudniają przedsiębiorcom zarządzanie finansami i często powodują zatory płatnicze, odbijające się na opóźnieniach w wypłatach dla pracowników i dostawców. Skrócenie maksymalnego okresu zwrotu VAT do 20 dni dla solidnych podatników z nieskazitelną historią podatkową, pozwoli firmom szybciej odzyskiwać swoje pieniądze, poprawiając ich płynność finansową. Zmiana pozytywnie wpłynie również na rozwój inwestycji, ograniczy biurokrację i wyrówna warunki konkurencji dla polskich przedsiębiorców względem firm działających w innych krajach UE.



Ograniczenie kradzieży tożsamości celem wyłudzania kredytów i pożyczek – lepsza ochrona obywateli i instytucji finansowych

Wprowadzenie systemu umożliwiającego bankom i instytucjom finansowym weryfikację wizerunku twarzy klientów z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO). Obecnie brak skutecznej weryfikacji sprzyja wyłudzeniom kredytowym i oszustwom w sytuacji przejęcia danych z dowodu osobistego przez kryminalistów. Automatyczna identyfikacja ograniczy przestępstwa finansowe, poprawiając bezpieczeństwo obywateli.



Domniemania niewinności podatnika w rozliczeniach podatkowych

Przepis Ordynacji Podatkowej o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika nie jest praktycznie stosowany. Postuluje się wprowadzenie zakazu podważania przez organ rozliczeń podatkowych, w przypadku gdy istnieją korzystne dla podatnika wątpliwości faktyczne i prawne.



Elektroniczne paragony fiskalne tzw. e-paragony – stopniowe ich wprowadzanie do obiegu

Umożliwienie wystawiania elektronicznych paragonów fiskalnych zamiast papierowych, co uprości zakupy i ograniczy ilość generowanych śmieci. Obecnie większość paragonów jest drukowana i często gubi się lub blaknie po kilku miesiącach. Elektroniczne paragony byłyby automatycznie przesyłane do aplikacji bankowej lub na adres e-mail, co ułatwiłoby zwroty i reklamacje oraz przyczyniło się do większej transparentności rozliczeń podatkowych. Dla osób wykluczonych cyfrowo, płacących gotówką nadal druk paragonu na żądanie.



Uproszczona egzekucja należności – szybsze odzyskiwanie długów przez małe firmy

Wprowadzenie uproszczonego mechanizmu egzekucji na podstawie faktur wystawionych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) i zaksiegowanych w JPK przez dłużnika. Obecnie ściąganie należności to długotrwałe postępowania sądowe, co opóźnia odzyskiwanie gotówki, pogarsza płynność mikrofirm, a w skrajnych wypadkach prowadzi do braku wypłat pensji lub wręcz upadłości. Nowy system przyspieszy egzekucję długów i poprawi płynność finansową firm oraz ukróci złą praktykę “darmowego kredytu kupieckiego”.



Automatyczna aktualizacja danych z rejestru PESEL – mniej formalności dla wszystkich klientów banków

Wprowadzenie systemu, który umożliwia bankom i instytucjom finansowym automatyczne pobieranie i aktualizowanie danych klientów z rejestru PESEL, takich jak zmiana nazwiska czy numeru dowodu osobistego. Obecnie każda zmiana wymaga osobistej wizyty w banku i ręcznej aktualizacji, co generuje dodatkowe formalności i ryzyko błędów. Nowe rozwiązanie ograniczy konieczność dostarczania dokumentów przez klientów i poprawi bezpieczeństwo procesów bankowych.



Niekaranie podatników i księgowych za niecelowe błędy i pomyłki

Duża liczba zmian i niejasności w rozliczeniach spowodowana jest częstymi zmianami prawa. Powoduje to, że część błędów nie ma charakteru celowego i wynika z trudności w interpretacji przepisów.



Elektroniczne umowy o pracę – wygoda i bezpieczeństwo dla pracowników

Umożliwienie pełnej digitalizacji procesu zawierania umów o pracę oraz ich aneksowania, co zwiększy elastyczność i bezpieczeństwo dla pracowników i pracodawców. Obecne przepisy wymagają formy pisemnej dla większości umów, co generuje zbędne koszty oraz ogranicza możliwości zawierania umów w przypadku pracy zdalnej. Wdrożenie elektronicznych umów pozwoli na ich szybkie zawieranie na odległość, ograniczy biurokrację i dostosuje rynek pracy do nowoczesnych standardów cyfrowych jak przy innych umowach.



Dostęp do wyników badań w aplikacji mObywatel

Wszystkie wyniki badań diagnostycznych będą dostępne w aplikacji IkP i/lub mObywatel, co pozwoli pacjentom szybko i wygodnie sprawdzić i przechowywać swoją dokumentację medyczną. Dzięki temu nie będzie potrzeby logowania się do różnych systemów czy przechowywania kopii badań – wszystko znajdzie się w jednym miejscu, gotowe do udostępnienia lekarzowi lub dla samego pacjenta w dowolnym momencie.



Identyfikacja kolejnych usług, które można przenieś do aplikacji mObywatel

Przegląd usług publicznych, które można zdigitalizować – dodanie kolejnych funkcji i usprawnienie procesu komunikacji z urzędami.



Zrównanie ważności dokumentacji elektronicznej z papierową

Umożliwienie zrównania mocy prawnej obiegu dokumentów cyfrowych na równi z dokumentami papierowymi.



Czytelne rachunki za prąd dla przedsiębiorców i konsumentów

Rachunki za energię elektryczną zawierają wiele niejasnych pozycji, co sprawia, że konsumenci i przedsiębiorcy mają trudności z kontrolowaniem kosztów i potencjalnym odwoływaniem się do dostawcy energii. Propozycja zakłada uproszczenie struktury rachunków oraz wprowadzenie czytelnych informacji o zużyciu energii i rzeczywistych opłatach. Dzięki temu obywatele łatwiej zrozumieją swoje wydatki na prąd, a firmy będą mogły skuteczniej zarządzać kosztami energii, mając dostęp do innych dostawców, co przełoży się na oszczędności.



Zwolnienie podmiotowe w VAT dla mikro firm (zwiększenie do 350 tys. zł)

Postuluje się zwiększenie zwolnienia podmiotowego w VAT dla mikroprzedsiębiorców do kwoty 350 tys. zł.



Leasing i prawa autorskie – uproszczenie umów elektronicznych

Legalizacja elektronicznej formy umów leasingowych oraz umów przeniesienia praw autorskich, co zwiększy bezpieczeństwo transakcji oraz ułatwi obieg dokumentów. Obecnie tego typu umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, co komplikuje procesy biznesowe i utrudnia ich realizację na odległość. Wprowadzenie regulacji umożliwiających podpisywanie tych umów w pełni cyfrowo usprawni sektor leasingowy, IT i branże kreatywne, redukując przy tym formalności i koszty związane z obsługą dokumentacji.



Odsetki za zwłokę

Wyłączenie naliczania odsetek za zwłokę po upływie określonego ustawą terminu zakończenia kontroli podatkowej albo kontroli celno-skarbowej.



Egzekwowanie zasady „Unia Europejska + zero” - brak dobudowywania krajowych przepisów do dyrektyw unijnych

Postuluje się zmianę, która doprowadzi do znacznego ograniczenia dobudowywania krajowych przepisów do dyrektyw unijnych.



Zmiana praktyki związanej z blokowaniem (zajęciem) rachunków bankowych przedsiębiorców

Sposób dokonywania zabezpieczeń przez organy skarbowe prowadzi często do likwidacji firm i upadłości osób. W szczególności naliczane są zbyt wysokie koszty oraz blokuje się konta firm, co prowadzi do zaprzestania działalności.



Wprowadzenie ugód podatkowych w relacji Obywatel-Urząd Skarbowy

Wprowadzenie do przepisów szerokiej możliwości zawierania ugód podatkowych.



Zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach

Postulujemy zwiększenie liczby przypadków, gdzie przepisy szczególne przewidują możliwość załatwienia sprawy administracyjnej w sposób milczący.



Skrócenie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych

W przypadku podatków, w zakresie których podatnicy w ślad za deklaracją raportują do urzędu również ewidencje, a więc udostępniają w postaci elektronicznej dane pozwalające zweryfikować poprawność deklaracji podatkowej), (przykładowo: obecnie JPK_VAT, niebawem JPK_CIT), proponujemy zmianę okresu przedawnienia z 5 lat do 3 lat.



Ograniczenie nadużyć w stosowaniu aresztów tymczasowych przeciwko obywatelom

Konieczne jest wprowadzenie zmian legislacyjnych ograniczających możliwość przedłużania tymczasowego aresztu oraz promowanie stosowania alternatywnych środków zapobiegawczych, takich jak dozór policyjny czy poręczenie majątkowe.



Szybsza procedura uzyskiwania zgody na usunięcie drzewa

Obecnie procedura uzyskania zgody na wycinkę drzew przez osoby fizyczne na własnej posesji jest czasochłonna i może trwać nawet kilka miesięcy, co utrudnia np. usunięcie powalonych drzew. Propozycja zakłada skrócenie czasu trwania postępowania, co pozwoli właścicielom nieruchomości na bardziej swobodne dysponowanie swoją nieruchomością przy jednoczesnym zachowaniu procedur w zakresie ochrony przyrody.



Mniej papierologii dla pracodawców – ZUS ma już te dane

Mniej biurokracji, oszczędność czasu i prostsze formalności dla pracodawców – to efekty likwidacji obowiązku składania formularzy Z-3, Z-3a i Z-3b. Obecnie przedsiębiorcy muszą dostarczać informacje, które ZUS już posiada, co generuje niepotrzebne obciążenia administracyjne. Proponujemy uproszczenie procedur, dzięki czemu firmy będą mogły skupić się na działalności, zamiast na zbędnej dokumentacji!



Uznawanie podpisów elektronicznych w procedurach celnych

Wprowadzenie jednolitych zasad uznawania wszystkich kwalifikowanych podpisów elektronicznych na potrzeby procedur celnych. Obecnie polskie organy celne akceptują tylko wybrane rodzaje podpisów, co utrudnia działalność firm i wydłuża odprawy. Umożliwienie szerokiego stosowania e-podpisów ułatwi formalności, obniży koszty dla przedsiębiorców i przyspieszy procesy związane z importem i eksportem towarów.



Zmniejszenie częstotliwości kontroli działalności gospodarczej (-50%)

Zmiana prawa w zakresie częstotliwości kontroli do 50% obecnych wartości maksymalnej ilości dni na dany typ przedsiębiorstwa.



Nienaliczanie odsetek za zwłokę w przypadku gdy kontrola podatkowa przekroczy 6 miesięcy

Skrócenie kontroli podatkowych do maksymalnie 6 miesięcy zwiększy przejrzystość systemu podatkowego, poprawi płynność finansową przedsiębiorstw i zwiększy stabilność wpływów budżetowych.



Roczny zamiast miesięcznego limitu przychodów dla działalności nieewidencjonowanej

Osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną muszą pilnować miesięcznego limitu przychodów, co generuje koszty i komplikuje rozliczenia. Propozycja zakłada wprowadzenie rocznego limitu zamiast miesięcznego, co obniży poziom zbędnej biurokracji i zmniejszy ryzyko niezamierzonego przekroczenia progu, który wymaga rejestracji działalności gospodarczej.



Regwarancje – umożliwienie polskim firmom równe konkurowanie z zagranicznymi koncernami w przetargach publicznych, zwłaszcza dotyczących projektów infrastrukturalnych

Wprowadzenie nowego instrumentu finansowego, który ułatwi dostęp do gwarancji bankowych dla polskich firm realizujących projekty infrastrukturalne. Wiele polskich przedsiębiorstw ma trudności w uzyskaniu wymaganych zabezpieczeń finansowych, co ogranicza ich możliwości udziału w przetargach publicznych, w których obecnie w zdecydowanej większości przypadków zgłasza się tylko jeden oferent - często zagraniczny koncern. Nowy system regwarancji zwiększyłby płynność finansową sektora budowlanego i infrastrukturalnego, zapewniając stabilniejsze warunki realizacji projektów o znaczeniu strategicznym dla gospodarki.



Wprowadzenie obowiązku stosowania się organów podatkowych do korzystnych dla podatników orzeczeń TSUE

Obecnie organy podatkowe bardzo rzadko odwołują się przy rozstrzyganiu spraw do korzystniejszych dla podatników orzeczeń TSUE.



Integracja istniejących systemów administracyjnych w usługach dla obywateli

Postulat wskazuje na pozytywne efekty synergii istniejących już systemów administracyjnych dla obywateli.



Cyfryzacja postępowań sądowych

Obecne procedury sądowe są długie i skomplikowane. Proponujemy cyfryzację postępowań, dzięki której sprawy będą rozpatrywane szybciej, a dostęp do dokumentów stanie się prostszy. Już dzisiaj istnieją sądy w pełni zcyfryzowane Elektroniczna obsługa spraw to mniej formalności, niższe koszty i większa wygoda dla obywateli oraz firm. Czas na nowoczesne sądy, które działają sprawnie i efektywnie!



Przejrzyste koszty leczenia – lepsza jakość usług medycznych

Większa przejrzystość, uczciwa wycena świadczeń i lepsza kontrola nad finansami placówek medycznych – to korzyści wprowadzenia standardowego systemu rachunku kosztów. Obecnie wiele ośrodków manualnie przelicza koszty, co prowadzi do nieścisłości i problemów z finansowaniem. Proponujemy ujednolicenie zasad, co pozwoli na lepsze zarządzanie środkami i poprawi jakość usług zdrowotnych dla pacjentów!



Urealnienie terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (skrócenie do 3 lat)

Dzięki nowoczesnym, cyfrowym rejestrom przesyłania informacji podatkowych t.j. JPK, KSEF, możliwe jest błyskawiczne ustalenie nieprawidłowości i szybkie wszczęcie postępowań kontrolnych. Okresy 5 letnie były definiowane w czasach wyłącznego obrotu papierowymi dokumentami księgowymi. Skrócenie terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych z 5 do 3 lat uwolni przedsiębiorców od długotrwałej niepewności, ryzyka niespodziewanych obciążeń finansowych oraz zmniejszy koszty przechowywania dokumentacji.



Otwartość KNF na rynek finansowy – więcej przewidywalności i przejrzystości

Zmiana praktyki Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie interpretacji przepisów, postępowań licencyjnych i stosowania środków nadzorczych. Obecnie regulacje KNF są nieprzewidywalne, co hamuje rozwój polskiego rynku finansowego i czyni go niekonkurencyjnym w porównaniu do rynków Europy Zachodniej. Nowe zasady zwiększą transparentność i przewidywalność decyzji zarówno inwestorów indywidualnych jak i instytucji na nim działających, poprawią konkurencyjność rynku oraz ograniczą nadmiarowe regulacje.

E-weksel

Wprowadzenie instytucji elektronicznego weksla, eliminującego papierowe dokumenty, co zmniejszy ryzyko oszustw, koszty administracyjne i usprawni obrót gospodarczy. Obecnie przedsiębiorcy i instytucje finansowe są zobowiązane do stosowania papierowych weksli, co generuje zbędne formalności, ryzyko zgubienia dokumentów i wykorzystania przez oszustów oraz utrudnia obrót wierzytelnościami. Cyfryzacja pozwoli na natychmiastowe przekazywanie weksli, ich lepsze zabezpieczenie i łatwiejsze egzekwowanie zobowiązań.



Podniesienie limitu mocy instalacji PV na potrzeby własne do 500 kW

Aktualne przepisy wprowadzają ograniczenia w budowie instalacji fotowoltaicznych powyżej 150 kW, a nawet małe zakłady usługowe i produkcyjne wymagają większej mocy, by obniżyć absurdalnie wysokie koszty energii. Propozycja zakłada podniesienie tego limitu do 500 kW, co pozwoli firmom i gospodarstwom rolnym na większą niezależność energetyczną, obniżenie kosztów działalności i zwiększenie udziału tańszej energii w polskim systemie elektroenergetycznym.



Prostsza korekta deklaracji podatkowych – mniej stresu, więcej czasu

Obecne przepisy ograniczają możliwość korekty deklaracji podatkowych, co może prowadzić do niepotrzebnych problemów i kar dla przedsiębiorców. Proponujemy wydłużenie terminu na poprawki oraz uproszczenie procedur, aby firmy mogły łatwiej naprawiać błędy i unikać sankcji. To rozwiązanie zwiększy pewność w rozliczeniach i pozwoli skupić się na prowadzeniu biznesu zamiast na skomplikowanej biurokracji!



Zwiększenie liczby wydawanych interpretacji ogólnych przez Ministra Finansów

Niejasności w stosowaniu prawa podatkowego, spowodowane częstymi zmianami przepisów uniemożliwiają lub znacząco utrudniają prawidłowe rozliczenia podatników.



Szybsze postępowania cywilne – koniec z przeładowanymi sądami

Polskie sądy zmagają się z nadmiarem spraw, co wydłuża czas postępowań i powoduje ogromne opóźnienia dla obywateli. Proponujemy przenoszenie części spraw cywilnych do mniej obciążonych sądów, co pozwoli na szybsze rozstrzyganie sporów i zmniejszy kolejki. Dzięki temu obywatele i przedsiębiorcy nie będą musieli czekać latami na sprawiedliwość!



Zgodny rozwód (za tzw. porozumieniem stron), bez konieczności wizyty w sądach

Proponujemy możliwość rozwiązania małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zamiast sądu, pod warunkiem zgody obu stron i braku wspólnych małoletnich dzieci. Dzięki temu procedura rozwodowa będzie szybsza i mniej stresująca, odciążając jednocześnie sądy i oszczędzając czas obywateli.



Więcej środków na tanią energię – lepsze wykorzystanie funduszy ETS

Obecnie środki z systemu handlu emisjami (ETS) nie są w pełni przeznaczane na cele związane z transformacją energetyczną, co hamuje postęp modernizacji sektora energetycznego a tym samym obniżenie kosztów energii w całej Unii Europejskiej a zwłaszcza w Polsce. W związku z tym pojawił się postulat powołania specjalnego funduszu, który byłby w 100% zasilany wpływami z ETS. Konieczna jest zmiana dyrektywy i ustawowa, która wyodrębni środki pochodzące ze sprzedaży uprawnień do emisji CO₂, a także umożliwi lepszy monitoring ich wydatkowania. Koszty administracyjne rozwiązania będą minimalne, a korzyści w postaci przyspieszenia rozwoju energetyki będą znaczące po to aby uzyskać tańszą energię zarówno dla Obywateli jak i Przedisęborców.



Ograniczenie stosowania: kar w VAT oraz podwyższonych o 50% odsetek za zwłokę

Obecnie sankcje w VAT, w tym podwyższone o 50% odsetki za zwłokę, są stosowane bezwzględnie w każdej sytuacji.



Szybsze inwestycje dzięki uproszczeniu procedur geodezyjnych

Długie i skomplikowane procedury geodezyjne znacznie opóźniają realizację inwestycji budowlanych, co powoduje straty dla polskich przedsiębiorców i inwestorów. Propozycja zakłada uproszczenie i przyspieszenie tych procedur, co pozwoli firmom szybciej rozpoczynać budowy oraz ograniczy niepotrzebne koszty administracyjne.



Zatrudnienie cudzoziemców, a dyskryminacja polskiego pracownika

Postuluje się odstąpienie od wprowadzania zmian w warunkach zatrudnienia pracowników zagranicznych.



Możliwość finansowania przez przedsiębiorcę linii przesyłowych na terenie własnej inwestycji

Dostęp do energii elektrycznej wg. zapotrzebowania zakładów, a w przypadku braku możliwości przesyłu - umożliwienie samodzielnego finansowania linii przesyłowych w zamian za darmowe korzystanie z tychże linii przez okres amortyzacji inwestycji.



Jednolite zasady interpretacji przepisów dot. podatku od nieruchomości

Interpretacje dotyczące podatku od nieruchomości wydają dziś organy samorządu - są one zatem zróżnicowane w zależności od miejsca położenia nieruchomości. Powoduje to niepewność prawną i nierówne traktowanie podatników. Propozycja zakłada wprowadzenie jednolitych zasad interpretacji podatkowych przez Ministerstwo Finansów, co zapewni przedsiębiorcom większą stabilność podatkową i ułatwi planowanie działalności.



Elektroniczne PIT-y od pracodawców – mniej papieru, mniej kosztów

Proponujemy umożliwić pracodawcom przekazywanie PIT-ów pracownikom w formie elektronicznej zamiast papierowej. Dla chętnych nadal forma papierowa dostępna.



Instrumentalne stosowanie ustawy Kodeks karny skarbowy

Proponuje się aby wszczęcie postępowania karnego skarbowego przestało być przesłanką zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.



Racjonalizacja wymiaru kar w obrocie gospodarczym - tzw dekryminalizacja obrotu gospodarczego

Postuluje się zmianę przepisów prawa w zakresie sankcji karnych zw. z obrotem gospodarczym, aby najdalej idące sankcje dotykały przestępców, popełniających czyny o wysokim stopniu szkodliwości społecznej czynu, nie zaś przedsiębiorców, którzy popełnili czyn z niestaranności.



Prostsze procedury wsparcia w programie „Posiłek w szkole” – szybsza pomoc dla potrzebujących

Proponujemy rezygnację z obowiązku składania co miesiąc nowego wniosku o pomoc w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”. Decyzja administracyjna byłaby wydawana raz na kilka miesięcy, co znacząco ograniczy biurokrację i uprości dostęp do pomocy, szczególnie dla osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnością. Dzięki temu korzystający ze wsparcia unikną zbędnych formalności, a ośrodki pomocy społecznej będą mogły efektywniej dysponować swoim czasem i zasobami.



Szybsze rozstrzyganie spraw gospodarczych – lepszy dostęp do sądów

Przedsiębiorcy nie mogą czekać latami na sprawiedliwość. Zmiany w systemie sądowym umożliwią rozpoznawanie spraw gospodarczych o roszczenia pieniężne w wydziałach cywilnych sądów rejonowych, które dotąd ich nie prowadziły. Celem jest odciążenie sądów gospodarczych, skrócenie czasu oczekiwania na rozprawy i umożliwienie przedsiębiorcom szybszego dostępu do sądów. Wymaga to wydania rozporządzenia przez Ministra Sprawiedliwości lub zmiany dotychczasowych rozporządzeń, by wprowadzić nowe zasady rozpoznawania spraw.



Sąd Rynku Finansowego – skuteczniejsza kontrola nad decyzjami KNF

Utworzenie wyspecjalizowanego sądu zajmującego się sprawami rynku finansowego oraz kontrolą decyzji KNF. Obecnie sądy administracyjne badają jedynie aspekty formalne, bez analizy zasadności merytorycznej decyzji, co często prowadzi do utrzymywania błędnych rozstrzygnięć. Nowy sąd poprawi nadzór nad KNF, zwiększy przewidywalność decyzji i stabilność rynku.



Cyfrowe orzeczenia medycyny pracy – szybciej, wygodniej i bez zbędnej biurokracji

Orzeczenia lekarskie medycyny pracy nadal wydawane są w formie papierowej, co powoduje opóźnienia i dodatkowe obowiązki. Proponujemy ich pełną cyfryzację, co przyspieszy przekazywanie dokumentów, poprawi ochronę danych i zmniejszy formalności. Dodatkowo zniesienie obowiązku ponownego uzyskiwania orzeczenia przy zmianie pracodawcy (dla tego samego stanowiska) odciąży pracowników i lekarzy.



Szybsza i prostsza legalizacja budynków – mniej biurokracji, więcej pewności

Długie i skomplikowane procedury legalizacyjne i delegalizacyjne zwiększają niepewność inwestycyjną. Proponujemy przyspieszenie procedur w zakresie potencjalnych delegalizacji samowól budowlanych przez urzędy z 20 do 10 lat.



Elektroniczne doręczanie załączników do decyzji administracyjnych

Strony postępowania administracyjnego otrzymują decyzje w formie papierowej wraz z obszerną dokumentacją, co powoduje zbędne koszty i wydłuża proces doręczeń. Proponowana zmiana przewiduje możliwość przesyłania dużych załączników(np map geodezyjnych) w formie elektronicznej, co uprości procedury administracyjne, a także zmniejszy koszty zarówno dla urzędów, jak i obywateli.



Szybszy podział majątku i sprawy spadkowe – koniec z wieloletnimi procesami

Sprawy dotyczące podziału majątku i spadków często trwają latami przez brak dokumentów i nieporozumienia między stronami. Proponujemy wprowadzenie obowiązkowej procedury uzgodnieniowej u notariusza przed sprawą sądową. To pozwoli szybciej przygotować dokumenty, obniży koszty i ograniczy liczbę spraw w sądach. Te sprawy, które mimo wszystko trafią do sądu, będą lepiej przygotowane, a decyzje zapadną znacznie szybciej.



Elastyczna zmiana opodatkowania dla jednoosobowych działalności – korzystniejsze rozliczenia podatkowe

Proponujemy umożliwienie przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego. Obecnie przepisy pozwalają na zmianę tylko raz do roku, co utrudnia dostosowanie formy rozliczenia do bieżącej sytuacji biznesowej. Dzięki nowym zasadom właściciele JDG będą mogli elastycznie reagować na zmiany, unikną niekorzystnych rozliczeń podatkowych, zaoszczędzą czas oraz pieniądze, zwiększając swoją konkurencyjność na rynku.



Elektroniczne dokumenty pracownicze – wygoda i bezpieczeństwo dla firm i pracowników

Proponujemy, by dokumenty pracownicze w wersji elektronicznej miały taką samą wartość prawną jak dokumenty papierowe. Dzięki tej zmianie firmy zyskają większą wygodę, oszczędzą czas oraz ograniczą koszty administracyjne. To także większe bezpieczeństwo danych osobowych pracowników oraz łatwiejszy dostęp do dokumentów dla pracowników i pracodawców.



Usprawnienie mediacji w postępowaniu administracyjnym

Niejasne przepisy dotyczące mediacji w sprawach administracyjnych ograniczają ich skuteczność i rzadko znajdują zastosowanie. Proponowana zmiana przewiduje doprecyzowanie regulacji oraz rozszerzenie katalogu spraw, w których mediacja będzie możliwa. Dzięki temu obywatele i administracja zyskają skuteczniejsze narzędzie do rozwiązywania sporów, co pozwoli uniknąć długotrwałych postępowań sądowych, odciąży sądy, a budżet kraju szybciej uzyska środki z postępowań zakończonych ugodą.

Ważne Pełna treść tych propozycji znajduje się na stronie sprawdzamy.com. Niektóre z nich wymagają zmiany ustaw lub rozporządzeń. A część propozycji dotyczy zmiany praktyki urzędów i organów administracyjnych - w tym np. zmiany wytycznych.

Premier Tusk: odstąpimy od karania podatnika za przypadkowe błędy

W dniu 24 marca 2025 r. premier Donald Tusk oraz kierujący zespołem ds. deregulacji prezes InPostu Rafał Brzoska spotkali się z przedstawicielami strony społecznej. Donald Tusk zauważył, że obecnie w Polsce podatnik musi udowadniać przed urzędami skarbowymi swoją niewinność. "To nie podatnik będzie musiał udowadniać jak jest, tylko urząd skarbowy będzie miał ten obowiązek. Jeśli urząd nie wykaże czegoś złego, to podatnik jest niewinny z definicji" - powiedział premier. I podkreślił: "Odstąpimy od karania za niecelowe, przypadkowe błędy".



"Mówimy o tych drobnych błędach każdego dnia. Księgowe, księgowi, drobni przedsiębiorcy wypełniają różnego typu dokumentacje i czasami popełniają błędy niecelowe, nie żeby kogoś oszukać. Dlatego będziemy starali się jak najszybciej przyjąć takie przepisy i wdrożyć taką praktykę, która uchroni za niecelowy błąd, za przypadek, za pomyłkę" - tłumaczył.



Szef rządu podkreślił, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w tym zakresie. "Chciałbym, żeby w przyszłości nie było tak, że właśnie księgowa, która się pomyli, będzie się bała jakiejś kary. (...) Więc wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości będziemy pracowali nad tym, aby ludzie uczciwi nie mieli się czego obawiać" - podsumował.



Deregulacja Brzoski. Jak to się zaczęło?

W dniu 10 lutego 2025 r. w czasie konferencji "Polska. Rok przełomu" premier Donald Tusk zaproponował Rafałowi Brzosce - założycielowi i prezesowi firmy InPost stworzenie zespołu, który w szybkim tempie przygotuje propozycje deregulacyjne. Szef rządu podkreślił, że chce się regularnie spotykać z przedsiębiorcami. "Muszę od was wiedzieć dokładnie, co muszę zrobić jako premier, co musi zrobić moja administracja, żeby wam było łatwiej" - powiedział Tusk.



Premier Tusk powiedział podczas konferencji, że należy pilnie przygotować najprostsze akty deregulacyjne "uwalniające gospodarkę, uwalniające wasz czas i wasze portfele od niepotrzebnych ciężarów". "My do tej deregulacji musimy przystąpić razem (z biznesem - PAP)" - podkreślił. "Jeśli mówimy o energii, która drzemie w ludziach, musimy podkreślić jedną rzecz - deregulację. Musimy przejść od sloganów do konkretnych decyzji. Deregulacja jest warunkiem sine qua non sukcesu inwestycyjnego i zdolności konkurencyjnej Polski w Europie i Europy z całym światem. Nie wyobrażam sobie, żeby ta deregulacja, która ma uwolnić przestrzeń dla polskich przedsiębiorców była procesem urzędniczym" - mówił Tusk.



"Rzucono mi rękawicę – podejmuję wyzwanie. Premier postawił sprawę jasno: +Chcecie deregulacji? To ją zaproponujcie w konkretach+. I tak właśnie zrobimy” – poinformował Brzoska na portalu X. Dodał, że cieszy się, że rząd dostrzega potrzebę dialogu z biznesem i ocenił, że jest to "krok w dobrym kierunku". Zaznaczył jednak, że rozwój polskiej gospodarki wymaga "nie tylko rozmów, ale przede wszystkim realnych działań".



Brzoska zapowiedział też, że "zrobi wszystko", aby zjednoczyć środowiska przedsiębiorców oraz wspólnie z politykami wszystkich stron, rządem, urzędnikami i organizacjami społecznymi przygotować konkretne propozycje zmian deregulacyjnych, które zostaną następnie zebrane w otwartym dokumencie i przedstawione politykom. "To oni zdecydują, czy wybierają realne wsparcie dla biznesu, czy pozostają przy pustych deklaracjach. (...) Dość obietnic pod hasłem +deregulacja+. Przyszedł czas na +sprawdzam+" - napisał.



"Myślę, że wszyscy (...) przedsiębiorcy, jesteśmy zadowoleni z tego, że jest inicjatywa, która - mam nadzieję - pozwoli nam, jako polskiej gospodarce zdecydowanie przyspieszyć i nie oglądać się na Unię Europejską. (...) Pan premier widzi potrzebę rozmowy z polskim biznesem, podkreśla wagę polskiego biznesu, polskich przedsiębiorców, w tym fakcie, że polski biznes to dzisiaj prawie 70 proc. polskiego PKB. I może właśnie widzimy jakiś moment, jakiś przełom, żeby dostrzegać te 70 proc., a nie wiecznie skupiać się na tym, jak te 70 proc. krytykować" - ocenił Brzoska wcześniej w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami po konferencji w budynku GPW w Warszawie.

SprawdzaMy.com

Już 17 lutego 2025 r. Brzoska poinformował na X-ie o starcie serwisu na sprawdzamy.com, na którym można zgłaszać propozycje zmiany lub likwidacji złych przepisów, szkodliwych dla gospodarki i obywatel.

- Jako przedsiębiorcy podjęliśmy wyzwanie i w ciągu zaledwie 7 dni(!) stworzyliśmy zespół kilkuset wolontariuszy, ekspertów i urzędników, których połączyła wspólna wizja zmiany machiny biurokratycznej państwa. Naszą inicjatywę nazwaliśmy "sprawdzaMY", aby podkreślić, że sprawdzamy, co możemy zmienić na lepsze, ale także mamy nadzieję, wkrótce sprawdzić wolę wszystkich urzędników i polityków do dobrej zmiany oczekiwanej przez obywateli. Tworzymy społeczną inicjatywę deregulacyjną, w której każdy może zgłosić swój pomysł na prostsze, lepsze prawo. - napisał Rafał Brzoska.