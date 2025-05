Emeryci i renciści dostaną w maju dwie decyzje z ZUS w jednej kopercie. Przeczytaj uważnie i sprawdź kwoty świadczeń - należne i wypłacone!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę corocznej korespondencji do emerytów i rencistów. W jednej kopercie znajdą dwie decyzje – o waloryzacji z marca 2025 r. oraz przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego czyli tzw. trzynastki.

Waloryzacja emerytur i rent i 13. emerytura w 2025 roku

Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,5 proc. ZUS zakończył też wypłatę dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. „trzynastych” emerytur i rent. W tym roku ich kwota to 1 878,91 zł brutto.

W jednej przesyłce z ZUS każdy, kto otrzymuje świadczenie długoterminowe znajdzie:

- decyzję waloryzacyjną – z nową wysokością emerytury/renty po marcowej podwyżce oraz szczegółami, które dotyczą potrąconych składek i podatków,

- decyzję o „trzynastce” – informację o wypłacie dodatkowego rocznego świadczenia, które przysługiwało osobom uprawnionym do świadczeń na 31 marca 2025 r.



ZUS łączy wysyłkę tych dokumentów, aby uprościć przekaz i usprawnić doręczenia. Warto uważnie przeczytać oba pisma - dotyczą one przecież bezpośrednio dochodów.



Wysyłka potrwa do końca maja. Tylko w województwie pomorskim ponad 470 tys. emerytów i rencistów powinno wkrótce spodziewać się listu z ZUS.



Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego