Inauguracja pontyfikatu Leona XIV [Transmisja na żywo]

Inauguracja pontyfikatu Leona XIV w Watykanie

Uroczystość rozpocznie się przy grobie Świętego Piotra. Oczekuje się, że udział w niej weźmie około 250 tysięcy osób i 200 oficjalnych delegacji. Jednocześnie będzie to 105 rocznica urodzin Jana Pawła II.

We mszy może wziąć udział każdy, nie ma na nią biletów wstępu, jednak oczywiste jest, że nie wszyscy wierni zmieszczą się na placu Świętego Piotra. Zgromadzą się na prowadzącej do Watykanu alei via della Conciliazione i wszystkich bocznych ulicach. Spodziewane jest, że po raz pierwszy nowy papież wsiądzie do papamobile i objedzie plac i jego okolice, by pozdrowić wiernych.

Po prawej stronie przed bazyliką miejsca zajmą członkowie oficjalnych delegacji. Pierwsze miejsca zajmą przedstawiciele władz Włoch, a następnie delegacja z USA- ojczyzny papieża. Przybędą wiceprezydent J.D.Vance i sekretarz stanu Marco Rubio. Obok ma zasiąść prezydent Peru Dina Boluarte. W kraju tym obecny papież pełnił przez wiele lat posługę jako misjonarz, a potem biskup. Kolejne miejsca zajmą koronowane głowy i delegacje krajów w porządku alfabetycznym po francusku. Obecny będzie prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser- Dudą. Przybędzie także między innymi prezydent Izraela Icchak Herzog oraz nowy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Liturgia eucharystyczna pełna symboli

Uroczysta liturgia eucharystyczna jest pełna symboli. Podczas niej nowemu papieżowi nakładane są dwa insygnia biskupie. Na centralnej bramie Bazyliki Watykańskiej zawieszony zostanie gobelin przedstawiający cudowny połów ryb, ukazujący dialog Jezusa z Piotrem. Przy ołtarzu usytuowany będzie wizerunek Matki Bożej Dobrej Rady z sanktuarium maryjnego w Genazzano, tam Leon XIV odbył pierwszy wyjazd poza Rzym.

Na początku Leon XIV wraz z patriarchami Kościołów Wschodnich pomodli się przy grobie św. Piotra i następnie okadzi go. Następnie dwaj diakoni przeniosą w procesji paliusz pasterski, pierścień Rybaka oraz księgę Ewangelii, aby złożyć je na ołtarzu celebracji na Placu Świętego Piotra.

Liturgia słowa tej uroczystości nawiązuje do powołania Piotra jako opoki Kościoła i powierzenia mu misji pasterskiej przez Chrystusa. Po odczytaniu Ewangelii po łacinie i w grece, trzech kardynałów reprezentujących trzy stopnie hierarchii kościelnej — biskupów, prezbiterów i diakonów — oraz pochodzących z różnych kontynentów, nałoży Leonowi XIV paliusz Piotrowy oraz Pierścień Rybaka.

Paliusz to obecnie wąska taśma z białej wełny, wygięta pośrodku tak, aby na ramionach mogła leżeć na ornacie, z dwoma czarnymi pasmami materiału, zwisającymi z przodu i z tyłu tak, że całość przypomina literę „Y”. Ozdobiony jest sześcioma czarnymi jedwabnymi krzyżami, po jednym na pasmach schodzących na klatkę piersiową i plecy, oraz czterema na taśmie okalającej szyję i spoczywającej na ramionach; jest też ozdobiony, z przodu i z tyłu, trzema szpilami (acicula) symbolizującymi trzy gwoździe krzyża Chrystusa.

Następnie odbywa się przekazanie Pierścienia Rybaka, który pełni rolę symbolicznej pieczęci. Jest on znakiem powierzonej Piotrowi misji umacniania braci w wierze. Nazwa „pierścień Rybaka” nawiązuje do apostolskiego powołania Piotra, który był rybakiem zanim został uczniem Chrystusa.

Po obrzędzie „obediencji” składanej Papieżowi przez dwunastu przedstawicieli wszystkich stanów ludu Bożego z różnych części świata, Ojciec Święty wygłosi homilię. Odśpiewane zostanie "Credo", po którym nastąpi modlitwa wiernych za Kościół, Papieża, cierpiących i potrzebujących, sprawujących władzę oraz za zgromadzenie. Prefacja będąca euchologią ze święta Katedry Apostoła Piotra, odwołując się do tekstów Nowego Testamentu, przypomina istotne i charakterystyczne cechy Piotrowej posługi. Po niej następuje Kanon Rzymski, w którym druga i czwarta „modlitwa wstawiennicza” przywołują świętych i męczenników tradycji rzymskiej.

Źródło: Vatican News, PAP