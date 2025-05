Wybory prezydenckie. W miastach zwyciężył Rafał Trzaskowski, na wsi wygrał Karol Nawrocki

Zakończyła się pierwsza tura wyborów. W miastach zwyciężył Rafał Trzaskowski, na wsi - Karol Nawrocki. To wyniki sondażu wykonanego przez Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News.

Miasta za Trzaskowskim

Według sondażu Trzaskowski wygrał wśród wyborców z największych miast, liczących więcej niż 500 tys. mieszkańców; otrzymał tam 40,1 proc. głosów.

Także w mniejszych ośrodkach pierwszą turę wygrał Rafał Trzaskowski. W miastach liczących 200-500 tys. mieszkańców uzyskał 42,2 proc. poparcia, a w miastach liczących od 50 do 200 tys. mieszkańców otrzymał 37,4 proc. głosów. Również w najmniejszych ośrodkach, mających do 50 tys. mieszkańców, Trzaskowski wygrał – uzyskał tam 33,6 proc. głosów.

Nawrocki zwyciężył na wsi

Karol Nawrocki w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców miał 17,2 proc. poparcia, trzeci był Sławomir Mentzen z wynikiem 11,4 proc.

W miastach liczących 200-500 tys. mieszkańców Nawrocki otrzymał 18,3 proc. głosów, a Mentzen – 12 proc. W ośrodkach od 50 tys. do 200 tys. wynik Nawrockiego to 23,4 proc., a Mentzena – 14 proc. W najmniejszych miastach, do 50 tys. mieszkańców, Nawrocki zebrał 29 proc., a Mentzen – 14,4 proc.

Na wsi wygrał Karol Nawrocki - wynika z badania IPSOS. Uzyskał tam 37,2 proc. głosów. Drugi był Trzaskowski z wynikiem 21,4 proc., a Sławomir Mentzen dostał 18,5 proc. poparcia. (PAP)