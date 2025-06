Samochodem na wakacje w 2025 r. Limity prędkości i specyficzne przepisy drogowe w poszczególnych państwach Europy

Planujesz wakacyjną wyprawę samochodem po Europie? Nieważne, czy jedziesz dobrze znaną trasą, czy dopiero odkrywasz nowe miejsca – różne kraje mają różne zasady, a te potrafią się szybko zmieniać i mogą zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców. Żeby zminimalizować stres, ryzyko mandatu czy wypadku, warto zajrzeć do praktycznego przewodnika przygotowanego przez Goodyear na temat europejskich zasad ruchu drogowego. Dowiesz się z niego między innymi, jakie naklejki ekologiczne wymagane są we Francji i jak nie narazić się na mandat na niemieckiej autostradzie czy w strefach ZTL we Włoszech.

Przygotuj auto

Zanim wyruszysz w trasę i zapoznasz się z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach, zadbaj o odpowiednie przygotowanie samochodu do letnich wypraw. Szczególną uwagę warto poświęcić ogumieniu, bo to właśnie opony mają bezpośredni kontakt z nawierzchnią i w dużym stopniu wpływają na komfort, bezpieczeństwo oraz efektywność jazdy podczas cieplejszych miesięcy. Letnie modele wyróżniają się elastycznym bieżnikiem i specjalną mieszanką gumy, która gwarantuje doskonałą przyczepność i krótką drogę hamowania – zarówno na suchych, jak i mokrych drogach.

Najważniejsze przepisy obowiązujące w wybranych krajach w Europie

Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych przepisów drogowych obowiązujących w różnych krajach w Europie [1]. Należy pamiętać, że to na kierowcy spoczywa obowiązek sprawdzenia aktualnych zasad przed podróżą – regulacje mogą się różnić w zależności od państwa i zmieniają się nawet z sezonu na sezon.

Francja

Francja zachwyca różnorodnością krajobrazów, malowniczymi trasami, zabytkowymi regionami i pulsującymi energią miastami – to jedno z najlepszych miejsc w Europie na letnią podróż samochodem.



Planując jazdę po francuskich drogach – podobnie jak w wielu innych krajach wymienionych w tym przewodniku – należy pamiętać o obowiązkowym wyposażeniu pojazdu. W bagażniku powinny znaleźć się: kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy oraz nakładki na reflektory, jeśli auto ma kierownicę po prawej stronie.



Planując wjazd do francuskich stref niskiej emisji (Zones à Faibles Émissions – ZFE), należy pamiętać o obowiązkowej naklejce ekologicznej Crit'Air. Brak odpowiedniej klasyfikacji na przedniej szybie może skutkować mandatem w wysokości 135 euro.



We Francji obowiązują precyzyjnie określone limity prędkości: 130 km/h na autostradach, 110 km/h na drogach ekspresowych, 80 km/h na pozostałych trasach i 50 km/h w terenie zabudowanym. W przypadku jazdy kamperem lub z przyczepą kempingową, dopuszczalne prędkości mogą być niższe. Ograniczenia są również zaostrzane w czasie deszczu lub przy innych niekorzystnych warunkach pogodowych.



Jak w większości europejskich krajów, korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy jest zabronione – wyjątek stanowią zestawy głośnomówiące. Warto jednak wiedzieć, że we Francji zakazane jest także używanie słuchawek, w tym bezprzewodowych (np. bluetooth). Naruszenie tych przepisów wiąże się z mandatem w wysokości 135 euro.



Choć od 2020 roku nie ma już obowiązku posiadania jednorazowego alkomatu w pojeździe, nadal zaleca się jego przewożenie – zwłaszcza jeśli planuje się spożycie choćby symbolicznej ilości alkoholu przed jazdą.

Niemcy

Niemcy słyną z autostrad, na których na wielu odcinkach nie obowiązują ograniczenia prędkości. Mimo tej swobody, kraj ten – podobnie jak inne w Europie – posiada własny zestaw przepisów, których kierowcy muszą przestrzegać.



Jednym z nich jest zakaz używania urządzeń wykrywających fotoradary. Jeśli korzysta się z nawigacji z funkcją informowania o lokalizacji stacjonarnych radarów, należy tę opcję wyłączyć – samo posiadanie takiego ustawienia w aktywnej formie jest niedozwolone i może skutkować mandatem.



Na wielu odcinkach niemieckich autostrad nie obowiązują limity prędkości. Informuje o tym charakterystyczny okrągły biały znak z pięcioma ukośnymi, czarnymi liniami. W takich strefach można jechać z dowolną prędkością, o ile warunki drogowe i sytuacja na trasie na to pozwalają. Warto jednak zachować czujność – szczególnie podczas wyprzedzania, ponieważ auta poruszające się z dużą prędkością mogą niespodziewanie pojawić się w lusterku.



Poruszając się po autostradzie, należy pamiętać o zasadach kultury i bezpieczeństwa jazdy. Obowiązuje ruch prawostronny – lewy pas służy wyłącznie do wyprzedzania. Manewr zmiany pasa zawsze powinien być sygnalizowany kierunkowskazem, a wyprzedzanie odbywa się wyłącznie z lewej strony. Kluczowe jest również zachowanie odpowiedniego odstępu od pojazdu jadącego z przodu – jazda "na zderzaku" jest nie tylko niebezpieczna, ale też karalna.



W wielu niemieckich miastach obowiązują tzw. strefy ekologiczne (Umweltzonen), do których mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy spełniające określone normy emisji spalin. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej naklejki ekologicznej (Umweltplakette) na przedniej szybie, informującej o klasie emisyjnej pojazdu.



Warto również pamiętać, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i redukcji hałasu, zabronione jest niepotrzebne pozostawianie włączonego silnika na biegu jałowym – nawet na krótki czas.

Włochy

Włochy to idealny kierunek na letnią podróż samochodem – przemierzanie kraju w rytmie „La Dolce Vita” pozwala odkrywać malownicze krajobrazy, historyczne miasta i urokliwe miasteczka z dala od utartych szlaków.



Latem we Włoszech wzrasta kontrola prędkości oraz egzekwowanie opłat związanych z wjazdem do zatłoczonych centrów miast, takich jak Mediolan czy Rzym. Obowiązujące strefy niskiej emisji (ZTL – Zona a Traffico Limitato) są monitorowane za pomocą kamer, a nieuprawniony wjazd może skutkować wysokim mandatem.



Warto również zwrócić uwagę na lokalne ograniczenia w rejonach górskich – w sezonie wakacyjnym niektóre przełęcze mogą być czasowo objęte dodatkowymi regulacjami z powodu dużego natężenia ruchu.



We Włoszech obowiązują ścisłe zasady dotyczące wyprzedzania – manewr ten jest zakazany m.in. w pobliżu przejazdów kolejowych oraz w sytuacjach ograniczonej widoczności. Planując holowanie, warto pamiętać o wymiarowych ograniczeniach dla kamperów i pojazdów z przyczepami kempingowymi. Ich długość nie może przekraczać 12 metrów, wysokość – 4 metrów, a szerokość – 2,55 metra.



We Włoszech obowiązują różne limity prędkości, zależne od rodzaju drogi, po której porusza się pojazd. Wysokość mandatu za przekroczenie prędkości uzależniona jest zarówno od skali przewinienia, jak i od miejsca, w którym doszło do wykroczenia.



Warto również pamiętać, że włoskie autostrady są płatne. Opłaty można uiścić zarówno gotówką, jak i kartą kredytową w punktach poboru opłat.

Hiszpania

Hiszpania to świetny wybór na wakacyjną podróż samochodem. Dobrze rozwinięta sieć dróg pozwala swobodnie przemieszczać się między regionami – od malowniczych tras wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, po górskie przełęcze w Pirenejach i zielone krajobrazy Kraju Basków. W dużych miastach, takich jak Barcelona, obowiązują strefy niskiej emisji.



W samej Barcelonie obejmują one aż 95 km² powierzchni. Ograniczenia wjazdu zależą od daty rejestracji pojazdu oraz rodzaju napędu, dlatego przed podróżą warto sprawdzić, czy samochód spełnia wymagane normy.



Podróżując przez hiszpańskie tereny wiejskie, warto zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące limity prędkości – zwłaszcza latem, gdy kontrole drogowe są częstsze, a przepisy egzekwowane bardziej rygorystycznie.

Wielka Brytania

Wielka Brytania może być jednym z większych wyzwań dla kierowców z zagranicy. W przeciwieństwie do większości europejskich krajów, ruch drogowy odbywa się tu po lewej stronie, co wymaga przestawienia się na inny sposób jazdy – zwłaszcza przy manewrach takich jak skręty czy wjazd na rondo. Warto pamiętać, że na rondach pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.



W Wielkiej Brytanii ograniczenia prędkości podawane są w milach na godzinę, a nie w kilometrach, co może być mylące dla osób niezaznajomionych z brytyjskim systemem. Limity różnią się w zależności od typu pojazdu oraz rodzaju drogi. Brytyjskie przepisy dotyczące prędkości są rygorystycznie egzekwowane – na terenie całego kraju działa rozbudowany system fotoradarów, monitorujących przestrzeganie ograniczeń zarówno na autostradach, jak i drogach lokalnych.



W Wielkiej Brytanii funkcjonuje kilka płatnych odcinków dróg, z których najbardziej uczęszczane to Dartford River Crossing na autostradzie M25 oraz M6 Toll Midlands Expressway.



W Londynie i innych większych miastach obowiązują strefy niskiej emisji – LEZ (Low Emission Zone) oraz CAZ (Clean Air Zone). Nakładają one opłaty na starsze pojazdy, które nie spełniają określonych norm środowiskowych. Przed wjazdem do takiej strefy warto sprawdzić lokalne przepisy.

Austria i Szwajcaria

Austria i Szwajcaria mają jedne z najpiękniejszych dróg w Europie, co czyni je idealnymi celami podróży. Aby jednak w pełni cieszyć się wyjazdem w tamte okolice, warto wcześniej zadbać o odpowiednie przygotowanie.



W obu krajach wymagane są winiety autostradowe (naklejki potwierdzające opłatę drogową) podczas korzystania z głównych tras. Latem należy liczyć się z możliwym zatłoczeniem tuneli i przełęczy alpejskich oraz z tymczasowymi ograniczeniami wprowadzanymi ze względu na wzmożony ruch turystyczny.



W Szwajcarii obowiązują również przepisy dotyczące ograniczenia emisji hałasu w niektórych obszarach, zwłaszcza w przypadku motocykli, egzekwowane są szczególnie latem.



Limity prędkości w Austrii i Szwajcarii różnią się w zależności od kategorii drogi, dlatego Goodyear zaleca zapoznanie się z lokalnymi przepisami przed rozpoczęciem podróży.



Czy wiesz, że... w Szwajcarii ręczne mycie samochodu w niedzielę jest zakazane? Choć mało prawdopodobne, że zaplanujesz to w trakcie wakacyjnej podróży, warto znać ten przepis. Zakaz wynika z poszanowania niedzieli jako dnia odpoczynku, ale również z troski o środowisko – chodzi o ograniczenie przedostawania się detergentów do systemów kanalizacyjnych.

Inne - specyficzne przepisy drogowe w poszczególnych państwach Europy:

• Portugalia: holowanie pojazdu przy użyciu linki lub łańcucha jest zabronione. Dozwolony jest wyłącznie sztywny hol.



• Niderlandy: od 2020 roku na wielu autostradach obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h w ciągu dnia – to element działań na rzecz redukcji emisji zanieczyszczeń.



• Norwegia: światła mijania muszą być włączone przez całą dobę, nawet podczas długich, letnich dni.w



• Finlandia: w przypadku potrącenia dużego zwierzęcia, np. łosia lub renifera, konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie zdarzenia na policję.



• Czechy: obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu – dopuszczalny limit to 0,0%. Dodatkowo przez cały rok należy jeździć z włączonymi światłami do jazdy dziennej.



• Słowenia: światła mijania muszą być włączone przez całą dobę. Podczas jazdy autostradami i drogami ekspresowymi wymagane są winiety.



• Węgry: obowiązuje zasada zerowej tolerancji wobec alkoholu – dopuszczalny limit dla kierowców to 0,0%.



• Polska: każdy pojazd musi być wyposażony w gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy i kamizelkę odblaskową. Światła mijania muszą być używane przez cały rok – bez względu na pogodę i porę dnia.



• Islandia: jazda poza wyznaczonymi drogami jest zabroniona, nawet jeśli teren wydaje się otwarty i łatwo dostępny.



Jeśli kraj, do którego się wybierasz, nie został uwzględniony w tym przewodniku, koniecznie sprawdź lokalne przepisy drogowe przed wyruszeniem w trasę.

[1] Informacje zawarte w tym artykule są aktualne na dzień publikacji. Przewodnik ma charakter orientacyjny i nie obejmuje wszystkich obowiązujących przepisów – powinien być traktowany jako punkt wyjścia do dalszego zapoznania się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych krajach.

Goodyear jest jedną z największych firm oponiarskich na świecie. Zatrudnia około 68 000 osób i wytwarza swoje produkty w 53 zakładach w 20 krajach świata.