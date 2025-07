Od 7 lipca 2025 r. Polska przywraca kontrole graniczne na granicach z Niemcami i Litwą. Wykaz przejść granicznych

W dniu 1 lipca 2025 r. Premier Donald Tusk zapowiedział przywrócenie od 7 lipca czasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Wyjaśnił, że jest to konieczne, aby zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w tej sprawie ma zostać podpisane 3 lipca 2025 r. Tak zapowiedział wiceminister Czesław Mroczek i dodał, że będzie ono obowiązywało przez 30 dni (do 5 sierpnia) ale zapewne zostanie przedłużone.

Premier Tusk: przywracamy czasową kontrolę na granicy z Niemcami i Litwą

Podczas konferencji prasowej 1 lipca 2025 r. przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk poinformował o przywróceniu czasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. „Podjęliśmy decyzję, że przywracamy czasową kontrolę na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Decyzja zapadła dziś. Wejdzie w życie ze względów organizacyjnych w poniedziałek, 7 lipca. Do tego czasu odpowiednie służby, w tym przede wszystkim Straż Graniczna, zostały zobowiązane do logistycznego przygotowania tej operacji” – powiedział Tusk.

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie przygotowuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W opublikowanym 2 lipca projekcie tego rozporządzenia czytamy:



"Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 184) zarządza się, co następuje:



§ 1. Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm. )), zwanej dalej „kontrolą graniczną osób”, i określa:

1) odcinki granicy państwowej, na której kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo;

2) przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych;

3) okres, na który kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo.



§ 2. 1. W okresie od dnia 7 lipca 2025 r. do dnia 5 sierpnia 2025 r. przywraca się tymczasowo kontrolę graniczną osób:

1) na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec;

2) na granicy państwowej z Republiką Litewską.



2. Zakres kontroli granicznej osób, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia nielegalną imigracją na polsko-niemieckim oraz polsko-litewskim odcinku granicy państwowej.



§ 3. Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych jest określony w załączniku do rozporządzenia.



§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia."

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji: w czwartek podpis pod rozporządzeniem; kontrola będzie selektywna

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział, że minister Tomasz Siemoniak lub on sam - z upoważnienia szefa resortu - podpisze jeszcze w czwartek 3 lipca 2025 r. rozporządzenie ws. czasowego przywrócenia kontroli granicznych na granicach z Niemcami i Litwą. Dodał, że będzie ono obowiązywało przez 30 dni, ale zapewne zostanie przedłużone.



Szef rządu Donald Tusk we wtorek poinformował o tymczasowym przywróceniu kontroli na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Wyjaśnił, że jest to konieczne, aby zredukować niekontrolowane przepływy migrantów. Zgodnie z projektem rozporządzenia, który ukazał się w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji, kontrole zostaną przywrócone 7 lipca i będą obowiązywać do 5 sierpnia.



Wiceszef MSWiA, odnosząc się w czwartek w TVP Info do tych zapowiedzi, przekazał, że rozporządzenie w tej sprawie zostanie podpisane jeszcze w czwartek przez szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka, lub niego - z upoważnienia ministra. Na pytanie o to, czy zakłada, że po 30 dniach zostanie ono przedłużone odpowiedział: "zapewne przedłużymy". "Te pierwsze 30 dni pokażą nam sytuację, ułożą relacje z Niemcami w zakresie postępowania. Dołożymy wszelkich starań, żeby utrudnienia dla ruchu były jak najmniejsze" - zapewnił.



Mroczek zaznaczył, że kontrole strony polskiej będą się odbywały wyłącznie na odcinku wjazdowym, dlatego "obywatele polscy wyjeżdżający z Polski na Zachód nie powinni spodziewać się utrudnień".



"Ta kontrola będzie selektywna, co oznacza, że pojazdy do zatrzymania będą typowane, więc spowolnienie ruchu będzie niewielkie" - zapewnił. Dodał, że na granicy pojawi się infrastruktura umożliwiająca funkcjonowanie Straży Granicznej, ale nie będzie to infrastruktura stała. "To będą przenośne kontenery na czas czasowej kontroli" - zaznaczył.

Ważne Zgodnie z Kodeksem granicznym Schengen, gdy poważne zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie członkowskim jest niemożliwe do przewidzenia i wymaga podjęcia natychmiastowego działania, państwo członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznyc

Wykaz przejść granicznych na których przywrócona będzie kontrola graniczna

W załączniku do tego rozporządzenia zawarto wykaz 50 przejść granicznych na granicy z Niemcami i 13 przejść granicznych na granicy z Litwą. Załącznik ten określa rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ………… 2025 r. (Dz. U. poz. …)

WYKAZ PRZEJŚĆ GRANICZNYCH, RODZAJ RUCHU DOZWOLONEGO PRZEZ TE PRZEJŚCIA, CZAS ICH OTWARCIA ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNY PRZEJŚĆ GRANICZNYCH

Lp. Przejście graniczne Rodzaj ruchu Czas otwarcia Zasięg terytorialny nazwa rodzaj Odcinek granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec 1. Porajów – Zittau D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga powiatowa nr 2364D na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 5 w kierunku miejscowości Porajów. Kontrola jest prowadzona na drodze powiatowej nr 2364D. 2. Sieniawka D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga wojewódzka nr 354 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 9 w kierunku miejscowości Sieniawka oraz działka nr 158/1 bezpośrednio przylegająca do drogi nr 354 (zarządca działki – Miasto i Gmina Bogatynia). Kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na drodze wojewódzkiej nr 354 i na działce nr 158/1 oraz w kierunku wyjazdowym na drodze wojewódzkiej nr 354. 3. Sieniawka tranzyt – Zittau D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga wojewódzka, tranzytowa nr 332, między Republiką Federalną Niemiec a Republiką Czeską na odcinku 75 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 10 w kierunku miejscowości Sieniawka oraz działka bezpośrednio przylegająca do drogi tranzytowej. Kontrola jest prowadzona na kierunku wjazdowym oraz na kierunku wyjazdowym na działce przylegającej do drogi tranzytowej. 4. Krzewina Zgorzelecka D pieszy całodobowo W miejscowości Krzewina most graniczny, na odcinku 30 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na wysokości znaku granicznego nr 71 w kierunku miejscowości Krzewina Zgorzelecka. Kontrola jest prowadzona przed mostem granicznym. 5. Radomierzyce D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga wojewódzka nr 357 na odcinku 100 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 96 w kierunku miejscowości Radomierzyce. 6. Zgorzelec – Goerlitz K osobowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Prowadzenie kontroli w pociągach osobowych na wjazd i wyjazd z Polski na stacji kolejowej Zgorzelec Ujazd i Zgorzelec Miasto oraz w czasie ruchu pociągu między stacjami. Odległość od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 120 do stacji wynosi odpowiednio 1 km i 3 km. 7. Zgorzelec D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga gminna na odcinku100 mod miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w kierunku miasta Zgorzelec oraz działka nr 6/3 bezpośrednio przylegająca do drogi. Kontrola jest prowadzona w kierunkach wjazdowym i wyjazdowym na drodze gminnej oraz działce nr 6/3. 8. Zgorzelec (Most Staromiejski) D pieszy całodobowo W mieście Zgorzelec – na odcinku50 mod miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na Moście Staromiejskim w kierunku miejscowości Zgorzelec. Kontrola jest prowadzona przed wejściem na most graniczny. 9. Jędrzychowice D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Autostrada A-4 (droga międzynarodowa E-40) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 142 do 2,5 km autostrady w kierunku Wrocławia. 10. Pieńsk D pieszy całodobowo W mieście Pieńsk – na odcinku30 mod miejsca przecięcia z linią granicy państwowej na wysokości znaku granicznego nr 159 w kierunku miasta Pieńsk. Kontrola jest prowadzona przed wejściem na most graniczny. 11. Węgliniec – Horka K osobowy i towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Stacja kolejowa Węgliniec – obszar dworca kolejowego z przyległymi torami stacyjnymi i peronami od 26,1 do 26,7 km torów szlakowych nr 278. Kontrola jest prowadzona na dworcu kolejowym w Węglińcu. 12. Przewóz – Podrosche D pieszy i osobowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 27 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 234 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 350. Kontrola jest prowadzona na odcinku drogi krajowej nr 27. 13. Łęknica – Krauschwitz D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 12 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 285 do ronda w kierunku miasta Łęknica. Kontrola jest prowadzona na odcinku drogi krajowej nr 12. 14. Łęknica – Bad Muskau (Most Kolejowy) D pieszy i rowerowy całodobowo Most Kolejowy w rejonie znaku granicznego nr 289. Kontrola jest prowadzona przy wejściu na most graniczny. 15. Łęknica – Bad Muskau D pieszy i osobowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Ulica 1 Maja w Łęknicy na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 291 do skrzyżowania z ulicą Hutniczą. Kontrola jest prowadzona na odcinku drogi gminnej nr 101923F – ul. 1 Maja w mieście Łęknica. 16. Łęknica (Park Mużakowski) – Bad Muskau „Most podwójny” D pieszy i rowerowy całodobowo Most Podwójny w rejonie znaku granicznego nr 295. Kontrola jest prowadzona przy wejściu na most graniczny. 17. Łęknica (Park Mużakowski) – Bad Muskau „Most Angielski” D pieszy i rowerowy całodobowo Most Angielski w rejonie znaku granicznego nr 298. Kontrola jest prowadzona przy wejściu na most graniczny. 18. Siedlec – Zelz D pieszy i rowerowy całodobowo Most betonowy w rejonie znaku granicznego nr 322. Kontrola jest prowadzona przy wejściu na most graniczny. 19 Olszyna – Forst D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Autostrada A18 (międzynarodowa E-36) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 332 w odległości 650 m w kierunku miasta Wrocławia wraz z przyległymi do drogi działkami nr 1164/6, 1164/8, 1164/10 i 1164/12 oraz 1/5 i 1/7. 20 Zasieki – Forst K osobowy i towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Dworce kolejowe Tuplice i Żary wraz z torami stacyjnymi oraz

odcinek kolejowy od353,4 kmtorów szlakowych (miasto Żary) do miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 351. 21 Zasieki – Forst D pieszy i osobowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga wojewódzka nr 289 na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 360 w odległości 300 m w kierunku miejscowości Zasieki wraz z przyległym parkingiem. Kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym i wyjazdowym na przyległym parkingu w rejonie drogi wojewódzkiej nr 289 na działce nr 282/9. 22 Gubinek – Guben D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 32, kontrola w kierunku wyjazdowym jest prowadzona na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 398 w odległości ok. 470 m w kierunku miejscowości Gubinek, wraz z przyległą do drogi działką nr 210/6. Kontrola w kierunku wjazdowym jest prowadzona na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej

w rejonie znaku granicznego nr 398 w odległości ok. 745 m

w kierunku miejscowości Gubinek, wraz z przyległą do drogi działką nr 211/12 i 211/13. 23 Gubin – Guben D pieszy i osobowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga wojewódzka nr 138, kontrola w kierunku wjazdowym jest prowadzona na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 151 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest prowadzona na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 407 w odległości 111 m w kierunku miasta Gubin, na wydzielonej części pasa ruchu. Kontrola ruchu pieszego jest prowadzona przy wejściu na most graniczny w mieście Gubin w rejonie znaku granicznego nr 407. 24. Gubin – Guben

(Wyspa Teatralna) D pieszy całodobowo Most na Wyspie Teatralnej w mieście Gubin w rejonie znaku granicznego nr 408. Kontrola jest prowadzona przed wejściem na most graniczny. 25. Gubin – Guben K osobowy i towarowy w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej Dworzec kolejowy w mieście Gubin wraz z torami stacyjnymi oraz tory szlakowe od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 413 do2000 mtorów szlakowych w kierunku miasta Gubin. Kontrola jest prowadzona na linii kolejowej nr 358. 26. Żytowań – Coschen D pieszy i osobowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga powiatowa nr 1154F na odcinku od miejsca przecięcia

z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 424 w odległości około 70 m na utwardzonych zjazdach znajdujących się po obu stronach drogi w kierunku miejscowości Żytowań. 27. Miłów – Eisenhüttenstadt R osobowy i towarowy całodobowo Port rzeczny – bulwar Jana Pawła II w Krośnie Odrzańskim. 28. Świecko – Frankfurt D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 2, kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 800 m w kierunku miasta Poznań, wraz z działką nr 3/7. Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 481 w odległości 800 m w kierunku miasta Poznań wraz z działką nr 3/6. 29. Kunowice – Frankfurt K osobowy i towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Dworzec kolejowy w Świebodzinie i przystanek osobowy Słubice wraz z torami stacyjnymi oraz odcinek torów szlakowych nr003 kmosi stacji 475,925 (przystanek osobowy Słubice) do407,344 kmtorów szlakowych (stacja Świebodzin). 30. Słubice – Frankfurt

nad Odrą D pieszy, osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 29, kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym w odległości 100 m w kierunku miasta Słubice (ul. 1-go Maja). Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej

w rejonie znaku granicznego nr 490 na moście granicznym Słubice – Frankfurt nad Odrą do działki nr 672 (ul. Jedności Robotniczej). 31. Kostrzyn nad Odrą – Kietz D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 22, kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości ok. 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odrą, wraz z działką 69/12 oraz przyległymi działkami nr 74/11 i 74/10, 75/7 i 75/6, 76/95, 76/93, 76/39 i 69/13. Kontrola w kierunku wyjazdowym jest prowadzona na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 555 w odległości około 600 m w kierunku miasta Kostrzyn nad Odrą, wraz z działką 69/12 oraz przyległymi działkami nr 69/10 i 68/58. 32. Kostrzyn nad Odrą – Kietz K osobowy i towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Dworzec kolejowy Kostrzyn nad Odrą oraz odcinek kolejowy od 339,2 km linii kolejowej (nastawnia KOA1) do miejsca przecięcia

z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 556. 33. Gozdowice – Güstebieser Loose D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi i promu samochodowego w okresie kursowania promu Przystań promowa w Gozdowicach w rejonie znaku granicznego nr 607 oraz droga gminna prowadząca do drogi wojewódzkiej nr 126 wraz z parkingiem samochodowym w odległości 50 m od nabrzeża przystani. 34. Osinów Dolny – Hohenwutzen D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga wojewódzka nr 124 na odcinku300 mod miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 633

w kierunku miejscowości Osinów Dolny. 35. Krajnik Dolny – Schwedt D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 26 na odcinku400 mod miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 696 w kierunku miasta Chojna. 36. Widuchowa R osobowy i towarowy całodobowo Przystań rzeczna w miejscowości Widuchowa. 37. Gryfino R osobowy i towarowy całodobowo Przystań rzeczna w mieście Gryfino (Odra Zachodnia). 38. Gryfino – Mescherin D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga wojewódzka nr 120 na odcinku250 mod miejsca przecięcia

z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 751

w kierunku miasta Gryfino. 39. Szczecin – Gumieńce K osobowy i towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Stacja kolejowa Szczecin-Gumieńce oraz dworzec kolejowy Szczecin Główny z peronami i torami stacyjnymi, na których prowadzona jest kontrola graniczna, a także tory szlakowe nr 433 od0,085 kmdo3,161 km(rozjazd nr 2) Szczecin Główny – Szczecin-Gumieńce. 40. Rosówek – Rosow D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 13 na odcinku200 mod miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 765 w kierunku miejscowości Kołbaskowo. 41. Kołbaskowo – Pomellen D osobowy i towarowy całodobowo Autostrada A-6. Kontrola jest prowadzona w kierunku wjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości1100 mw kierunku miejscowości Kołbaskowo wraz z pasem wspomagającym znajdującym się na działkach nr 203/10, 203/3 i 203/79. Kontrola jest prowadzona w kierunku wyjazdowym na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 772 w odległości1100 m w kierunku miejscowości Kołbaskowo. 42. Warnik D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga gminna na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwa w rejonie znaku granicznego nr 785 w kierunku miejscowości Warnik. Kontrola jest prowadzona na wydzielonym odcinku drogi w odległości 100 m od linii granicy państwowej. 43. Lubieszyn – Linken D osobowy i towarowy całodobowo Droga krajowa nr 10 na odcinku200 mod miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 804 w kierunku miejscowości Lubieszyn oraz parking północny (działka nr 884/13) i południowy (działka nr 890/7). 44. Buk – Blankensee D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga gminna na odcinku 200 m od miejsca przecięcia z linią granicy państwa w rejonie znaku granicznego nr 829 w kierunku miejscowości Buk. Kontrola jest prowadzona na wydzielonym odcinku drogi w odległości 100 m od linii granicy państwowej. 45. Dobieszczyn D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga wojewódzka nr 115 na odcinku250 mod miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego nr 864 w kierunku miejscowości Tanowo. 46. Świnoujście K osobowy w godzinach

otwarcia stacji

kolejowej Teren stacji końcowej Uznamskiej Kolei Nadmorskiej w Świnoujściu wraz z torami stacyjnymi (skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. 11-go Listopada). 47. Świnoujście kanał torfowy D pieszy i rowerowy całodobowo Mostek na kanale torfowym o charakterze pieszo – rowerowym przy znaku granicznym nr 893 – dojazd ul. Jesionowa w kierunku miejscowości Kamminke. Kontrola jest prowadzona przed mostkiem. 48. Świnoujście – Garz D osobowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Odcinek drogi krajowej nr 93 (ul. Grunwaldzka), o długości60 m, licząc od mostu na linii granicy państwowej przy znaku granicznym nr 898 – w głąb kraju. 49. Świnoujście – Ahlbeck D osobowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Odcinek drogi powiatowej nr 5723Z (ul. Wojska Polskiego), o długości50 m, licząc od linii granicy państwowej w głąb kraju, wraz z zatoczką. Po prawej stronie od znaku granicznego nr 921, po lewej stronie od linii granicy państwowej przy znaku granicznym nr 920 wzdłuż podstawy nasypu linii kolejowej UBB. 50. Świnoujście promenada D pieszy i rowerowy całodobowo Transgraniczna promenada Świnoujście około 110 m od znaku granicznego nr 923. Kontrola jest prowadzona na platformie przy Bramie Transgranicznej Promenady. Odcinek granicy państwowej z Republiką Litewską Berżniki D osobowy całodobowo Droga gminna Berżniki – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 032 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi. 2. Podlaski D osobowy całodobowo Droga gminna Berżniki – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 044 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi. 3. Ogrodniki D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga krajowa nr 16 od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 066 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Kontrola odbywa się przy zmienionej organizacji ruchu na wydzielonym odcinku drogi i w równoległych zatokach. 4. Dusznica D osobowy całodobowo Droga gminna Dusznica – granica państwa od miejsca przecięcia się z linią granicy państwowej w odległości 200 m od znaku granicznego nr 070, w rejonie znaku granicznego nr 070–071. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi. 5. Burbiszki D osobowy całodobowo Droga gminna Burbiszki – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 085 na odcinku 150 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi. 6. Trakiszki K osobowy i towarowy w godzinach otwarcia stacji kolejowej Stacja PKP w miejscowości Trakiszki – 2 perony z 4 torami

stacyjnymi w odległości 4100 m od linii granicy państwowej

w rejonie znaku granicznego nr 115 i trasa przejazdu pociągu

osobowego między stacjami PKP Trakiszki – Suwałki – Trakiszki. 7. Krejwiany D osobowy całodobowo Droga gminna Krejwiany – granica państwa od miejsca przecięcia

z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 117 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi. 8. Trompole D osobowy całodobowo Droga gminna Trompole – granica państwa od miejsca przecięcia

z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 127 na odcinku 150 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi. 9. Budzisko D osobowy i towarowy, zgodnie z parametrami drogi całodobowo Droga ekspresowa S61 od miejsca przecięcia z linią granicy

w rejonie znaku granicznego nr 140. Kontrola odbywa się w Miejscach Kontroli Pojazdów (MKP) zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Republiką Litewską, podłączonych do drogi ekspresowej jezdniami zbierająco- rozprowadzającymi. 10. Poszeszupie D osobowy całodobowo Droga gminna Poszeszupie – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 159–160 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi. 11. Krejwiany – Gmina Rutka Tartak D osobowy całodobowo Droga gminna Krejwiany – granica państwa od miejsca przecięcia

z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 173–174 na odcinku 400 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi. 12. Sudawskie D osobowy całodobowo Droga gminna Wiżajny – Sudawskie – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 190 na odcinku 65 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi. 13. Grzybina D osobowy całodobowo Droga gminna Grzybina – granica państwa od miejsca przecięcia z linią granicy w rejonie znaku granicznego nr 210-211 na odcinku 100 m od linii granicy państwowej. Ruch pojazdów bez zmiany organizacji ruchu, kontrola graniczna odbywa się na wydzielonym odcinku drogi.

Objaśnienia:

D - drogowe przejście graniczne

K - kolejowe przejście graniczne

R – rzeczne przejście graniczne

Przyczyny przywrócenia kontroli granicznej

Premier Tusk wyjaśnił, że powodem decyzji była odmowa zachodniego sąsiada „wpuszczania na swój teren - inaczej niż było to przez ostatnich 10 lat - migrantów, którzy z różnych kierunków zmierzają do Niemiec, ubiegając się na przykład o azyl czy innego typu status”.



Powiedział, że zmiana praktyki na tej granicy spowodowała „napięcia” i „uzasadnione poczucie asymetrii”. „Brak kontroli po polskiej stronie powoduje trudności w ustaleniu (przez polskie służby - PAP), czy na pewno osoby, które miały być zwracane czy odsyłane do Polski, powinny być odesłane” - tłumaczył premier.



Zapewnił, że Polska jest gotowa przestrzegać wszystkich norm prawa międzynarodowego. „Byliśmy obrońcami Schengen i pozostajemy rzecznikami tego, aby ruch w Europie był bez granic i bez ograniczeń, ale to musi być wola wszystkich sąsiadów - taka sama, symetryczna. Dlatego czasowe przywrócenie kontroli na granicy polsko-niemieckiej uznajemy za konieczne, aby ograniczyć, zredukować do minimum niekontrolowane przepływy migrantów” - wyjaśnił Tusk.

Niemcy prowadzą kontrole na granicy z Polską od 2023 roku

Niemcy w październiku 2023 r. wprowadziły kontrole na granicy z Polską, aby powstrzymać nielegalną migrację. Zgodnie z obowiązującym prawem ta kontrola powinna skończyć się we wrześniu. Premier powiedział we wtorek, że doszły do niego informacje, że „Niemcy zdecydowały się (ją - PAP) przedłużyć, trochę wbrew istocie Kodeksu Schengen i prawa europejskiego”.

Symetryczna odpowiedź Polski

Jak zaznaczył, „z naszej strony odpowiedź też będzie symetryczna”. „Skończył się definitywnie czas, kiedy Polska nie będzie reagowała adekwatnie do typu działań” - oświadczył.



Tusk podkreślił, że Polska będzie „twardo, na drodze dyplomatycznej” domagała się takich zmian, które spowodują, że nie będzie trzeba kontroli utrzymywać zbyt długo.

Granica Polski z Litwą

Premier mówił także o kontrolach na granicy z Litwą. „Chodzi o działania, które umożliwią pilnowanie granicy polsko-litewskiej nie tylko na przejściu granicznym, co uzyskamy poprzez przywrócenie czasowe kontroli, ale także zielonej granicy w lasach i na drogach w pobliżu granicy, gdzie są checkpointy” – wyjaśnił premier. Dodał, że działania służb zostaną wzmocnione Wojskami Obrony Terytorialnej oraz żołnierzami innych formacji.



Zapowiedział, że osoby, które przekraczają granicę polsko-litewską nielegalnie, będą wyłapywane i cofane na Litwę „zgodnie z zasadami i przepisami”.



Według zapewnień premiera o decyzji tej została już poinformowana strona litewska. Informacja ma też dotrzeć do odpowiednich instytucji europejskich. Jak zaznaczył, „chodzi o naprawdę skuteczne działanie państwa polskiego”.



Premier przyznał, że konsekwencje tej decyzji dotkną w jakiejś mierze także Łotwę i Estonię. „Będziemy przekonywać naszych partnerów Litwę i Łotwę, a także wszystkich partnerów europejskich, aby o wiele intensywniej zaczęli współpracować z nami na rzecz utrudniania albo zablokowania akcji Putina i Łukaszenki, czyli organizowanie nielegalnej migracji - przemytu na wielką skalę” - powiedział Tusk.



Jak zaznaczył, „nie trzeba będzie blokować żadnej granicy Schengen, jeżeli Europa okaże większą twardość i zdecydowanie w polityce sankcyjnej i decyzjach dotyczących także linii lotniczych, które angażują się w akcję przemytu, ale przede wszystkim wobec Białorusi”.



Zapowiedział, że jeśli nadal będzie trwał ten proceder, to „Łukaszenka i jego służby w najbliższych dniach, tygodniach zobaczą, że jesteśmy gotowi do bardzo nieprzyjemnych i twardych kroków”.

Sytuacja na granicy z Niemcami i jej polityczne skutki. Operacja "Most"

Szef rządu skrytykował także polityczne wykorzystywanie sytuacji na granicy. Od kilku dni posłowie opozycji publikują w internecie informacje o przebywających w Polsce migrantach, którzy według nich, przewożeni są z Niemiec przez tamtejsze służby graniczne niezgodnie z procedurami. W odpowiedzi na to, na polsko-niemieckiej granicy organizują się „obywatelskie patrole”, których członkowie na własną rękę sprawdzają pojazdy, publikując informacje o tych działaniach w mediach społecznościowych.



„Haniebne i skandaliczne jest ze strony polityków, w tym także przyszłego prezydenta RP, obrażanie i dystansowanie się od służb państwowych, takich jak Straż Graniczna, i przybieranie roli patrona nad aktywistami prawicowymi pana Bąkiewicza, którzy dezorganizują pracę Straży Granicznej, łącznie z atakami na funkcjonariuszkę Straży Granicznej” - powiedział Tusk. Jak podkreślił, „to są rzeczy niedopuszczalne”. Polityk, który wykorzystuje politycznie bojówkarzy lub aktywistów, „stawia się w roli kogoś, kto przeszkadza państwu polskiemu dbać o bezpieczeństwo obywateli, granicy i naszego terytorium” - powiedział premier.



W celu przeciwdziałania nielegalnej migracji od początku kwietnia br. w rejonie polsko-niemieckiej granicy Straż Graniczna przy wsparciu Policji prowadzi operację „Most”. W jej ramach funkcjonariusze skontrolowali do tej pory 4,5 tys. cudzoziemców, a 250 z nich zatrzymali za nielegalny pobyt. W tym roku oddział zatrzymał w sumie 2 tys. cudzoziemców, w tym przemytników.



Wzmożonych działań rządu domagali się politycy opozycji. „Niemcy regularnie przerzucają nielegalnych migrantów na naszą stronę. Państwo abdykowało, a chaos i bezkarność rosną z dnia na dzień. Funkcjonariusze nie mają narzędzi, by działać. Zostali zostawieni sami sobie” - napisał w poniedziałek Jarosław Kaczyński na platformie X. Zdaniem prezesa PiS, „państwo z dykty zawiodło po raz kolejny, a to zwykli ludzie – obywatele – zaczynają się organizować, by bronić granicy”.



„Domagamy się natychmiastowych działań: zakazu wjazdu na terytorium RP dla osób z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz przywrócenia wyrywkowych kontroli na granicy z Niemcami. Bezpieczeństwo Polski nie podlega negocjacjom. Dość bierności. Czas działać” - podkreślił prezes PiS. t

Ekspert: nie ma racjonalnego uzasadnienia dla wprowadzenia kontroli na granicach z Niemcami i Litwą

Na naszych granicach nie ma żadnego problemu, dlatego nie ma też racjonalnego uzasadnienia dla wprowadzenia jakichkolwiek kontroli na granicach z Niemcami i Litwą - ocenił w rozmowie z PAP dr hab. Witold Klaus, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN, badacz migracji. Dodał, że taki ruch nie przyniesie żadnych korzyści.



W ocenie prof. Klausa rozporządzenie jest niezasadne, bo na polskich granicach „nie dzieje się nic wyjątkowego”. „Na żadnej granicy, ale przede wszystkim na granicy z Niemcami czy granicy z Litwą, tutaj nic się nie zmieniło od lat. Tam nie ma żadnego problemu, dlatego nie ma też żadnego racjonalnego uzasadnienia dla wprowadzenia jakichkolwiek kontroli na obu tych granicach” - powiedział.



Klaus zwrócił uwagę, że dane zarówno niemieckiej policji, jak i polskiej Straży Granicznej pokazują „niezwykle małe liczby”. „Z granicy litewskiej nie są publikowane żadne dane. W związku z tym nie wiadomo kompletnie, skąd wziął się pomysł polskiego rządu, żeby wprowadzić tam kontrole graniczne” - zaznaczył.



W jego ocenie wprowadzenie kontroli granicznych nie przyniesie korzyści ani po stronie bezpieczeństwa, ani korzyści politycznych polskiemu rządowi i obecnej koalicji rządzącej. „Jest to więc kolejny argument za tym, że działania rządu są irracjonalne, chybione, wprowadzone bez żadnej podstawy faktycznej” - zaznaczył. Zwrócił jednocześnie uwagę, że kontrole spowodują znaczne utrudnienia w ruchu, opóźnienia w przekraczaniu granicy i znaczne koszty po polskiej stronie, m.in. związane - jak zaznaczył - z obsługą przejść.



„To będzie generowało bardzo duże koszty i w kontekście debaty o tym, z jakimi ograniczeniami budżetowymi mamy do czynienia, tym bardziej irracjonalna jest ta decyzja” - ocenił.



Dodał, że największe szkody kontrole przyniosą mieszkańcom terenów przygranicznych po obu stronach granicy - Polakom, którzy pracują w Niemczech, i właścicielom polskich sklepów, gdzie zakupy robią Niemcy.



Na pytanie, czy nie chodzi o walkę z tzw. kontrolami obywatelskimi, które organizowane są przez skrajną prawicę, odparł, że „od tego mamy inne służby”. „To policja powinna kontrolować takie osoby, sprawdzać, co robią, a nie Straż Graniczna. Oczywiście obecność tych bojówek na granicy zachodniej i medialny szum dookoła tego spowodowały odpowiedź polskiego rządu, natomiast ta odpowiedź jest kompletnie chybiona” - powiedział.



Odnosząc się do zdjęć migrantów, publikowanych w mediach społecznościowych przez środowiska prawicowe, zaznaczył, że nie ma pojęcia, kim są ci ludzie. „Wielokrotnie mamy do czynienia z tym, że osoby ze skrajnej prawicy publikują zupełnie przypadkowe zdjęcia z jakimś komentarzem, nie mającym nic wspólnego z osobami, które na tych zdjęciach są przedstawione” - zauważył.



Zwrócił uwagę, że migranci z Niemiec do Polski są przekazywani głównie w ramach umowy o readmisji lub nie są w ogóle wpuszczani na teren Niemiec. Dodał, że takie przekazania nie dzieją się bez wiedzy strony polskiej.

„Istnieje cała procedura, w którą zaangażowane są obie strony. Jeżeli niemiecka policja chce przekazać kogoś w ramach procedury readmisji do Polski, to jest to notyfikowane i takie osoby są przekazywane między jedną służbą a drugą, praktycznie z rąk do rąk.

Pytany o to, co dzieje się dalej, odparł, że „wszystko zależy od tego, co to jest za osoba i jaki ma status prawny w Polsce”. „Możemy założyć, że duża część tych osób ma po prostu prawo do pobytu w Polsce i wtedy nic się nie dzieje, takie osoby są po prostu wpuszczane do Polski. Jeżeli natomiast nie ma prawa pobytu, to wobec takiej osoby wszczynana jest procedura powrotowa. Ponadto Straż Graniczna może wnioskować o umieszczenie takiej osoby w ośrodku strzeżonym, choć nie musi tego robić, to zależy od indywidualnej sytuacji” - powiedział.



Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną