9460 zł, 7740 zł i 5160 zł świadczenia wspierającego? Bo premier potwierdził rentę socjalną 4300 zł

D. Tusk potwierdził rentę socjalną 4300 zł. Czyli świadczenie wspierające wyniesie 9460 zł (220% renty socjalnej), 7740 zł (180% renty socjalnej) i 5160 zł (120%)? Takie są obecne stawki świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych w powiązaniu z rentą socjalną 4300 zł.

Rząd milczy w sprawie niekorzystnej dla niepełnosprawnych nowelizacji ustawy o świadczeniu wspierającym odbierającej im powiązanie z rentą socjalną. Więc na dziś traktuję kwoty świadczenia wspierającego 9460 zł, 7740 zł i 5160 zł jako wynikające z prawa po uchwaleniu nowych stawek renty socjalnej.

Renta socjalna 4300 zł

Renta socjalne 4300 zł to już pewnik. Premier Donald Tusk udzielił najmocniejszego wsparcia, jakiego może udzielić polityk tej rangi – wystąpił 25 stycznia 2024 r. z mównicy sejmowej w czasie pierwszego czytania projektu ustawy o rencie socjalnej. I mówił, że warto angażować się w życie publiczne, aby doczekać momentu, kiedy widzi się na twarzach, na których rzadko, kiedy gości uśmiech, taki autentyczny uśmiech. Że Ci którzy są najsłabsi, są najbardziej poszkodowani, mają dzisiaj swój dzień, swój czas. Premier wskazał, że rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych z najpoważniejszymi niepełnosprawnościami, to nie jest najsłabsza grupa społeczna, to jest najsilniejsza grupa.

Z całego wystąpienia Donalda Tuska jednoznacznie wynika, że opiekunowie i osoby niepełnosprawne będą beneficjentami znacznej podwyżki renty socjalnej.

Całe wystąpienie premiera D. Tuska od 55 minuty:

Wiele osób niepełnosprawnych po prostu zwyczajnie nie wierzyło w podwyżkę z około 1600 zł brutto dziś na 4300 zł. To jest ogromna pozytywnie podwyżka. Kiedy pierwszy raz Infor.pl informował o tym czytelnicy w komentarzach ….. nie wierzyli w nią. Stąd tak wielka waga osobistego zaangażowania w nowelizację premiera - dał niepełnosprawnym wiarę. Po wystąpieniu D. Tuska komunikat wydała jego kancelaria:

"Dorosłe osoby z niepełnosprawnością otrzymają większe wsparcie. Renta socjalna dla osób, które są całkowicie niezdolne do wykonywania pracy z powodu niesprawności zostanie podwyższona do wysokości płacy minimalnej. Takie rozwiązanie zakłada obywatelski projekt zmiany ustawy o rencie socjalnej. Projekt wpłynął do Sejmu jeszcze w poprzedniej kadencji, jednak dopiero teraz trafił do pierwszego czytania. Premier Donald Tusk podkreślił z mównicy sejmowej, że rząd będzie ciężko pracować nad tym, aby przepisy weszły w życie jak najszybciej" - napisała KPRM w komunikacie.

Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że renta socjalna 4300 zł brutto stanie się faktem. Co w takiej sytuacji ze świadczeniem wspierającym. Jego wysokość jest powiązana z rentą socjalną. Naprawdę jest szansa na 9460 zł, 7740 zł i 5160 zł?

Skorzysta prawie 290 000 osób

Na koniec 2021 roku rentę socjalną pobierało 289,7 tys. osób. Przed marcową waloryzacją jest to 1588,44 zł brutto. Miesięcznie to jest 1,2 mld zł (zakładamy, że 290 000 osób otrzymuje po 4300 zł brutto). Roczny koszt renty socjalnej - zakładając, że każdy uprawniony otrzyma miesięcznie 4300 zł - to 15 mld zł.

A wartość ta będzie przecież, co roku podlegała waloryzacji z kolejnymi podwyżkami pensji minimalnej.

Przed nowelizacją renta socjalna wynosi 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej. Po nowelizacji odniesieniem staje się pensja minimalna.

Nowe przepisy mają też regulować według nowych zasad zbieg uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej. Łączna kwota obu świadczeń nie powinna przekroczyć 300% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wartość obniżonej renty socjalnej nie powinna być niższa niż 10%. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Co ze świadczeniem wspierającym - jego wartość jest powiązana z rentą socjalną!

Maksymalna wartość świadczenia wspierającego, to 220% renty socjalnej. Przy 4300 zł świadczenie wspierające 220%, to 9460 zł. Kolejny próg relacji renty socjalnej do świadczenia wspierającego, wyznacza wskaźnik 180% - przy nim świadczenie wspierające wyniesie 7740 zł. Dla wskaźnika 120%, świadczenie wspierające wyniesie 5160 zł.

Poniżej fragment przepisu ustawy o świadczeniu wspierającym, z którego wynikają te zależności - nie wiemy dziś, czy przepis ten zostanie znowelizowany. Tak, aby nie nawiązywał do renty socjalnej. Czy jednak takiej nowelizacji nie będzie? Jeżeli nie będzie tej nowelizacji, osoby niepełnosprawne otrzymają niezwykle wysokie wypłaty z tytułu świadczenia wspierającego.

Art. 4. 1. Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

1) 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Projekt obywatelski - renta socjalna