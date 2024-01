Donald Tusk potwierdza wprowadzenie renty socjalnej 4300 zł. Podwyżka o 2700 zł dla osób niepełnosprawnych

KPRM: Rząd będzie pracował, aby nowe przepisy zakładające wzrost renty socjalnej weszły w życie jak najszybciej.

Jeżeli się to uda do 1 lipca 2024 r. to renta socjalna zostanie podwyższona z około 1600 zł do 4300 zł. Wynika to z z tego, że od 1 lipca 2024 r. pensja minimalna wynosi 4300 zł.

Donald Tusk potwierdza wprowadzenie renty socjalnej 4300 zł

"Dorosłe osoby z niepełnosprawnością otrzymają większe wsparcie. Renta socjalna dla osób, które są całkowicie niezdolne do wykonywania pracy z powodu niesprawności zostanie podwyższona do wysokości płacy minimalnej. Takie rozwiązanie zakłada obywatelski projekt zmiany ustawy o rencie socjalnej. Projekt wpłynął do Sejmu jeszcze w poprzedniej kadencji, jednak dopiero teraz trafił do pierwszego czytania. Premier Donald Tusk podkreślił z mównicy sejmowej, że rząd będzie ciężko pracować nad tym, aby przepisy weszły w życie jak najszybciej" - napisała KPRM w komunikacie.

Koszt prawie 4 mln złotych rocznie

KPRM podaje, że obecnie renta socjalna wynosi 1588,44 zł. Projekt zakłada wzrost renty socjalnej do poziomu pensji minimalnej. Ta ostatnia od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca ma wynosić 4300 zł brutto. Co oznacza, że renta socjalna wzrośnie o ponad 2,7 tys. zł brutto.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w projekcie ustawy na koniec 2021 roku rentę socjalną pobierało 289,7 tys. osób. Autorzy projektu oszacowali koszt wejścia zmian na ok. 330 mln zł miesięcznie.

25 stycznia 2024 r. renta socjalna w Sejmie

Marszałek Hołownia zapowiedział prace nad projektem obywatelskim ustawy o rencie socjalnej, który podnosi świadczenie z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. "Ten projekt jest wyczekiwany przez środowiska, które będzie reprezentowała pan (posłanka KO, Iwona) Hartwich, ale będzie też (sekretarz stanu w MPRiPS, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych) minister Łukasz Krasoń na sali o tym mówił" - przekazał.

