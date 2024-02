Popieramy rentę socjalną 4300 zł i podwyżkę świadczenia wspierającego z 3495 zł na 9460 zł. Osoby niepełnosprawne dalej nie wierzą

Posłanka Marlena Maląg zapowiedziała, że opozycja będzie popierać projekt zwiększenia renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia (od 1 lipca 4300 zł). Poparła także wynikające z podwyżki renty socjalnej zwiększenia świadczenia wspierającego.

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie są coraz bardziej zaskoczeni deklaracjami polityków. Bo renta socjalna 4300 zł oznacza świadczenie wspierające 9460 zł (miesięcznie!). O nieufności osób niepełnosprawnych wobec deklaracji polityków Infor.pl pisał w poniższym artykule.

Opozycja o wsparciu niepełnosprawnych

Posłanka Marlena Maląg wspomniała, że ostatnio odbyło się pierwsze czytanie projektu o zwiększeniu renty socjalnej do minimalnego wynagrodzenia. "Oczywiście będziemy popierać ten projekt". (...) "Będziemy wszystkie dobre działania dla osób z niepełnosprawnościami wspierać" - powiedziała.

Przypomniała, że ustawa o świadczeniu wspierającym, która weszła 1 stycznia 2024 r. jest planem zawartym w konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. "Jest to danie możliwości osobie z niepełnosprawnościami, opiekunowi do niezależnego, godnego życia i samodzielnego podejmowania decyzji" - powiedziała. Dodała, że jeśli renta socjalna wzrośnie do minimalnego wynagrodzenia, to również wzrośnie świadczenie wspierające. "Będziemy brać aktywny udział w dobrych działaniach dla Polski" - podsumowała.

Świadczenie wspierające a renta socjalna

To bardzo prosta zależność prawna - zmienia się wartość renty socjalnej, zmienia się świadczenie wspierające. Obecnie najwyższa wartość świadczenia wspierającego, to 3495 zł (220% od renty socjalnej 1588,44 zł). W przypadku podwyżki renty socjalnej 4300 zł stosujemy do 4300 zł wskaźniki 220%, 180% i 120% i otrzymujemy nowe wartości świadczenia wspierającego.

Art. 4. 1. Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

1) 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Świadczenie wspierające jest wprowadzane etapami. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wspierające jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt. Dopiero w kolejnych latach świadczenie to będzie dostępne dla mniej poszkodowanych osób niż ww.

Projekt obywatelski - renta socjalna